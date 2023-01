Má referendum zmysel?

Zapojte sa do diskusie a nájdime zhodu pri téme, ktorá sa týka nás všetkých!

V sobotu sa u nás uskutočnilo v poradí historicky deviate referendum, na základe ktorého mali ľudia rozhodnúť o možnosti skrátenia volebného obdobia. Referendové otázky však rozpútali vášne a búrlivú diskusiu. Dôvodom bola práve otázka ústavnosti, ktorú nakoniec vyriešil až Ústavný súd SR. Je podľa vás referendum efektívnym a zmysluplným nástrojom v demokracii?

Mali by sme referendom skracovať volebné obdobie?

Z rozhodnutia Ústavného súdu je zrejmé, že hlasovať v referende o možnosti skrátenia volebného obdobia je v poriadku. V spoločnosti však nepanuje zhoda na tom, či je to vhodný nástroj. Mal podľa vás súčasný referendový návrh zmysel? A za akých podmienok by mala mať Národná rada možnosť skrátiť si volebné obdobie?

Sú podmienky na uskutočnenie referenda príliš prísne?

Nastavenie podmienok na zorganizovanie referenda, teda vyzbieranie dostatočného množstva podpisov (350 000 občanov) je ďalšou kontroverznou oblasťou témy. Počas krátkej histórie Slovenskej republiky bolo úspešné len referendum o vstupe do Európskej únie. Nie je preto čas zamyslieť sa nad uľahčením podmienok na zorganizovanie referenda?

Referendum – motor polarizácie?

Pri téme referenda sa objavuje aj otázka, či o dôležitých spoločenských témach je možné uvažovať iba čiernobielo – v rovine „áno“ alebo „nie“. V takom prípade totiž iná možnosť neprichádza do úvahy. To môže potom viesť k väčšiemu rozdeľovaniu spoločnosť, pretože nie je možné hľadať zlatú strednú cestu a konsenzus v náročných témach. Nemali by sme hľadať aj iné alternatívy občianskej účasti na demokracii, ktoré budú hľadať riešenia s širšou podporou naprieč rozhádanými tábormi?

Nedá sa robiť aj viac?

Referendum je jedným zo základných spôsobov účasti občanov na veciach verejných a takisto ide o výkon priamej demokracie. Zúčastňovať sa na demokracii sa však dá aj nepriamo – voľbou zástupcov prostredníctvom volieb. Sú však tieto spôsoby participácie občanov dostatočné? Nemali by sme podieľať na demokratických procesoch aj inými alternatívnymi spôsobmi?

O projekte

Diskusie zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda. Cieľom spolupráce je zapájanie širokej verejnosti do slušnej diskusie a nachádzanie konsenzu v polarizovanej spoločnosti.

Viac o požívanej metodike a fungovaní softvéru Polis nájdete na tomto linku.