Zvrat pred hlasovaním. Dokáže bývalá koalícia zmeniť ústavu? 90 nie je istá, o týždeň tu môžeme mať úradnícku vládu

To, čo bolo včera takmer isté, dnes už neplatí. Nie je to však nič, na čo by volič nebol pri tejto vláde zvyknutý. Odvolaný premiér Eduard Heger (OĽaNO) v nedeľu veľkolepo oznámil, že je dohoda na predčasných voľbách a dátume 30. september. Potvrdil tak vôľu 90 poslancov zmeniť ústavu, skrátiť volebné obdobie, vyhlásiť voľby na september a podporiť aj podmienku OĽaNO o zabetónovaní súčasného volebného systému. Po začiatku utorkovej schôdze však už 90 poslancov neexistovalo ani na jednej strane.

Schôdza sa začala s dvadsaťminútovým oneskorením a už od začiatku bolo jasné, že v kuloároch to je riadne napäté. Poslanci vytvárali malé skupinky, líder Sme rodina Boris Kollár sa vzadu potichu rozprával so šéfom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom, následne išiel k zástupcom SaS. Líder Smeru Robert Fico sa pristavil pri poslancoch Republiky, líder Hlasu pri Martinovi Beluskom z ĽS NS a ďalších, podobne ako podpredseda Sme rodina Peter Pčolinský.

VIDEO: Kolíková predložila návrh na novelu ústavy.

Kolíková predložila návrh na novelu ústavy, ktorá by mala viesť k skráteniu volebného obdobia uznesením

Predčasné voľby sú možné len uznesením NR SR

Ten bol spolu s podpredsedom Za ľudí Jurajom Šeligom aj pri nezaradených poslancoch Miroslavovi Kollárovi (Spolu) a Tomášovi Valášekovi (PS). No a Katarína Hatráková, ktorá sa stále nerozhodla, ako bude hlasovať, bola takisto v zovretí poslancov Sme rodina i ministra práce Milana Krajniaka. Aj keď sa to na prvý pohľad zdá ako bežná parlamentná debata, bolo jasné, že 90 hlasov stále nie je úplne istých. Poslankyňa za SaS Mária Kolíková predložila pozmeňujúci návrh, na ktorom sa lídri dohodli v nedeľu. Podľa neho sa bude ústava meniť tak, že skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné len uznesením.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Igor Matovič, parlament, OĽaNO, Marek Krajčí Poslanci začali rokovať o zmene ústavy, ktorou si skrátia volebné obdobie.

Návrh uznesenia by mohla predložiť aspoň pätina poslancov, teda 30 zákonodarcov. Opozícia trvá na tom, že skrátenie volebného obdobia by malo byť možné aj referendom, s pozmeňujúcim návrhom preto nesúhlasí. Po opätovnom otvorení diskusie sa do nej prihlásilo viac ako 20 poslancov z opozície aj bývalej koalície, čím sa čas naťahuje. Kolíková argumentovala tým, že ide o najjednoduchší spôsob. „Je to spôsob, ktorý je vhodnejší ako predkladaný návrh na skrátenie ústavným zákonom alebo referendom,“ uviedla. Opozícia hovorila o „mrzačení demokracie“, kritizovala vypustenie možnosti referenda, ale aj zakotvenie aktuálneho volebného systému.

VIDEO: Fico bývalej koalícii: Bojíte sa demokracie, pokiaľ ide o voľby.

Fico bývalej koalícii: Bojíte sa demokracie, pokiaľ ide o voľby

Podľa Pellegriniho sa koalícia bojí ľudí, preto nechce do ústavy zapracovať možnosť predčasných volieb cez referendum. „Vládna koalícia pripomína skôr oslíka so zlomenou nohou, ktorá sa ledva potáca,“ povedal v rozprave. Šéf Smeru Fico zas hovoril, že sa koalícia bojí demokracie. „Vy sa strašne bojíte najvyššej formy demokracie, vrátane pani prezidentky,“ hovoril. Ani Smer a ani Hlas zmenu ústavy nepodporí.

Má Heger 90 poslancov alebo nie?

No po pár minútach a po vystúpení Fica bolo jasné, že 90 hlasov nie je úplne istých, aj keď väčšia šanca je na podporu 30. septembra a zmenu ústavy bez referenda. Pellegrini už v pondelok avizoval, že plánuje podať vlastný pozmeňujúci návrh k uzneseniu o vyhlásení predčasných volieb s návrhom na termín konania volieb 24. júna. Poslanec Smeru Ladislav Kamenický v pléne hovoril o 30. júni.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Boris Kollár, Anna Zemanová, parlament Poslanci rokujú o zmene ústavy.

