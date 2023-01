Jún či september? SaS bude súhlasiť aj so skorším termínom predčasných volieb, OĽaNO stále rokuje

Ďalšie rokovania bývalého koaličného štvorlístka by mali prebehnúť v nedeľu. Líder Sme rodina uviedol, že čaká len rozhodnutie dvoch klubov, keď mu dodajú potrebných 52 poslancov, situácia je vyriešená. Ak nie, bude sa snažiť nájsť zhodu s opozíciou, ktorá preferuje júnový termín.

SaS nemá problém ani s júnovým termínom. Budeme to rešpektovať, povedala Zemanová

SaS bude rešpektovať aj jún

SaS nemá výhrady a ak by boli na stole predčasné voľby v júni, podporili by to. „Nám sa ten kompromis – september – zdá dobrý, ale ak sa dohodneme na júni, tak bude jún a budeme to rešpektovať,“ uviedla Zemanová.

Pre SaS je prijateľná úradnícka vláda, aj predčasné voľby v septembri

Za ľudí je ako jediná strana proti predčasným voľbám, no ich tri hlasy nemusia byť rozhodujúce, keďže koalícia mala pri vzniku ústavnú väčšinu 93 hlasov. Ak by s predčasnými voľbami súhlasili OĽaNO, SaS, Sme rodina (čo je spolu 85 poslancov), potrebných by bolo ešte päť hlasov z radov nezaradených poslancov.

Zmenu ústavy už otvorene podporujú Tomáš Valášek, Miroslav Kollár, Martin Čepček aj Martin Klus. S podporou by sa zrejme pridala aj Katarína Hatráková. Problémom by však mohlo byť desať odídencov z OĽaNO. Poslanci Občiansko-demokratickej platformy totiž takisto odmietajú predčasné voľby.

OĽaNO stále rokuje, Matovič hovorí o podmienke

„Poslankyne a poslanci Občiansko-demokratickej platformy sú od začiatku koaličnej krízy proti jej riešeniu v podobe predčasných volieb. Platforma si počká na výsledok rokovaní medzi OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí a následne sa k téme vyjadríme,“ uviedla pre Pravdu platforma.

Predčasné voľby by mohli byť 30. septembra

Poslanecký klub OĽaNO zasadá od rána a výsledok rokovaní zatiaľ nie je, ani poslanci nechcú prezradiť, ako sa rokovania vyvíjajú. Líder OĽaNO Igor Matovič včera pripustil, že OĽaNO si dá zrejme jednu podmienku, ktorou by mohol podmieniť podporu septembrových predčasných volieb. Neunúval sa však spresniť, o akú požiadavku ide.

Foto: Lubos Bilacic kollár Boris Kollár počas rokovania lídrov strán bývalej koalície o termíne predčasných parlamentných volieb. 18. január 2023.

„V rámci jeho inovatívnych nápadov to môže byť čokoľvek,“ vyjadrila sa Zemanová na adresu požiadavky, o ktorej včera hovoril Matovič. Podľa nej by mohlo ísť o podmienku k zmene ústavy. „Nemyslím si, že ústava je trhací kalendár. Potrebné je zmeniť to, o čom hovorí Ústavný súd vo svojom náleze, že je potrebné zosúladiť alternatívu. Ja si myslím, že je dobré, aby ústava obsahovala možnosť samorozpustenia parlamentu,“ dodala.

Na samotnú zmenu ústavy totiž už existuje 90 hlasov, keďže predčasné voľby chce drvivá väčšina poslancov v koalícii aj opozícii, problémom je práve termín. Ak sa nenájde dohoda na septembrovom termíne, Boris Kollár bude hľadať dohodu na júni. Po stredajších rokovaniach lídrov uviedol, že sa už rozprával s niektorými lídrami vrátane Petra Pellegriniho, Roberta Fica či Tomáša Tarabu. Za predpokladu, že bude SaS súhlasiť, júnový termín aktuálne podporuje 91 poslancov a niektorí ďalší nezaradení poslanci.

Šeligova podmienka

Poslanec a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga požiadal predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša, aby spolu s ním podmienili hlasy na zmenu ústavy, ktorá by umožnila predčasné voľby, ústavnou ochranou Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. „Dnes máme jedinečnú silu na to, aby sme to spoločne presadili,“ napísal.

„Rovnako som kontaktoval kolegov z Občianskode­mokratickej platformy a ďalších nezaradených poslancov a poslankyne parlamentu, aby sa k tejto iniciatíve pridali. O tejto téme sme taktiež včera hovorili aj so zástupcami SaS. Ochranu Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry by sme tak spoločne podali ako pozmeňujúci návrh k novele ústavy,“ uviedol Šeliga na Facebooku.