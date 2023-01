Procházka: Rozhodovanie Ústavného súdu o § 363 môže trvať aj dva roky

Pomohol finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, ale aj politikom Smeru Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi a napokon minulý piatok aj poslancovi hnutia Sme rodina Martinovi Borguľovi. Paragraf 363 Trestného poriadku už rok a pol vzbudzuje vášne a generálny prokurátor Maroš Žilinka kvôli jeho používaniu čelí stále rastúcej kritike.

Ako vnímate rozhodnutie prezidentky podať Ústavnému súdu na preskúmanie paragraf 363 Trestného poriadku? Zvyčajne totiž podáva novoprijaté právne úpravy, § 363 Trestného poriadku ale už má zhruba 16 rokov. Je toto jej podanie neštandardné len v tomto ohľade?

Keďže z dostupných mediálnych vyjadrení vyplýva, že podanie hlavy štátu sa týka aj, a možno najmä, spôsobu aplikácie daného paragrafu, nie je to úplne neštandardné. Návrhy na vyslovenie nesúladu už dlhšie platných noriem sa občas objavujú, a to práve ako reakcia na prax ich uplatňovania.

Čítajte viac Žilinka vysvetlil, prečo Borguľovi paragrafom 363 zrušil obvinenie z podplácania

Môžeme to teda označiť za zákonné napĺňanie prezidentských kompetencií. Nejde o útok prezidentky voči generálnemu prokurátorovi?

Prezidentka túto právomoc nepochybne má, a ak tomu správne rozumiem, neútočí na osobu generálneho prokurátora, ale na spôsob, akým generálna prokuratúra ako taká aplikuje § 363. Výhrady kritikov by boli o čosi relevantnejšie, ak by prezidentka podala na generálneho prokurátora disciplinárny návrh a odôvodnila by ho práve spôsobom, akým generálna prokuratúra uplatňuje § 363.

Ovplyvní samotné rozhodovanie súdu nejako trestné kauzy, ktoré boli zastavené alebo boli zrušené obvinenia po využití 363-ky?

Podľa môjho názoru priamo neovplyvní a nemôže ovplyvniť, s výnimkou situácie, ak by § 363 bol neskôr zrušený a v daných veciach by boli vznesené nové obvinenia. Inými slovami, už vydané rozhodnutia zostávajú a aj po prípadnom náleze o nesúlade zostanú platné.

Čítajte viac Ako vziať Žilinkovi paragraf 363? Po zmene volá prezidentka, aktivisti aj politici

V čom spočíva jadro tohto ústavného sporu? Nezávislosť súdnej moci vs. zodpovednosť za prípravné konanie, ktoré leží na prokuratúre?

Právna podstata sa pravdepodobne týka práve toho, ale keďže návrh som nevidel, nedokážem to posúdiť.

Rozhodovať by malo plénum Ústavného súdu. Aký bude teraz jeho postup?

Ústavný súd posúdi, či sú splnené podmienky pre prijatie návrhu na ďalšie konanie, čo predpokladám, že určite sú. V lehote niekoľkých týždňov o tom rozhodne uznesením, a následne bude približne rok a pol, možno dva a teoreticky možno dokonca ešte dlhšie rozhodovať v merite.

Bude môcť až do rozhodnutia generálny prokurátor tento paragraf naďalej využívať?

To závisí od toho, či prezidentka navrhuje pozastavenie účinnosti a či jej návrhu plénum vyhovie. Ak mu vyhovie, paragraf stratí účinnosť a po dobu konania ústavného súdu nebude efektívnou sčasťou právneho poriadku. Ak mu nevyhovie, bude naopak naďalej v plnom rozsahu dostupný na aplikáciu.

Čítajte viac Koalícia premrhala šancu na zmenu § 363. Chýbal jediný hlas

Dá sa očakávať napríklad aj pozastavenie účinnosti tohto paragrafu, alebo vzhľadom na jeho 16-ročné fungovanie skôr nie?

Pozastavenie účinnosti býva ojedinelé, musia preň byť splnené prísne podmienky. Ak to aj pani prezidentka navrhla, za pravdepodobnejší považujem záver, že účinnosť pozastavená nebude.

Môže Ústavný súd tento paragraf len zrušiť, alebo ho môže aj upraviť? Napríklad priamo vymenovaním uznesení, ktoré môžu byť jeho použitím zrušené, napríklad len meritórne a už by tiež napríklad neexistovala možnosť rušiť uznesenie v vznesení obvinenia?

Ústavný súd vysloví, či tento paragraf je alebo nie je v súlade s ústavou. Z odôvodnenia môže a v istom rozsahu by dokonca malo vyplynúť, aké jeho prípadné znenie by ústavný súd považoval za ústavne súladné, ale predpísať nejakú konkrétnu podobu súd parlamentu nemôže, a sám to aj často opakuje.

Čítajte rozhovor Čentéš, spoluautor paragrafu 363: Zbytočne sa menil. Vráťme sa k jeho pôvodnej podobe

Keby súd paragraf 363 úplne zrušil, nenastal by v Trestnom poriadku nejaký disbalans pri ochrane zákonnosti prípravného konania?

Postavenie generálnej prokuratúry ako orgánu, vykonávajúceho dozor nad zákonnosťou prípravného konania, by sa tým významne oslabilo a podstatná časť tejto úlohy by prešla na súdy. Do akej miery by to sťažilo praktickú dostupnosť tejto ochrany je skôr otázka na sudcov, prokurátorov a advokátov so živou praxou v trestnej obhajobe.

Aké rozhodnutie očakávate vy osobne?

Nemám zatiaľ žiadne očakávanie, pretože nepoznám odôvodnenie návrhu pani prezidentky.

Bolo by to niečím významné toto rozhodnutie Ústavného súdu?

Toto tiež závisí od dôvodov, a to jednak tých, ktoré uvádza pani prezidentka v návrhu a jednak tých, ktoré by v prípadnom náleze o nesúlade uviedol ústavný súd. Ak by, napríklad, vyslovil, že protiústavnosť nie je založená samotným znením § 363, ale spôsobom, akým ho vykladá prokuratúra, išlo by v tomto type konania o dosť zásadné nóvum.

Čítajte viac Žilinka paragrafom 363 zastavil stíhanie Fica, Kaliňáka a spol. Zrušil aj celé vyšetrovanie