Predčasné voľby sú isté. V hre sú tri termíny, najväčšiu šancu má september: Sme rodina to skúsi s referendom

Najväčšiu šancu má však aktuálne termín 30. septembra, keďže poslanci, ktorí súhlasili s dohodnutým pozmeňovacím návrhom, súhlasili aj so septembrovým termínom. Cesta k dohode až taká jednoduchá nebola. Nedeľnú dohodu narušili pochybnosti niektorých nezaradených poslancov vrátane odídencov z OĽaNO. Krátko pred hlasovaním líder Sme rodina Boris Kollár obiehal opozičné strany Hlas, Republiku i ĽS NS. Šéf Smeru Robert Fico požiadal o 15-minútovú prestávku na rokovanie klubu.

Sulík: Dohoda sa dodržala, voľby majú byť v septembri

Následne predniesli zástupcovia niektorých strán a hnutí svoje stanoviská za poslanecké kluby a poslanci pristúpili k hlasovaniu. Tesne pred hlasovaním o Kolíkovej pozmeňovacom návrhu vytiahli poslanci Smeru dve vlajky Slovenskej republiky a rozprestreli ich nad seba. „Hanba!“ ozývalo sa z poslaneckých la­víc.

Ústava sa bude meniť

Nepomohli ani vlajky, ani odklad a ani tlak opozície. Všetky pozmeňovacie návrhy okrem toho, na ktorom sa dohodli lídri bývalej štvorkoalície, poslanci zamietli. Keď prešiel návrh Márie Kolíkovej, bolo jasné, že parlament si ústavnou väčšinou vydláždil cestu k predčasným voľbám. Zmenu ústavy, tak, aby sa parlament mohol rozpustiť len uznesením, podporilo 92 súčasných aj bývalých členov koalície. Pôvodnú koalíciu tvorili ešte traja poslanci, z nich dvaja „štrajkovali“ a hlasovali proti (poslanec OĽaNO György Gyimesi a bývalý poslanec hnutia Martin Čepček) a jeden sa zdržal (bývalý poslanec Sme rodina Ján Krošlák).

Poslanci Smeru rozvinuli pred hlasovaním slovenskú zástavu

Po schválení sa v radoch koaličných poslancov ozval potlesk. Líder SaS Richard Sulík sa otočil ku Kolíkovej a svorne sa objali. Obhájiť vládu sa im nepodarilo, zohnať 90 poslancov na predčasné voľby bolo zrejme jednoduchšie. Či je práve toto dôvod na radosť, je otázne. „Som rád, že sa všetky strany držali dohody,“ reagoval Sulík krátko po hlasovaní.

Opozícia bola, naopak, frustrovaná, problém mala najmä s formou. Smer, Hlas i ostatní poslanci chceli, aby sa do ústavy zakotvila aj možnosť skrátiť si volebné obdobie referendom. Líder Hlasu Peter Pellegrini v reakcii uviedol, že má zmiešané pocity. „Na jednej strane sa dosiahol cieľ, po ktorom volajú všetci občania SR, aby bola zmenená ústava tak, aby umožnila ukončiť toto trápenie a vyhlásiť predčasné voľby. Na druhej strane nemôžem súhlasiť s tým, že sa vládnemu valcu podarilo zmeniť ústavu tak, že ľuďom neumožnili skracovať volebné obdobie referendom,“ reagoval.

Šéf Smeru Robert Fico pritvrdil. Podľa neho je nevídané, protiústavné a nedemokratické, ako strany bývalej koalície „opľuli“ článok 2 ústavy. „Opľuli základný princíp, že suverénom štátnej moci je ľud, keď sa rozhodli zobrať občanom Slovenska najvýznamnejší nástroj priamej demokracie,“ uviedol. Dodal, že dnešok je čiernym dňom pre slovenskú demokraciu. Prezidentka Zuzana Čaputová poobede zmenu ústavy podpísala.

Odvolaní ministri to nepovažujú za výhru. Podľa šéfa rezortu životného prostredia Jána Budaja a ministerky kultúry Natálie Milanovej nejde o žiadnu výhru. „Sú to otvorené dvere pre každú zostavu, ktorá prehrá voľby, aby mohla rozoštvávať spoločnosť a snažila sa o to, aby vláda nevydržala celé vládne obdobie,“ uviedla šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Iný názor mal minister práce Milan Krajniak. „Je to úspech v tom zmysle, že chaos, ktorý tu v poslednom období vládol, sa bude dať civilizovaným spôsobom ukončiť,“ povedal.

Najpravdepodob­nejším termínom ostáva september

Ťažšiu časť tak majú poslanci za sebou. Vo štvrtok budú mať pred sebou rozhodovanie o konkrétnom termíne volieb. Do parlamentu sa predloží uznesenie, na ktoré musia poslanci vyzbierať 30 podpisov, v minulosti to mohol iniciovať aj jednotlivec. Kolíková pri tejto „poistke“ argumentuje tým, aby sa doplnenie ústavy, ktoré bude platiť pre všetky volebné obdobia, nezneužívalo. Bývalý vládny štvorlístok na čele s odvolaným premiérom Eduardom Hegerom sa dohodol na 30. septembri.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej a aj zmenu ústavy 92 hlasmi.

