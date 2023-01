OĽaNO podporí konanie predčasných volieb v septembri. Podmieňuje to zmenou ústavy

Informoval o tom denník N. V súčastnosti na zmenu volebných pravidiel stačí väčšina prítomných poslancov. Líder hnutia „obyčajných“ Igor Matovič v poslednej dobe opakuje, že treba odsúvať voľby z dôvodu, že by prípadná koalícia Smeru, Hlasu a Republiky zmenila jednoduchou väčšinou volebný systém na podobný tomu v Maďarsku a dlhodobo by si zabezpečili časť poslaneckých mandátov pre seba.

„Je tu evidentná hrozba posledných demokratických volieb, ak takúto bariéru nedáme do ústavy,“ uviedol na dnešnej tlačovej konferencii Matovič. Predčasné voľby považuje za cestu ku koncu demokracie. „Keď nedokážeme zobudiť demokratov, stratíme demokraciu,“ vravel v decembri krátko po vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera.

Možný je i Hegerov odchod

OĽANO bude mať snem po tom, ako sa rozhodne, čo bude ďalej s hnutím. Možný je aj odchod dočasne povereného premiéra Hegera, ktorý by mohol vytvoriť nový subjekt. Skonštatoval to Matovič s tým, že scenárov je viacero. Argumentuje taktikou zabezpečiť úspech demokratických strán vo voľbách.

„My sme naozaj v politike neštandard,“ skonštatoval Matovič s tým, že pri otázkach o budúcnosti hnutia hľadajú aj najlepší záujem Slovenska. Neprekážalo by mu, ak by niektorí z hnutia odišli napríklad do KDH alebo inej demokratickej strany, ktorá by sa následne dostala do parlamentu. Nevylúčil, že hnutie bude opäť meniť názov. Skonštatoval, že Zmenu zdola, za ktorou stojí Ján Budaj, na kandidátke už nechcú.

Podľa premiéra sa na zmenu ústavy hlasy nájdu

Dočasne poverený premiér Heger (OĽANO) sa nezúčastní na sobotňajšom (21. 1.) referende. V aktuálnej situácii ho označil za bezpredmetné, keďže sa podľa neho v Národnej rade nájde dostatok hlasov na zmenu Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu. Stanovisko premiéra poskytla jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

„V aktuálnej situácii je referendum úplne bezpredmetné, keďže na zmenu ústavy o skrátení volebného obdobia sa podľa doterajších vyjadrení poslancov nájde v parlamente dostatok hlasov,“ píše sa v stanovisku. Premiér zopakoval, že referendum je kampaňou predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý si „chce zabezpečiť beztrestnosť po voľbách a návrat k moci“.

Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii vyzval troch najvyšších ústavných činiteľov, aby sa zúčastnili na referende. Apeloval na prezidentku Zuzanu Čaputovú, predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a na dočasne povereného premiéra Hegera. Podľa Fica by účasťou dali najavo úctu k tomuto inštitútu i voči ľuďom, ktorí sa pod jeho vyhlásenie podpísali. Tvrdí, že bývalá koalícia nemá záujem meniť ústavu ani vyhlásiť predčasné voľby.