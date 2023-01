ONLINE: Poslancov čaká rokovanie. Potvrdia dohodu o predčasných voľbách? ĽS NS chce meniť podmienky referenda

poslanci budú dnes pokračovať v 78. schôdzi, ktorá začala ešte v decembri

rozhodovať budú o novele Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu

odvolaný premiér Eduard Heger našiel po dohode s lídrami bývalej koalície 90 poslancov na schválenie zmeny, v rámci zmeny sa má ukotviť podmienka OĽaNO, na základe ktorej bude možné volebných systém meniť len so súhlasom ústavnej väčšiny, skrátenie volebného obdobia referendom sa vynechalo

predčasné voľby by sa mali konať 30. septembra

Hlas a zvyšok opozície trvá na skoršom termíne volieb, a to v júni

12:56 Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že poslancom sa v utorok podarí schváliť zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. „Môj postoj je jasný, jasne som povedala, že treba predčasné voľby vzhľadom na to, že máme vládu s obmedzenými právomocami,“ uviedla. Vyhlásiť termín predčasných volieb či prijať primerané rozhodnutia je podľa nej potrebné najneskôr do 30. januára. „Inak zostavím úradnícku vládu,“ doplnila hlava štátu.

12:54 Heger by mal mať podporu 90 poslancov

Poslanci budú pokračovať v 78. schôdzi. V úvode by mali začať rokovať o zmene ústavy. Septembrový termín a podmienku OĽaNO podporili strany SaS (20) a Za ľudí (3), hnutia OĽaNO (37) a Sme rodina (17), dohodu podporuje aj nezaradený poslanec Martin Borguľa (exSme rodina) a odídenci z OĽaNO združení v Občiansko-demokratickej platforme (10). Hlasy by mali dať nezaradení poslanci Miroslav Kollár (Spolu), Tomáš Valášek (PS), Ján Mičovský a Martin Čepček (exOĽaNO) a pridať by sa mohol aj Ján Benčík, čo je spolu 93 poslancov.

12:50 Hlas chce voľby 24. júna

Na odkladanie predčasných parlamentných volieb do septembra nie je žiaden racionálny dôvod, tvrdí to mimoparlamentná strana Hlas. V prípade schválenia novely ústavy o možnosti skrátiť volebné obdobie preto avizuje pozmeňujúci návrh k uzneseniu o vyhlásení predčasných volieb s návrhom na termín konania volieb 24. júna.

12:47 Možnosť skrátenie volebného obdobia referendom sa vypúšťa

V uplynulom období sa hovorilo o viacerých možnostiach, ako ústavu novelizovať. Smer-SD a nezaradení poslanci z Hlasu-SD trvajú na podmienke, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. Poslanci ĽS NS však včera do parlamentu predložili návrh, podľa ktorého chcú zmeniť počet podpisov potrebných na vyhlásenie referenda zo súčasných 350-tisíc na 100-tisíc a zmeniť chcú aj kvórum potrebné na platnosť referenda.

zväčšiť Foto: NR SR ĽS NS, zmena referenda Návrh na zmenu podmienok referenda

Aktuálne musí byť účasť vyššia ako 50 percent. Kotlebovci navrhujú nadpolovičnú väčšinu. „Výsledky referenda sú platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda,“ píšu v návrhu. Meniť chcú aj predmet referenda, okrem základných práv a slobôd, daní, odvodov a štátneho rozpočtu chcú, aby predmetom nemohla byť ani „zmena štátnych hraníc, postavenie orgánov štátnej moci, jednotnosť a nedeliteľnosť územia Slovenskej republiky“. Návrh predložili poslanci Rastislav Schlosár, Martin Beluský, Magdaléna Sulanová a Peter Krupa. Na ktorú schôdzu návrh zaradia, nie je isté.

12:45 Nezaradená poslankyňa Katarína Hatráková (exOĽaNO) zrejme zmenu ústavy nepodporí

Uznesenie zatiaľ nevidela, no predčasné voľby nevníma ako riešenie. „Ja som opakovane komunikovala, že predčasné voľby nevnímam ako riešenie aktuálnej politickej situácie, rovnako, ako mám za to, že zmeny v ústave by prechádzať v dôstojnejšom procese, než akého sme svedkom,“ uviedla včera Hatráková pre denník Pravda.

12:30 30. september je najhorší možný termín predčasných volieb, tvrdí Procházka

Koniec septembra považuje ústavný právnik a bývalý politik Radoslav Procházka za najhorší možný termín predčasných parlamentných volieb. Nová vláda bude v tomto prípade podľa jeho slov menovaná krátko po tom, ako tá odchádzajúca predloží vlastný návrh zákona o štátnom rozpočte. Zákon o štátnom rozpočte považuje Procházka za najdôležitejší zákon roka. „Zároveň som na odklad volieb o tri až štyri mesiace v porovnaní s dostupným termínom nepočul jediný zrozumiteľný dôvod,“ doplnil pre TASR.

Podmienky a ďalšie body

Ak sa bývalí koaliční partneri dohodnú na septembrovom termíne predčasných volieb, Mária Kolíková (SaS) hovorí o rýchlom technickom riešení. Do ústavy by sa doplnila veta, že volebné obdobie sa dá skrátiť, ak sa na tom parlament zhodne ústavným zákonom alebo uznesením.

Čítajte viac Predčasné voľby sú nezvratné: Heger už vidí dohodu. Rokovania narážajú na problémy, referendum netreba podceniť

Podpredseda strany Za ľudí a nezaradený poslanec Juraj Šeliga podmieňuje hlasovanie za novelu ústavy tým, že sa do nej zakotví postavenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Dohodu však nechce bojkotovať, preto jeho návrh podá ako pozmeňujúci. Proti bolo hnutie Sme rodina.

Hnutie OĽaNO má zas podmienku, aby sa sprísnili možnosti novelizácie volebného zákona. Navrhuje, aby sa jeho úpravy dali prijímať len ústavnou väčšinou, teda 90 a nie 76 hlasmi poslancov. Na programe 78. schôdze ostala ešte neprerokovaná novela zákona o vodách z dielne koaličných poslancov. Rozhodnúť by sa malo napríklad aj o vládnej novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Poslanci by podľa programu mali tiež voliť predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo.