Najdôležitejšie fakty o predčasných voľbách: Akú úlohu malo referendum? Rokovania narážajú problémy

Lídri pôvodnej štvorkoalície by mali dnes dospieť k záveru rokovaní o predčasných volieb. Sprevádzalo ich množstvo vyjadrení, dodatočných návrhov, ale aj neistoty. Ešte stále totiž nie je jasné, či sa nájde 90 poslancov na zmenu ústavy a v akých radoch. Aj keď Sme rodina hovorí, že je najprv potrebné schváliť zmenu ústavy a tak rokovať o termíne, nie je to celkom tak. Politici totiž podmieňujú schválenie zmeny ústavy nielen júnovým alebo septembrovým termínom, ale aj ďalšími podmienkami.

Slovensko má okrem toho za sebou neúspešné referendum. Aj jeho iniciátori na čele so Smerom chceli do ústavy dostať, aby si parlament mohol odsúhlasiť predčasné skončenie volebného obdobia buď referendom, alebo uznesením Národnej rady (NR) SR. Cesta k predčasným voľbám nie je z viacerých dôvodov jednoduchá. Prečo sú rokovania zložité? Aká je spojitosť s referendom?

Čítajte viac Predčasné voľby tlačia na kampaň. Začínajú sa formovať bloky a koalície: Lídri kreslia červené čiary

Poslanci musia zmeniť ústavu

Prvý krokom k tomu, aby sa mohli predčasné voľby konať je zmena ústavy. Ústavný súd v lete 2021 vyhlásil referendum, ktoré takisto iniciovala opozícia, za protiústavné. Predmet referenda vtedy nebol v súlade s článkami ústavy. Súd však zároveň nevylúčil možnosť, že by sa podobné referendum mohlo v budúcnosti konať.

Referendová otázka z leta 2021 znela: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“

Na to, aby mohli ľudia rozhodnúť o skrátení volebného obdobia, by sa musela zmeniť ústava tak, že by do nej pribudla zmienka o referende za skrátenie volebného obdobia, čo v súčasnosti ústava nepozná. Ústava pozná len niekoľko spôsobov na skrátenie volebného obdobia. Národnú radu môže rozpustiť prezidentka, ak do šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschvália programové vyhlásenie, ak by parlament nebol viac ako tri mesiace schopný uzniesť sa. Aby sa mohli konať predčasné voľby, je potrebné zmeniť ústavu.

Lídri sa musia zhodnúť na termíne

O tom rokujú aj lídri pôvodnej štvorkoalície. Rokovania majú dve roviny: je potrebné nájsť 90 poslancov na samotnú zmenu ústavy a dohodnúť sa na termíne volieb. Čo sa týka termínu, väčšina opozície preferujú skorší júnový termín. Odvolaný premiér Eduard Heger však hovorí o 30. septembri, OĽaNO je takisto za september, Za ľudí aj Občiansko-demokratická platforma (10 odídencov OĽaNO) voľby odmietajú.

Sme rodina podporí aj septembrové voľby, Kollár podčiarkol potrebu zmeny ústavy

Sme rodina a SaS súhlasia s kompromisom na september, aj keď Boris Kollár od začiatku preferuje jún a voľby by vyhlásil aj hneď, ak by sa dalo. V prípade ak by sa nenašla podpora na pôdoryse bývalej štvorkoalície, Richard Sulík aj Boris Kollár by súhlasili s júnom a k nim by sa zrejme pridal aj zvyšok opozície.

SaS nemá problém ani s júnovým termínom. Budeme to rešpektovať, povedala Zemanová

K lídrom bývalej koalície by sa museli pridať aj bývalí členovia, keďže vláda začínala s podporou ústavnej väčšiny, teda s 93 poslancami. Septembrový termín by tak mohol prejsť aj bez troch hlasov Za ľudí. Niektorí bývalí koaliční partneri však podľa Kollára chcú september niektorí až február 2024.

Zmenu ústavy komplikujú aj požiadavky strán

Vôľa na zmenu ústavy medzi poslancami je, okrem termínu je však problémom aj samotná zmena ústavy. Mária Kolíková uviedla, že ide o čisto technické riešenie a zmena by sa dala vyriešiť jednoducho jednou vetou. „Ide len o tom, aby sme v ústave povedali, že sa to dá,“ povedala. Do ústavy by sa podľa nej mohla doplniť veta, že sa dá skrátiť volebné obdobie, ak sa na tom parlament zhodne ústavným zákonom alebo uznesením.

Čaputová pohrozila: Dohodnite sa na predčasných voľbách a vládnite profesionálne, inak menujem úradnícku vládu

V parlamente je aktuálne návrh zmenu ústavy z dielne Sme rodina, ktorý sa bude zrejme upravovať. V návrhu je totiž zahrnutá aj možnosť rozpustenia parlamentu referendom, čo odmieta napríklad SaS. Kollár podotkol, že na referende v ústave trvajú aj niektoré opozičné strany. Podľa Kolíkovej však ide o úplne novú situáciu a je možné, že do utorka, kedy majú o zmene hlasovať, dôjde k novej dohode.

S ďalšími podmienkami prišlo aj OĽaNO a Za ľudí. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga posilniť ochranu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Z návrhu chce spraviť podmienku pre „protikorupčných politikov“ na podporu zmeny ústavy o skrátení volebného obdobia a preložiť to chce formou pozmeňujúceho návrhu. Ústava by mala podľa neho obsahovať explicitné postavenie ÚŠP a ŠTS.

