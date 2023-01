Kollár: September prejde určite, nie je však vylúčený ani iný termín volieb

Lehota, do ktorej má Národná rada prijať rozhodnutie o konaní predčasných volieb, bude dodržaná. Nepochybuje o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Tvrdí, že septembrový termín prejde určite, nie je však vylúčená zhoda ani na skoršom dátume.

„Je to na poslednú chvíľu, ale politika je umenie možného,“ priznal v piatok v súvislosti s kritikou prezidentky, že si koalícia necháva riešenie opäť na poslednú chvíľu. Posunutie rozhodnutia na utorok odôvodnil garanciou prítomnosti potrebného počtu poslancov pre prijatie uznesenia. „Ak máme mať 90 poslancov, potrebujeme ich mať v Bratislave a keďže sme vedeli, že niektorí by tu neboli z dôvodu ochorenia alebo zahraničnej pracovnej cesty, nevedeli by sme ich dať dokopy,“ odvodnil, prečo sa nebude hlasovať skôr.

Upozornil, že medzi stranami bývalej štvorkoalície je zhoda na septembrovom termíne. „Ak nikto z koalície nezmení názor do utorka, voľby budú 30. septembra,“ vyhlásil. Opätovne deklaroval, že hnutie Sme rodina nevidí problém ani v skoršom termíne volieb, ak sa pre nájde dostatočná podpora. „Dodáme hlasy aj pre tieto návrhy,“ potvrdil Kollár.

Parlament v stredu schválil zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Vo štvrtok viedli poslanci diskusiu, v hre je viacero termínov. Hlasovať o nich budú v utorok o 17.00 h.