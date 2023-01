Všetko, čo potrebujete vedieť o Referende 2023. Sedem otázok a odpovedí

Slovensko v sobotu čaká v poradí deviate referendum. Jediné platné bolo z roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie.

„Referendum si vyžaduje viac ako polovičnú účasť a v minulosti boli referendá spôsobom akým politické strany realizovali svoju kampaň a mobilizovali svojich voličov,“ vysvetlil politológ Juraj Marušiak. Dodal, že ich ciele neboli natoľko relevantné, aby motivovali ľudí ísť k urnám. Sobotňajšie referendum inicioval Smer s ďalšími opozičnými stranami.

„Voľby sa na rôznych úrovniach konajú skoro každý rok. Ľudia sú s takejto politickej mobilizácie unavení a svoju rolu zohrávajú aj jednotlivé otázky,“ spresnil Marušiak. Spomína na referendum, ktoré organizovala strana SaS a podľa Marušiaka stranícka kampaň.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila referendum na 21. januára 2023. Volebné miestnosti budú v otvorené od 7. hodiny do 22. hodiny. Hlasovať môžu všetci oprávnení voliči, ktorí najneskôr v deň referenda dovŕšia plnoletosť. Rozhodovať budú o otázke zmeny znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia Národnej rady. Jeho zorganizovanie a priebeh Slovensko vyjde na viac ako 10 miliónov eur. O voľbu poštou zo zahraničia v januárovom referende požiadalo celkovo 777 voličov.

Referendum je druh hlasovania, v ktorom voliči môžu hlasovať o prijatí či odmietnutí návrhu alebo zákona. Je to forma priameho a záväzného vyjadrenia občanov o politických témach a otázkach. Môže ho vyhlásiť iba prezident, a to na základe uznesenia Národnej rady SR alebo na základe petície, ktorú podpísalo aspoň 350-tisíc občanov.

Referendum však nemôže byť úplne o všetkom a niektoré témy môže naďalej riešiť iba parlament či vláda. Referendové otázky sa napríklad nesmú týkať rozpočtu, daní a odvodov ani základných ľudských práv. „Uvidíme ako dopadne toto referendum. Prieskumy hovoria, že záujem je nízky ale myslím, že rozčúlenie ľudí môže ľudí zmobilizovať. Či to bude nad 50 percent, tak to si predpovedať netrúfam,“ podotkol.

Marušiak by však k zníženiu podmienky 50 percentnej účasti nepristupoval. „Neviem či práve v populistickej dobe, kedy je radikalizovaná spoločnosť je takýto model priamej demokracie najlepšie riešenie,“ ozrejmil. Pripomína, že Slovensko je parlamentnou demokraciou. „To znamená, že o vláde rozhoduje parlament a je najvyšším orgánom moci. Ak budeme chcieť odvolávať parlament referendom, tak také referendá môžeme organizovať každoročne a to nie je cesta,“ uzavrel.

Čo je to referendum?

Referendum je forma priameho vyjadrenia voľby občana v politických otázkach. Vyhlasuje ho prezident. Zatiaľ bolo na Slovensku len jedno úspešné referendum z ôsmich uskutočnených, a to v roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie.

Kde sa hlasuje a kto má právo hlasovať?

Každý plnoletý občan Slovenska sa môže zúčastniť na referende. Pritom ani nemusí byť v mieste svojho trvalého bydliska. Na hlasovanie v inom volebnom okrsku mu stačí iba hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Požiadať oň môže už len osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred referendom, čiže v piatok v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať o hlasovací preukaz sa dá aj cez osobu splnomocnenú žiadateľom. Urobiť tak môže tiež do 20. januára. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Ako vyzerá hlasovací lístok?

Aká je referendová otázka?

Referendová otázka hovorí o viacerých bodoch, v ktorých by mohlo prísť k zmene. Jej cieľom je možnosť zmeniť znenie ústavy v otázke dĺžky volebného obdobia Národnej rady. „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Petícia za referendum pôvodne obsahovala aj nasledujúcu otázku, ktorú ústavný súd nakoniec označil za protiústavnú: „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“

Ako postupovať pri hlasovaní?

Počas sobotného referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz.

Koľko bude referendum stáť?

Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov alebo ak sa na tom uznesie parlament. Vyhláseniu referenda 2023 predchádzalo odovzdanie 406-tisíc podpisov, z ktorých bolo platných vyše 381-tisíc. Jeho zorganizovanie a priebeh nás vyjde na viac ako 10 miliónov eur.

Kedy je referendum platné?

Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Na Slovensku to znamená, že by sa referenda muselo zúčastniť viac ako 2.2 milióna voličov.