Čítajte viac SaS sa do parlamentu už nedostane, tvrdí Matovič

V tejto veci kontaktoval predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša, liberálov aj platformu ODP. Kollár však odmietol dodatočné podmienky k podpore ústavného zákona umožňujúceho predčasné parlamentné voľby. „Toto v živote nepodporím,“ reagoval Kollár v diskusnej relácii TV Joj. „Čo má špeciálny súd a špeciálna prokuratúra spoločné s predčasnými voľbami?“ pýtal sa.

O takýchto zmenách je podľa neho potrebné viesť širokú debatu. Verí, že ústavný zákon o možnosti skrátiť volebné obdobie bude schválený bez dodatočných podmienok. S ďalšou pripomienkou za OĽaNO včera prišiel líder hnutia Igor Matovič, ktorý chce zmeniť volebný systém, pričom podľa jeho slov ide o jeho „ochranu“. Do ústavy požadujú zakotviť potrebu ústavnej väčšiny, teda 90 hlasov poslancov, na zmenu zákona o voľbách. Predseda hnutia Igor Matovič to zdôvodnil tým, že cieľom je ochrániť volebný systém pred prípadnými zásahmi po predčasných parlamentných voľbách a chrániť demokraciu na Slovensku.

„Smer-SD, Hlas-SD a Republika sú dohodnutí, že ak získajú väčšinu, teda 76 hlasov, v budúcich voľbách zmenia volebný systém podľa Maďarska,“ zdôraznil Matovič. O tejto podmienke bude OĽaNO rokovať so stranami Sme rodina a Za ľudí. OĽaNO však takisto trvá aj na tom, aby súčasťou zmeny ústavy nebola možnosť skrátiť volebné obdobie prostredníctvom referenda.

„My sme mali vyslovene napísané v našom volebnom programe, že nesúhlasíme, aby sa schvaľovali predčasné voľby cez referendum. Nebudeme hlasovať opačne, ako sme sľúbili ľuďom pred voľbami,“ podčiarkol Matovič. S predloženým návrhom zmeny ústavy preto nesúhlasia. Žiadajú opätovné otvorenie rozpravy a presadenie takého znenia novely, na ktorom sa zhodne 90 poslancov. Dodal, že ak sa ústavná väčšina v parlamente zhodne na inom znení návrhu alebo júnovom termíne, budú to rešpektovať. Existuje totiž možnosť, že Kollár spolu s SaS a opozičnými stranami dokážu takisto nájsť 90 hlasov.

Podľa Matoviča je teraz unikátna a zrejme posledná príležitosť na zmenu ústavy v tomto volebnom období, možno aj na roky dopredu, preto ju chce využiť na opravu niektorých chýb v ústave. Pre krátkosť času pritom nebude dodržaný postup, ktorý určuje rokovací poriadok. „Pani prezidentka to chce mať vyriešené do konca januára. Ak by nestresovala, tak to nebude na hulváta,“ dodal Matovič.

Líder Hlasu Peter Pellegrini uviedol, že, že s nikým nie je dohodnutý na prípadnej zmene volebného systému, nerokoval o tom so Smerom a ani s Republikou. Boris Kollár odmieta aj túto požiadavku. „Som za ten systém, aký je,“ reagoval líder Sme rodina. Rokovaniam o zmene volebného zákona sú však otvorení liberáli. Strana SaS si vie predstaviť rokovanie o zakotvení potreby ústavnej väčšiny na zmenu zákona o voľbách.

Čo riešilo referendum?

Predmetom sobotného referenda bola takisto zmena ústavy buď referendom, alebo uznesením parlamentu. Rozdiel je však v počte hlasov, na rozpustenie parlamentu by totiž v prípade úspechu referenda bolo potrebných len 76 hlasov, nie 90. Túto verziu odmietajú všetci lídri pôvodnej koalície. Líder Hlasu Pellegrini však aj napriek tomu uviedol, že v prípade úpravy ústavy je ochotný debatovať o tom, či má byť možné skrátiť volebné obdobie parlamentu 76, alebo 90 hlasmi poslancov alebo aj referendom.

Čo by sa zmenilo, ak by bolo referendum úspešné? Ak by bolo podľa ústavného právnika Mareka Domina z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave referendum platné a ak by NR SR ešte pred referendom sama zmenila Ústavu tak, že by bolo možné skrátiť jej volebné obdobie, bolo by potrebné skúmať, resp. porovnať zmenu prijatú v NR SR a zmenu, ktorá by vyplývala z referenda.

„Ak by obsahovo malo ísť o rovnakú zmenu Ústavy, problém by v zásade nebol a bolo by možné výsledky referenda interpretovať tak, že občania vlastne potvrdili zmenu Ústavy, ktorú medzičasom prijala NR SR,“ zhodnotil tesne po páde vlády pre Pravdu. „Ak by sa obsahy zmeny Ústavy v NR SR a jej zmeny v referende líšili, v zásade by malo platiť to, čo prijali občania v referende, keďže výsledky referenda sú záväzné a majú (tiež) silu ústavného zákona. Ťažko sa však exaktne vyjadriť, keďže vôbec nie je známe akú zmenu Ústavy presne parlament prijme. Ideálne by preto bolo aby NR SR počkala na výsledky referenda a zmenu Ústavy schvaľovala až potom,“ dodal.