Po 20 rokoch dochádza k zvýšeniu prevádzkového normatívu na školy

Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii po rokovaní s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a ministerstvom financií.

K zvýšeniu normatívu podľa Horeckého dochádza po 20 rokoch, označil to za „prepotrebné“. „Dnes je to však potrebné dvojnásobne. Je to motivované nielen tým, že za tie roky významne narástli náklady škôl a aj úlohy a funkcie, ktoré školy musia plniť, ale nám skokovo narástli ceny za energie,“ vyhlásil Horecký.

Ako dodal, uvedomuje si, že ani zvýšený normatív nepokryje zvýšené ceny energií. Potvrdil preto ohlásený postup pri pomoci školám v prenesenom výkone s kompenzáciou vysokých cien energií. V najbližších dňoch by sa mal spustiť zber na kompenzáciu nedoplatkov energií za rok 2022.

Následne školám zvýšia finančné prostriedky, aby mohli nedoplatky uhradiť. Začiatkom februára by mal nasledovať zber údajov o zvýšení sadzieb za elektrinu a plyn, počnúc faktúrami za mesiac január 2023. Na jeho základe bude rezort školstva požadovať od ministerstva financií rozdiel medzi cenami za elektrinu a plyn v januári 2023 oproti cenám v roku 2022. Finančné prostriedky má potom rezort obratom doručovať školám.

Školy a školské zariadenia pod originálnymi kompetenciami samospráv, napríklad materské školy, ktoré nie sú súčasťou základných škôl, základné umelecké školy či centrá voľného času budú riešené cez schému štátnej pomoci ministerstva hospodárstva. Horecký avizoval, že podrobnosti budú známe v najbližších dňoch.