Nie je však jasné, ako bude pozmeňovací návrh Hlasu vyzerať, no zrejme bude obsahovať aj skrátenie volebného obdobia prostredníctvom referenda. Najprv je potrebné schváliť pozmeňujúce návrhy, tak sa bude hlasovať o zákone ako celku. Rozprava skončila krátko pred siedmou večer. Dôvodom bolo aj to, že viacerí poslanci prišli o možnosť vystúpiť, keďže neboli v sále. Hlasovanie bude v stredu o 11.00.

Čo sa týka druhej roviny, Kolíkovej návrh je naviazaný na septembrový termín, Pellegriniho na júnový. V tejto chvíli medzi poslancami podľa informácií denníka Pravda neexistuje 90 hlasov ani na návrh či termín. Váhať majú poslanci Občiansko-demokratickej platformy (desať odídencov z OĽaNO, pozn. red.), ktorí predčasné voľby odmietajú úplne, ale aj niektorí z ostatných nezaradených poslancov. Váha napríklad nezaradená Katarína Hatráková (exOĽaNO), ktorá si nemyslí, že predčasné voľby sú riešením. Miroslav Kollár (Spolu) a Tomáš Valášek (PS) zmenu podporia.

Hnutie Sme rodina podporí jeden aj druhý pozmeňujúci návrh. Pčolinský reagoval, že hnutie Sme rodina je ochotné hlasovať aj za to, aby bola v ústave možnosť referenda. A podporí aj skorší termín predčasných volieb. „My určite nebudeme prekážkou toho, aby takáto úprava bola. Prispôsobíme sa väčšinovému názoru,“ skonštatoval. Kolíková nevidí dôvod, prečo by sa 90 hlasov medzi koaličnými poslancami nemalo nájsť. „Neviem, odkiaľ sú tieto informácie, pretože na základe dohody bývalých koaličných partnerov by tých 90 hlasov malo byť,“ uviedla s tým, že o tom svedčí aj to, že pod pozmeňujúcim návrhom sú podpísaní zástupcovia Za ľudí, Sme rodina, SaS aj OĽaNO. Návrh by mal byť prijateľný aj pre odídencov z OĽaNO.

Ak zmena ústavy neprejde, predložiť návrh v tej istej veci budú môcť poslanci až o pol roka. „Otázka je, či budeme mať dosť hlasov na zmenu ústavy, lebo s opozíciou ich mať nebudeme,“ skonštatoval v pléne jeden z predkladateľov návrhu Miloš Svrček s tým, že na júnový termín by potrebovali aj hlasy SaS. Liberáli však podľa ich lídra Richarda Sulíka nebudú hlasovať za májový alebo júnový termín, ale za september. Líder SaS nerozumie správaniu Fica a Pellegriniho.

Úradnícka vláda na spadnutie

„Keď nebude 90 hlasov na zmenu ústavy, tak je po predčasných voľbách. Potom je to otázka na Fica a Pellegriniho, prečo nepodporia predčasné voľby, keď ich tak túžobne chcú a organizovali referendum,“ uviedol Sulík. „Ten, kto nepodporí zmenu ústavy, chce úradnícku vládu,“ dodal Svrček. Kolíková si stojí za tým, že predkladajú najjednoduchšie možné riešenie. „My sa nebudeme hádzať o zem kvôli ničomu. Vaším systémom, páni poslanci, predčasné voľby nebudú vôbec. Lebo vy sa tu neviete dohodnúť nikdy na ničom,“ uviedol Pčolinský v pléne.

VIDEO: Čaputová pohrozila: Dohodnite sa na predčasných voľbách a vládnite profesionálne, inak menujem úradnícku vládu.

Čaputová pohrozila: Dohodnite sa na predčasných voľbách a vládnite profesionálne, inak menujem úradnícku vládu

Ak bude chaos pokračovať a do konca januára, teda do budúceho utorka, sa nenájde 90 poslancov, ktorí podporia zmenu ústavy, prezidentka Zuzana Čaputová vyhlási úradnícku vládu. Čaputová pred začiatkom hlasovania uviedla, že verí, že poslancom sa v utorok podarí schváliť zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Jej postoj je však jasný.

„Jasne som povedala, že treba predčasné voľby vzhľadom na to, že máme vládu s obmedzenými právomocami,“ uviedla. Vyhlásiť termín predčasných volieb či prijať primerané rozhodnutia je podľa nej potrebné najneskôr do 30. januára. „Inak zostavím úradnícku vládu,“ doplnila hlava štátu.