Už teraz však vieme, že hlasovať sa bude aj o ďalších dvoch termínoch. „Zajtra sa začne rokovať o uznesení o termíne predčasných volieb. Predložíme pozmeňujúci návrh, aby sa mohli voľby konať 24. júna,“ uviedol Pellegrini. Ak by jeho návrh neprešiel, o prípadnej podpore septembrového termínu sa poradia v klube, Hlas sa pri hlasovaní o návrhu ako celku zdržal.

Predseda Smeru chce zas predložiť pozmeňovací návrh, aby sa voľby konali už 20. mája. „Už júnový termín je kompromisný. Ako vidíte, kompromis je slovo, aké vládna koalícia nepozná,“ doplnil Fico s tým, že vládna koalícia chce ešte do septembra pozatvárať opozíciu. Sme rodina sa nakoniec rozhodla hlasovať za všetky tri termíny, ktoré predložia. „My v Sme rodina zahlasujeme za každý návrh termínu, či už skorší, alebo ten najneskorší,“ uviedol Krajniak.

„Myslíme si, že lepšie by boli voľby v júni, ale musíme nájsť 90 poslancov. Ak ich nenájdeme na jún, musíme sa snažiť nájsť 90 poslancov na september,“ uviedol Kollár. Ak by sa ani to nepodarilo, budú voľby v riadnom termíne vo februári 2024 a dovtedy bude úradnícka vláda.

Napriek tomu opozícia nebude mať ani s hnutím Borisa Kollára dostatok hlasov. Potrebovali by hlasy SaS, a liberáli už predtým vyhlásili, že nebudú hlasovať za iný ako septembrový termín. Keďže zmena ústavy prešla ústavnou väčšinou s tým, že poslanci súhlasia s 30. septembrom, tento termín ostáva stále najpravdepodob­nejšou možnosťou.

Pellegrini po hlasovaní: Mám zmiešané pocity

Sulík nechcel špekulovať, či podporia júnový termín, ak by dohoda nakoniec dodržaná nebola. „Myslím, že dohoda bude dodržaná. Prvá časť bola oveľa zložitejšia, a prešlo to,“ uviedol líder SaS. Nádej vyjadril aj Heger. „Schválenie ústavnej zmeny vnímam ako naplnenie prvého kroku dohody o predčasných voľbách. Verím, že v čo najkratšom čase parlament určí aj konkrétny termín predčasných volieb,“ uviedol na sociálnej sieti.

Aj OĽaNO podporí septembrový termín volieb. Líder hnutia Igor Matovič predpokladá, že opozičné návrhy na skorší termín nebudú úspešné, ani keby ich podporili Sme rodina, pretože nezískajú podporu 90 hlasov. „Keď si takto budú Sme rodina hrať svoju hru, nič im to platné nebude, lebo na ostatné návrhy deväťdesiatka nebude," povedal na tlačovej konferencii.

Matovič je hrdý na „prepašovanie“ svojej podmienky

Poslanci hlasovali aj o pozmeňovacom návrhu podpredsedu Za ľudí Juraja Šeligu, ktorý mal ukotviť Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry v ústave. Návrh však neprešiel, najprv ani cez Sme rodina, aby bol súčasťou pozmeňovacieho návrhu Kolíkovej, a potom ani ako samostatný pozmeňovací návrh parlamentom. Matoviča mrzí, že poslanci Sme rodina tento návrh nepodporili.

„Mrzí nás to úplne rovnako, ako keď nepodporili zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku. Toto konanie hnutia Sme rodina ma najviac mrzí za posledné tri roky,“ dodal. A aby sa nezabudlo, zmenou ústavy prešlo aj zabetónovanie tzv. „Mečiarovho dedičstva“. Slovensko bude mať stále jeden volebný obvod a pomerné zastúpenie strán v parlamente, a ak to bude chcieť niekto zmeniť, bude na to potrebovať 90 hlasov. Matovič je na „prepašovanie“ ochrany volebného systému hrdý. Smer, Hlas a Republika sa podľa neho dohodli, že po nasledujúcich voľbách zmenia volebný systém 76 poslancami.

„To, čo mali dohodnuté strany Smer, Hlas a hnutie Republika, bude o to horšie a ťažšie realizovateľné. Samozrejme, už dnes vraveli, ako sa v parlamentných voľbách pokúsia získať ústavnú väčšinu, aby to zmenili, ale bude to o to náročnejšie,“ povedal šéf OĽaNO s tým, že po utorkovom hlasovaní sa im to už nepodarí. „Som rád, pretože to je ochrana demokratických pravidiel,“ doplnil.

O uznesení k termínu predčasných volieb a o ďalších pozmeňovacích návrhoch sa bude parlament rozprávať už vo štvrtok o desiatej. Hlasovanie zatiaľ nie je isté. Predseda parlamentu predpokladá, že hlasovanie o termíne volieb bude v utorok o 17.00. V piatok bude rokovanie do 14.00 a v pondelok parlament nezasadá. Poslanci majú na schválenie termínu čas do utorka 31. januára.