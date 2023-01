Rušno na horách: Zasypaní v lavíne, turistky uviazli na ferrate

Lavína pod Veľkým Kriváňom v Malej Fatre v sobotu popoludní strhla dvoch lyžiarov. Obaja neutrpeli zranenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Pád lavíny nahlásila oznamovateľka na tiesňovú linku HZS, ktorá pre hustú hmlu presne nevedela identifikovať miesto. Lyžiari sa podľa horských záchranárov nachádzali v jednom v juhozápadných žľabov medzi Veľkým Kriváňom a Pekelníkom. „Skupina siedmich lyžiarov nalyžovala postupne do žľabu. V jednom mieste sa stretli a následne jeden lyžiar zo skupiny vylyžoval do exponovanejšej časti. K udalosti došlo po tom, ako sa za ním pustil druhý lyžiar, ktorý vzápätí odtrhol lavínu,“ opísali horskí záchranári.

Lavína oboch lyžiarov podľa nich čiastočne zasypala. „Kým prvý ostal v čele lavíny, druhý aktivoval lavínový batoh, a tak zostal čiastočne zasypaný 300 metrov nad kamarátom. Skupina zvyšných piatich lyžiarov okamžite postupovala k zasypaným a poskytovala im prvotnú kamarátsku pomoc. Obaja boli, našťastie, bez zranení,“ priblížila HZS.

Lyžiarom pomáhali štyria profesionálni a jeden dobrovoľný horský záchranár. Jedna členka zo skupiny utrpela pri pohybe v lavínisku poranenie kolena, ktoré jej na mieste záchranári zafixovali. „Skupina následne vyšla v sprievode horských záchranárov zo žľabu. Poranenú pacientku transportovali ku lanovej dráhe do Snilovského sedla za pomoci akijí. Odtiaľto pokračovali všetci lanovou dráhou do údolia a následne na vlastnú žiadosť samostatne,“ dodali horskí záchranári.

Vyčerpaný turista pod Malým Zvolenom

Záchranári zasahovali aj na Donovaloch. Počas pešej túry smerujúcej na Malý Zvolen, prišlo nevoľno 28-ročnému slovenskému turistovi. Muž začal kolabovať z vyčerpania a nevládal pokračovať. Na miesto prišli piati horskí záchranári. Po ich príchode bol podchladený turista vyšetrený a zateplený. Následne ho transportovali s pomocou transportného prostriedku „šmyk“ do Nižných Liptovských Revúc. Jeho zdravotný stav sa výrazne stabilizoval a bol odovzdaný do opatery rodinných príslušníkov, uviedla Horská záchranná služba.

Problémy na ferrate

Dvojica slovenských turistiek uviazla v sobotu popoludní na ferrate na Martinských holiach. Obe mali istiace vybavenie na prechod trasy, dostali sa však na miesto, z ktorého nedokázali pokračovať. Ženám pomáhali horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra.

„Po vyslobodení vyšli ženy spoločne v sprievode záchranárov na Martinské hole. Keďže boli obe bez zranení, pokračovali ďalej samostatne,“ informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Horskí záchranári v tejto súvislosti upozorňujú turistov, že pohyb po ferrate HZS nie je aktuálne bezpečný, stúpačky a laná sú namrznuté, pričom hrozí riziko pošmyknutia a pádu. Turistom odporúčajú sledovať aktuálne podmienky a výstrahy pre jednotlivé horské oblasti na stránke HZS.

Turisti uviazli v Slovenskom raji

Krátko pred poludním kontaktovali záchranárov dvaja turisti v Slovenskom raji, ktorí sa po výstupe roklinou Piecky dostali na Malú Poľanu a keďže odtiaľ už chodník nebol prešliapaný, navyše po výstupe roklinou boli značne vyčerpaní, nemali síl v hlbokom snehu pokračovať ďalej. Na pomoc im odišli záchranári z Čingova, k turistom sa dostali pomocou skútra, uviedla Horská záchranná služba. Po príchode na miesto uzimených mužov zateplili, podali im teplé nápoje a následne transportovali na Podlesok, odkiaľ už pokračovali samostatne.

Vyčerpaná turistka nad Podbanským

V sobotu popoludní požiadali záchranárov o pomoc pre 51–ročnú slovenskú turistku, ktorá sa nachádzala v blízkosti chaty Žerucha nad Podbanským a pociťovala nevoľnosť, pravdepodobne v dôsledku vyčerpania, spojenú so zvracaním. Horskí záchranári zo Západných Tatier ženu po vyšetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali terénnym automobilom do Liptovského Hrádku, kde ju odovzdali privolanej posádke rýchlej záchrannej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice.