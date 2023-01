Zverejnili rebríček najlepších základných a stredných škôl. Ako obstála tá vaša?

Z neho vyplýva, že najlepšou základnou školou na Slovensku je cirkevná Základná škola sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Košice – Západ. Najlepšou strednou odbornou školou je Súkromná stredná odborná škola Tatranská akadémia na Ulici 29. augusta v Poprade a v rámci gymnázií Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave.

Druhou najlepšou ZŠ je Spojená škola Tilgnerova z bratislavskej Karlovej Vsi, nasleduje ZŠ Kollárova 2 zo Svätého Jura. Najvýraznejším skokanom sa medzi ZŠ stala škola na Tematínskej ulici v Novom Meste nad Váhom. „Významné zlepšenie v sledovaných ukazovateľoch prinieslo tejto škole posun na 20. miesto, pričom ešte rok dozadu figurovala na 308. pozícii spomedzi približne 700 ZŠ,“ priblížil analytik inštitútu Matej Tunega.

Ako druhá najlepšia škola v kategórii SOŠ sa umiestnila Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave, nasleduje elektrotechnická priemyselná škola na Plzenskej v Prešove. „Najvýraznejším pozitívnym skokanom v tejto kategórii škôl je bratislavská súkromná SOŠ HOST,“ doplnil analytik.

Druhú pozíciu najlepších gymnázií obhájilo v rebríčku INEKO košické Gymnázium na Poštovej ulici a na treťom mieste skončilo Gymnázium Jura Hronca z Novohradskej ulice v Bratislave. „Za zmienku stojí posun gymnázia v Kráľovskom Chlmci, ktoré sa stalo celkovo najvýraznejším skokanom pri porovnaní hodnotenia za školské roky 2020/21, respektíve 2021/22,“ spresnil Tunega.

Do rebríčkov boli podľa INEKO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. „Hodnotenie škôl odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9, Testovania 5 a mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach oceňovaných ministerstvom školstva,“ poukázal Tunega.

Pri stredných odborných školách a gymnáziách nahrádzajú testovanie písomné maturity, hodnotí sa aj pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli.

Tunega ocenil, že sa ministerstvo školstva vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít, aj k testovaniu piatakov. „Celoplošné merania sú totižto dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov na odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania,“ poznamenal. Ich pravidelnú realizáciu považuje za kľúčovú aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní.

