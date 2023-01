Energetická kalamita pokračuje, bez elektriny sú tisícky odberateľov

Problémy pretrvávajú najmä v okresoch Detva, Brezno, Banská Štiavnica a v piatok k nim pribudol aj okres Liptovský Mikuláš. Podľa Gejdoša niektoré opravy sa zrejme pretiahnu až do budúceho týždňa.

„Rozsiahle poruchy elektrických vedení, ktoré začali vplyvom sneženia a vetra v pondelok (16. 1.) pokračujú. SSD rieši ešte stále 17 porúch na úrovni vysokého napätia (22 kV) a desiatky lokálnych výpadkov na úrovni nízkeho napätia (400 V). Naši pracovníci sú už niekoľko dní v plnom nasadení, v niektorých oblastiach budú pracovať na kalamite ešte aj počas víkendu a pravdepodobne i začiatkom budúceho týždňa. Najviac sa trápia s poškodenými stĺpmi, stožiarmi a pretrhnutými vodičmi v odľahlých lokalitách,“ priblížil Gejdoš.

Komplikovaná je predovšetkým preprava ťažkých mechanizmov a materiálu. Elektrikárom z údržby pomáhajú kolegovia z divízie stavebnomontážnej činnosti SSD a viacero dodávateľských firiem špecializovaných na výruby, výkopové práce či dopravu.

„Tam, kde je to možné, zásobuje distribútor do odstránenia porúch domácnosti provizórne, no na mnohých miestach je to technicky nerealizovateľné. Vo viacerých strediskách zasadajú lokálne krízové tímy a koordinujú svoju činnosť s centrálou. Nasadenie SSD v takto rozsiahlej kalamite si vyžiadalo aj zrušenie plánovaných aktivít, a to nielen počas tohto týždňa, ale aj budúceho. Našou prioritou je dostať situáciu pod kontrolu v čo najkratšom čase,“ zdôraznil Gejdoš.

Meteorológovia vydali výstrahy

Poľadovica, snehové jazyky a záveje, sneženie či vietor. Aj v tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) viaceré výstrahy prvého stupňa.

Výstraha pred poľadovicou platí do soboty (21. 1.) do 10.00 h takmer pre celé Slovensko, najmä pre Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský kraj a tiež pre väčšinu Banskobystrického, Trenčianskeho a Prešovského kraja.

So snežením treba rátať najmä v Prešovskom a Žilinskom kraji, ale aj vo väčšine Košického kraja. Výstraha prvého stupňa platí aj pre okresy Brezno a Revúca. Napadnúť môže podľa SHMÚ v týchto lokalitách aj desať až 15 centimetrov nového snehu.

Snehové jazyky a záveje sa môžu tvoriť najmä na severe a východe Slovenska.

Pre viaceré okresy Košického a Prešovského kraja platí zároveň výstraha pred vetrom. Ojedinele môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu, v priemere až do 45 kilometrov za hodinu.

Snežiť by malo aj v nížinách

V piatok ráno bolo v nížinách takmer všade bez snehu, no v polohách nad 600 metrov (m) bol sneh takmer všade. Sneženie by sa malo v noci na sobotu (21. 1.) a v nedeľu (22. 1.) prechodne vyskytnúť aj v nížinách. Už na prelome týždňov by sa malo otepľovať, ešte výraznejšie na začiatku budúceho týždňa a najmä na horách. Neskôr sa počas týždňa opäť ochladí, uviedol SHMÚ na sociálnej sieti.

„Počas posledných dní sa nad našou oblasťou vlnilo frontálne rozhranie a vďaka tomu sme mali často na väčšine územia zrážky, ktoré boli na mnohých miestach aj výdatné. V polohách nad 400 m zväčša snežilo a lokálne sneh padal prechodne aj v nižších polohách. V piatok ráno bolo v nížinách takmer všade bez snehu, ale ojedinele sme aj tu pozorovali do troch centimetrov snehu. V polohách nad 600 metrov bol sneh ráno takmer všade, napríklad Poprad mal 23 a Telgárt 44 centimetrov bielej periny,“ skonštatoval ústav. V polohách nad 1000 metrov sa podľa SHMÚ situácia so snehom za posledné dni takmer všade výrazne zlepšila. Skalka nad Kremnicou mala ráno 60, Štrbské Pleso 64, Čertovica 70 a Chopok až 185 centimetrov sne­hu.

SHMÚ očakáva, že večer a v prvej polovici noci na sobotu spadne vo východnej polovici územia lokálne ďalších desať až 20 centimetrov snehu. „Sneženie by sa malo v noci na sobotu a v nedeľu prechodne vyskytnúť aj v nížinách a miestami bude prechodne bielo aj tu. Avšak už na prelome týždňov sa začne otepľovať,“ uviedli meteorológovia s tým, že už počas budúceho týždňa sa opäť ochladí.

Na základe toho predpokladajú, že v pondelok (23. 1.) ráno bude aspoň minimum snehu takmer na celom Slovensku vrátane nížin. „Pre nížiny to však bude len veľmi prechodná záležitosť, pretože už vo štvrtok bude väčšina polôh do 300 metrov nad morom opäť bez snehu,“ dodal SHMÚ. Upozornil, že predpoveď snehovej pokrývky na najbližšie dni treba brať stále s veľkou rezervou.