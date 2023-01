Krajniak v Ide o pravdu: Hľadanie 76-ky mi pripomínalo Yetiho. Cestu k voľbám vidím otvorenú

VIDEO: Pozrite si debatu Petra Bielika a Milana Krajniaka v relácii Ide o pravdu.

Predčasné voľby sú stále neisté. Politici dávajú ďalšie návrhy, za ktoré by boli predčasné voľby ochotní podporiť. Problémom je, že navrhujú veci, ktoré im s najväčšou pravdepodobnosťou neprejdú. Sme opäť svedkami tzv. politického bábkového divadla v štýle: ja som to navrhoval, ale neschválili mi to? Majú politici reálny záujem naplniť to, čo od nich občania očakávajú? Týmito slovami uviedol moderátor Peter Bielik debatu s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) v relácii Sme rodina. Ako to vidí Milan Krajniak?