Mestá žiadajú poslancov, aby stiahli nezmyselné návrhy. Obrátia sa aj na prezidentku

„Žiadame predstaviteľov NR SR, aby tieto návrhy nezaradili do programu rokovania skôr, ako budú prerokované so zástupcami miest a obcí. Ak tak neurobia, budeme žiadať prezidentku SR, aby tieto poslanecké návrhy vrátila späť do parlamentu,“ vyhlásil prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.

Je podľa jeho slov nemysliteľné zneužívať aktuálnu nestabilnú politickú a spoločenskú situáciu na „pretláčanie deštruktívnych poslaneckých návrhov“, bez toho, aby sa vopred rokovalo s tými, ktorých sa to týka.

Predložené poslanecké návrhy sú podľa ÚMS nekompetentné, majú množstvo chýb, sú nevykonateľné a zaoberajú sa neexistujúcimi problémami. Zástupcovia samospráv majú obavy, že do parlamentných volieb sa budú množiť snahy o oslabovanie pozície územnej samosprávy ako celku, ale aj oslabovanie pozície priamo volených primátorov, ktorí nielen politicky, ale aj trestnoprávne zodpovedajú za svoje rozhodnutia.

„To povedie iba k rastu nezodpovednosti, čoho sme svedkami na centrálnej úrovni. ÚMS je pripravená rokovať o systémových opatreniach, ktoré povedú k zlepšeniu stavu, ale odmieta takýto arogantný prístup,“ vyhlásila únia. K jej postoju sa pripojila aj Asociácia prednostov územnej samosprávy.

ÚMS zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pre TASR reagovalo, že už absolvovalo niekoľko rokovaní s poslancami parlamentu a budúci týždeň očakáva rokovanie s predsedom NR SR Borisom Kollárom (Sme rodina). „Je zarážajúce, že skupina poslancov, ktorá schválila dlhý rad zákonov ubližujúcich samospráve, a ktorá mlčí pri potrebe pomoci samosprávam s astronomickými cenami energií, prichádza s takou legislatívou, ktorá nepomôže ani mestám ani obciam,“ povedal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. ZMOS očakáva, že táto legislatíva ani nebude predmetom rokovania parlamentu a poslanci „svoju energiu“ radšej sústredia na to, čo v čase ekonomickej nestability a v období existenčných problémov mestá a obce prioritne potrebujú.