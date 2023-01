Chaos a osočovanie. Debata o dátume volieb bola výživná, argumenty však chýbali

Návrh prešiel hladko 131 hlasmi z prítomných 132 poslancov. Nehlasovala len Jana Vaľová zo Smeru, ktorá však chcela návrh podporiť. „V prípade, že by váš hlas menil počty, tak by som zastavil hlasovanie. Keďže je to jednoznačné, budeme pokračovať,“ uviedol Kollár.

Vzápätí sa však ozvali viacerí poslanci a s poznámkou vystúpil nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí). „Ja len pre upresnenie, keď sa teoreticky rozprava skončí dnes (vo štvrtok, pozn. red.) o 16. hodine, tak sa bude hlasovať až v utorok?“ pýtal sa. „Tak sme si to schválili, pán kolega. O 17. hodine v utorok, nech sa to skončí kedykoľvek,“ reagoval Kollár. „Teraz si za to hlasoval,“ dodal podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina). Šeliga sa tváril zmätenie, no na termíne hlasovania sa nič nezmenilo.

Čítajte viac ONLINE: Kedy budú predčasné voľby? Poslanci rozhodnú až v utorok. Opozícia sa pokúsi pretlačiť skorší termín

Hlasovať sa teda bude podvečer v posledný možný deň, keď majú poslanci šancu zhodnúť sa na dátume. Ultimátum na dohodu do konca januára im dala prezidentka Zuzana Čaputová hneď po páde vlády v polovici decembra minulého roka. Zatiaľ najpravdepodob­nejším termínom volieb ostáva september, keďže za pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej (SaS) a za celkovú zmenu ústavy hlasovalo 92 poslancov. Rovnaký počet deklaroval, že je za to, aby sa predčasné voľby konali na jeseň. Ak by parlament do 31. januára rozhodnutie neprijal, prezidentka vyhlási úradnícku vládu.

Osočovanie bez argumentov

Do rozpravy sa prihlásilo 13 poslancov, za Smer vystúpil šéf strany Robert Fico a za OĽaNO líder hnutia Igor Matovič. Poobede sa k rečníckemu pultu postavil aj líder mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini a ďalší opoziční poslanci. Argumenty k jednotlivým dátumom však prakticky nezazneli žiadne. Fico s Matovičom sa vzájomne osočovali a každý razil svoju líniu, ako už u nich býva zvykom.

Šéf Smeru v úvode vystúpenia opäť kritizoval, že zmena ústavy prešla bez možnosti skrátiť volebné obdobie referendom. Po vláde sa terčom kritiky stala aj prezidentka Čaputová. „Postavila sa na vašu stranu, na stranu klamárov, keď povedala, že je spokojná aj s tým, keď budú voľby 30. septembra, a nie v júni,“ uviedol. „Uvedomte si, že od nás pýtate bianko šek,“ uviedol Fico. „Vy neviete viesť normálny demokratický boj,“ povedal Fico a opäť sa sťažoval, že koalícia sa snaží opozíciu zlikvidovať.

Matovič v rozprave vyzval poslancov, aby sa predsedu Smeru nebáli, pretože on si nezaslúži ich rešpekt, ale, naopak, majú poukazovať na jeho skutky z minulosti. „Dovolím si na začiatok ešte raz vysloviť tú pravdu, ktorú tu zdôraznil skorumpovaný politik Robert Fico,“ začal. „Obrátil sa na nás a povedal, že ,ak hovoríte o mafii, hovoríte o nás’,“ zopakoval Ficove slová. „Ste organizovaná zločinecká skupina, ste mafia a vyšetrovanie zločinov organizovanej skupiny spadá pod orgány činné v trestnom konaní,“ adresoval Smeru.

Toto tu má byť vo vláde?

Kritizoval obedy zadarmo, nedostavanú diaľnicu do Košíc a že za jeho vlády vznikol systém „našich ľudí“, kvôli ktorému zabili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu. Matovič označil v rozprave Smer za „skorumpovanú obludu“ a Hlas za „úchylnú obludu“. Bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú viackrát označil za „kravu“, ktorá údajne dostávala kabelky za rozsudky. Pčolinský ho upozornil, že by mal mať vo vyjadrovaní nejakú hranicu.

Foto: Ivan Majerský, Pravda parlament, hlasovanie, predčasné voľby, zmena ústavy, Jana Vaľová, Smer, vlajka, Ladislav Kamenický Poslanci schválili pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej a aj zmenu ústavy 92 hlasmi.

Svoju pozornosť obrátil Matovič na Miroslava Suju z Republiky. „Toto tu má byť vo vláde s nejakým Hlasom? Nejaký Suja, ktorý trénoval Černákových vrahov a ešte sa tým chváli?“ povedal Matovič, na čo sa Suja začal smiať. „Verím, že budeme minimalizovať toto riziko tým, že budú voľby čím neskôr,“ uviedol.K samotného dátumu volieb sa dostal až pred koncom rozpravy. „Verím, že budeme minimalizovať toto riziko tým, že budú voľby čím neskôr,“ uviedol.

Aj Pellegrini sa neskôr vyjadril ku koalícii a k Matovičovi. „Čakal som, že pri tomto návrhu uznesenia budeme svedkami toho, že nám kolegovia z odvolanej, rozpadnutej koalície ozrejmia, prečo majú byť voľby 30. septembra, lebo sme sa dodnes reálny argument nedozvedeli. To, čo tu predviedol Igor Matovič pred obednou prestávkou, nestojí za komentár. Ja jeho vystúpenia nesledujem, lebo z chorých ľudí sa nepatrí robiť si srandu,“ uviedol.

Pellegrini nerozumie liberálom

Šéf Hlasu nechápe, prečo idú poslanci bývalej koalície hlasovať za 30. september. „Veď vláda padla, vláda nie je, nič už nie je,“ povedal s tým, že oceňuje postoj Sme rodina a nerozumie SaS. „Nechápem, prečo chcete držať chrbát Igorovi Matovičovi až do 30. septembra,“ dodal. Rozprava pokračovala ďalšími vystúpeniami do siedmej.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, rokovanie, Peter Pellegrini, Martin Beluský Poslanci debatovali o zmene ústavy. Na snímke Peter Pellegrini (vľavo) a Martin Beluský.

Ako uviedol za predkladateľov návrhu poslanec OĽaNO Lukáš Kyselica, predčasné voľby navrhujú na koniec septembra a predseda Národnej rady ich má vyhlásiť najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Keďže opozícia je so septembrovým termínom nespokojná, k uzneseniu pribudli ešte dva pozmeňovacie návrhy. Smer požaduje voľby 27. mája, teda o týždeň neskôr, ako chcel pôvodne, a Hlas 24. júna.

Foto: TASR, Jaroslav Novák SR NRSR 78. schôdza novela ústava voľby schválenie skráteni Na snímke plénum NRSR počas hlasovania na 78. schôdzi NRSR o zmene Ústavy na skrátenie volebného obdobia.

Bývalej koalícii sa však podarilo 92 hlasmi zmeniť ústavu a všetci sú aj za termín 30. septembra. Aktuálne majú teda predčasné voľby na jeseň najväčšiu šancu. OĽaNO a SaS nebudú hlasovať za iný ako septembrový termín, rovnako ani poslanci Občiansko-demokratickej platformy a ďalší nezaradení poslanci. Sme rodina plánuje hlasovať za všetky tri termíny. Prezidentka Čaputová zmenu ústavy podpísala ešte v stredu poobede.