Covid stráca na sile. Zmizla delta, zmizol omikron, zmizne aj kraken, tvrdí virológ Pastorek

Sú to bezmála tri roky odvtedy, čo sa covid-19 objavil na globálnej scéne. Prvý prípad zaznamenali v čínskom Wu-chane koncom novembra 2019. Vírus sa následne leteckou dopravou rozšíril po celom svete. Koncom februára 2020 hlásilo Taliansko extrémny nárast počtu prípadov nového ochorenia a Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 11. marca 2020 celosvetovú pandémiu.

Na Slovensku mal doteraz vírus za následok 2,6 milióna potvrdených prípadov a 20 911 úmrtí. Globálne protipandemické opatrenia sú minulosťou, a preto je podľa virológa Jaromíra Pastoreka, bývalého predsedu Slovenskej akadémie vied, len otázkou času, kedy sa opäť objaví nový variant, ktorý sa na pár mesiacov stane v Európe dominantným.

Aktuálne sa najviac hovorí o novej forme SARS-CoV-2, ktorej oficiálny názov je XBB.1.5. Na internete sa však skôr stretnete s pomenovaním „kraken“.

Panika nie, ostražitosť áno

Variant XBB.1.5 bol prvýkrát identifikovaný v USA v New Yorku v októbri 2022. Podľa infektológa Pavla Jarčušku sa variant extrémne rýchlo šíri aj v Číne. "Tento vírus je vo zvýšenej miere prítomný v Čínskej ľudovej republike, ale na Slovensku nepristávajú lietadlá z Číny, takže nemusíme robiť opatrenia. Aj v Spojených štátoch amerických sa rozšíril veľmi rýchlo, a tak predpokladáme, že prítomný bude aj na Slovensku,“ priblížil infektológ pre RTVS. Zatiaľ ani Úrad verejného zdravotníctva nezaznamenal žiaden prípad novej mutácie na Slovensku.

„Subvariant omikron XBB.1.5 ešte nebol v SR sekvenovaním zachytený. Jeho výskyt v populácii však nemôžeme vylúčiť. Vzhľadom k tomu, že sekvenovaním tento variant ešte nebol potvrdený, predpokladáme, že v populácii v súčasnosti nie je dominantný,“ uviedol pre denník Pravda hlavný hygienik Ján Mikas. Tlačové oddelenie hygienikov zároveň žiada aby sa v citáciách odborníkov z úradu neobjavoval názov „kraken“. „Nepoužívame ho, rovnako ako ani ostatná vedecká obec,“ ozrejmil Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva. Aj napriek výhradám vedeckej obce sa názov ‚kraken‘ zaužíval.

Kraken je mýtická morská príšera s chápadlami, schopná potápať lode a dnes si skupinka vedcov v on-line fórach povedala, že práve ‚kraken‘, je vhodný názov pre aktuálnu mutáciu koronavírusu. Nová mutácia si mýtické meno vyslúžila údajne vďaka rýchlosti šírenia. Na porovnanie, podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb tvorila mutácia ‚kraken‘ v Spojených štátoch na začiatku decembra menej ako dve percentá infekcií, no na konci tretieho januárového týždňa ich podiel stúpol na 49 percent.

Hoci sa zdá, že sa variant šíri rýchlejšie, virológ Pastorek zdôraznil, že nie je dôvod na obavu. „Nemyslím, že by sme sa mali obávať. Mali by sme byť ostražití,“ ozrejmil. Spomína na to, koľko variantov sa už od začiatku pandémie objavilo a čo všetko sa predpovedalo.

„Zdá sa, že sa šíri rýchlejšie. Tak ako každý variant aj tento mutuje a upadne do zabudnutia. To je podstata vírusu, ktorý nemá také ochranné mechanizmy ako my. Vírusy mutujú tisíckrát rýchlejšie a je väčšia šanca že sa bude šíriť menej, že nebude taký agresívny, taký patogénny,“ skonštatoval. Podotkol, že štúdie, ktoré sledujú ‚kraken‘ zatiaľ vyššiu smrtnosť nepotvrdili. Pastorek priznal, že síce môže vzniknúť aj taký variant, ktorý bude agresívnejší, bude sa rýchlejšie množiť a ľudský imunitný systém naň nebude odpovedať.

Vírus sa ničí sám

„Každý vírus ale potrebuje hostiteľa, na ktorom sa množí a následne má tak šancu infikovať aj ďalšie organizmy, ďalších jedincov. Keby bol vírus príliš agresívny, hostiteľa zabije a nemá sa ako ďalej šíriť. Vírus mutuje tak, aby spôsobil čo najmenšie škody, mohol sa šíriť a unikol našej pozornosti a imunitnému systému,“ ozrejmil virológ.

Zdôraznil, že je len otázkou času, ako dlho sa tento variant bude v spoločnosti šíriť. Následne ho vystrieda zase iný. Ilustruje to napríklad na variante delta, ktorý vystriedal omikron, a tak sa prestal v populácii šíriť.

Podľa Pastoreka nová mutácia nemocnice nezaplní. V ostatných piatich dňoch bol stav v nemocniciach stabilný. Celkovo je momentálne 324 pacientov hospitalizovaných s covidom. Za rovnaký čas PCR testy odhalili 197 pozitívnych. „Existujú vakcíny, máme s vírusom skúsenosti, svet sa poučil. Nemôže sa už stať, že príde nový variant a zrazu budeme nepripravení a nebudeme vedieť, čo robiť,“ spolieha sa Pastorek. Sám priznal, že o pár rokov očakáva obdobie, keď koronavírus už nikoho nebude trápiť. „Takýto vírus nemôže zvíťaziť nad ľudskou populáciou. To je dobrý scenár len pre sci-fi filmy,“ uzavrel.