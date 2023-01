Rodinná tragédia v Michalovciach: Muž svoju manželku a deti nezastrelil, čin mal plánovať dlhšie

Prvotná verzia hovorila o tom, že muž mal svoju ženu (44) a dve deti (12-ročný chlapec a 14-ročné dievča) zastreliť, následne mal zbraň obrátiť proti sebe.

Podľa informácií TV JOJ však muž svoju manželku a deti nezastrelil. Odborníci hovoria o mimoriadne zvláštnych okolnostiach prípadu, pričom matka spolu s deťmi mali byť mŕtve už dlhšiu dobu.

Podľa vyšetrovateľov otec svoju rodinu nezastrelil, pretože na tele nemali žiadne vonkajšie zranenia. Muž ich podľa portálu tvnoviny mohol otráviť či udusiť. Viac svetla do prípadu má priniesť expertíza, na závery ktorej sa teraz čaká. „V rámci vyšetrovania nebolo doposiaľ preukázané, akým spôsobom bol predmetný obzvlášť závažný zločin spáchaný,“ povedala pre TV JOJ košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Komunikáciu so známymi a priateľmi mala rodina prerušiť počas víkendu. Deti podľa portálu topky v pondelok už neprišili do školy. Učitelia aj spolužiaci sa s nimi snažili spojiť, no neúspešne.

Muž mal byť podľa portálu tvnoviny podnikateľom s vlastnou internetovou firmou, ktorú neskôr predal. Peniaze, ktoré z predaja získal, zle investoval, následne sa dostal do veľkých finančných problémov. V tomto čase mali začať aj rodinné problémy, jeho manželka sa s ním chcela dať rozviesť.

Podľa TV Markíza mal muž ešte predtým, ako spáchal samovraždu zavolať svojmu bratovi, ktorému mal povedať, že urobil niečo veľmi zlé a pri dverách nechá pre políciu list.

List mala polícia pri prehliadke bytu skutočne nájsť, podľa portálu pluska mali byť pred bytom na prahu dverí položené aj kľúče a doklady. Podľa portálu pluska mal otec rodiny sedieť v kresle vo svojej pracovni za kuchyňou a jeho ruky mali byť spadnuté v lone. Mŕtva manželka a dve deti mali ležať v spálni na posteli v izbe oproti a boli prikryté paplónmi.

Topky kontaktovali človeka, ktorý pred niekoľkými rokmi pracoval vo firme, kde mal pôsobiť muž, ktorý má byť zodpovedný za smrť svojej rodiny. Brigádnik uviedol, že si dotyčného pamätá ako silnejšieho chlapa, ktorý bol pozitívne naladený, pričom uviedol, že tam pracoval pred viac ako jedenástimi rokmi.

„Takmer s každým v spoločnosti vychádzal, dokonca si pamätám, že pre svojich zamestnancov vymýšľal rôzne familiárne prezývky a žartoval na rôzne témy. Ja už v Michalovciach nejakú dobu nebývam, ale šokovalo ma, keď som čítal, že ho susedia opisujú ako oprsklého introverta, ktorý žil uzavretý pred svetom,“ uviedol bývalý brigádnik pre Topky pričom dodal, že stále nemôže uveriť tomu, že spáchal takýto čin.

„Vyšetrovanie obzvlášť závažného zločinu vraždy je v počiatočnom štádiu a intenzívne prebieha,“ uviedla pre TV JOJ Jana Mésarová.