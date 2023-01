Kedy budú predčasné voľby? Opozícia sa pokúsi pretlačiť skorší termín, Sme rodina schváli všetko

parlamentom včera ústavnou väčšinou prešiel pozmeňovací návrh Márie Kolíkovej a celková zmena ústavy

poslanci budú mať odteraz v ústave zakotvenú možnosť skrátiť si volebné obdobie uznesením, pod ktoré sa bude musieť podpísať 30 poslancov

aj keď možnosť vyvolať predčasné voľby referendom neprešla, Sme rodina predloží vlastný návrh

rozhodovať sa bude o termíne volieb, v hre sú aktuálne tri, pričom najväčšiu šancu má september

Čítajte viac Predčasné voľby sú isté. V hre sú tri termíny, najväčšiu šancu má september: Sme rodina to skúsi s referendom

Sulík: Dohoda sa dodržala, voľby majú byť v septembri

Aktualizované 9:35 Poslanci majú schôdzu začať o desiatej. Ak by sa nepodarilo schváli ani jeden termín, Kollár pripomína, že voľby by boli v riadnom termíne vo februári 2024 a dovtedy by na Slovensku vládla úradnícka vláda. Aktuálne je to však veľmi nepravdepodobná možnosť. Predseda parlamentu predpokladá, že hlasovanie o termíne volieb bude v utorok o 17.00, niektorí poslanci hovoria o hlasovaní vo štvrtok alebo v piatok. V piatok bude rokovanie do 14.00 a v pondelok parlament nezasadá.

Aktualizované 9:30 Najväčšiu šancu má september

Keďže sa bývalej, aj keď rozhádanej, koalícii podarilo 92 hlasmi zmeniť ústavu a všetci sú za termín 30. septembra, aktuálne majú predčasné voľby na jeseň najväčšiu šancu. Líder Hlasu Peter Pellegrini chce predložiť pozmeňovací návrh k uzneseniu s termínom 24. jún, líder Smeru Robert Fico sa pokúsi pretlačiť 20. máj. OĽaNO a SaS nebudú hlasovať za iný ako septembrový termín, rovnako ani poslanci Občiansko-demokratickej platformy a ďalší nezaradení poslanci. Sme rodina plánuje zahlasovať za všetky tri termíny.

Sme rodina zahlasuje za všetky tri termíny

Aktualizované 9:25 Podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský (Sme rodina) predloží v parlamente návrh, aby volebné obdobie bolo možné skrátiť aj referendom. Predseda parlamentu a zároveň šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár očakáva od opozície, že tento návrh podporí. „Nech tu opozícia nevyskakuje, ja som za to, aby to tam bolo, tak nech sa páči, môžu nám za to zahlasovať. My na to dáme našich 18 hlasov a keď sa nazbiera v pléne 90 demokratických poslancov, tak to bude platiť,“ povedal Kollár.

Aktualizované 9:40 Prezidentka Zuzana Čaputová zmenu ústavy podpísala ešte včera poobede.

Kolíkovej návrh prešiel, Matovič je hrdý na „prepašovanie“ svojej podmienky

Volebné obdobie NR SR bude možné skrátiť uznesením. Vyplýva to z novely ústavného zákona, ktorú v stredu schválili poslanci. Za hlasovalo 92 poslancov, proti bolo 44 a zdržalo sa 11 poslancov. Zároveň sa bude nová právna úprava vzťahovať aj na práve prebiehajúce volebné obdobie, teda bude možné skrátiť aj ôsme volebné obdobie. Predkladateľmi návrhu sú poslanci hnutia Sme rodina Miloš Svrček a Petra Hajšelová.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, hlasovanie, predčasné voľby, zmena ústavy, Igor Matovič, Mária Kolíková, Boris Kollár, Peter Pčolinský Poslanci schválili pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej a aj zmenu ústavy 92 hlasmi.

Poslanci Sme rodina v návrhu požadovali, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť i referendom. Takáto možnosť však nebude možná, keďže plénum schválilo pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej (SaS), Michala Šipoša (OĽaNO), Miloša Svrčeka (Sme rodina) a nezaradeného poslanca Juraja Šeligu (Za ľudí), na ktorom sa v nedeľu 22. januára dohodli bývalí koaliční partneri. Za pozmeňujúci návrh hlasovalo 92 poslancov, proti bolo 52 a zdržali sa traja poslanci.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, hlasovanie, predčasné voľby, zmena ústavy, Igor Matovič, Mária Kolíková, Boris Kollár, Peter Pčolinský Poslanci schválili pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej a aj zmenu ústavy 92 hlasmi.

„Navrhujeme, aby toto skrátenie nešlo ani cez ústavný zákon, ani cez referendum, ale cez uznesenie NR SR, na ktoré bude potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Poistkou, aby sa takéto uznesenie politicky nezneužívalo, je, že podanie takéhoto návrhu bude môcť podať len skupina poslancov, ktorých je najmenej jedna pätina, čiže 30 poslancov,“ uviedla Kolíková. V samotnom uznesení sa bude určovať i presný termín vykonania volieb a súčasťou bude i obdobie, v ktorom bude predseda NR SR vyhlasovať parlamentné voľby. Účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia.

Poslanci Smeru rozvinuli pred hlasovaním slovenskú zástavu

Schválený pozmeňujúci návrh zároveň obsahuje aj zakotvenie princípu pomerného zastúpenia a jedného volebného obvodu v ústave. Na zmenu volebného systému bude tým pádom potrebná ústavná väčšina, čiže 90 hlasov poslancov namiesto súčasných 76. Matovič uviedol, že je hrdý na „prepašovanie“ ochrany volebného systému do Ústavy SR. Smer, Hlas a Republika sa podľa neho dohodli, že po nasledujúcich voľbách zmenia volebný systém 76 poslancami.

Ostatné pozmeňujúce návrhy neprešli. Poslanci rokovali o zmene ústavy po tom, ako v závere minulého roka parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Na skrátenie volebného obdobia parlamentu bolo však podľa nálezu Ústavného súdu SR potrebné upraviť ústavu, aby bol takýto krok ústavne konformný.