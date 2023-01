Pokutovanie neospravedlnených hodín považuje Gröhling za nešťastné riešenie

Podľa Gröhlinga si zrejme niekto povie, že to primäje nezodpovedných rodičov poslať deti do školy, no problém považuje za oveľa väčší. Svoje stanovisko zverejnil v statuse vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Predstavte si rodinu, ktorá nemá peniaze, cez zimu nemôže kúpiť obuv a oblečenie pre dieťa, a to vymešká tri vyučovacie dni. Alebo slobodnú matku dvoch detí, ktorá musí ísť do práce a staršie dieťa musí opatrovať mladšie. Mesto im povinne udelí pokutu od 30 eur do 331,50 eura. Rodiny doženie iba do horšej finančnej situácie a žiadny problém nevyrieši," vysvetľuje bývalý šéf rezortu školstva. „Dokonca pokutu musí mesto udeliť opakovane!" zdôraznil.

Gröhling sa v statuse pýta, či je naozaj riešením opatrenie, ktoré ľuďom v ťažkých situáciách ešte priťaží. Tiež kladie otázku, prečo to politici z OĽaNO vlastne navrhli, a aká je toto „prorodinná politika". Riešenie je podľa neho jednoduché, mestá by mali mať možnosť, avšak nie povinnosť udeľovať tieto pokuty a riešiť prípady individuálne. Tým by sa podľa poslanca predišlo situáciám, v ktorých by pokuty zruinovali rodiny. Doplnil, že v prípade veľkého objemu vymeškaných hodín je u rodiča možné riešiť trestný čin ohrozenia mravnej výchovy mládeže.

„Hlavným kľúčom je aj tak komunikácia – so žiakom, s rodinou, v horšom prípade s ÚPSVaR. A dôležité je tiež posudzovať prípady záškoláctva individuálne," uviedol Gröhling. Dodal, že nie všetko sa dá vyriešiť jedným zázračným opatrením. „Je mi jasné, že niekto si povie, že „na niektorých rodičov fungujú iba príkazy.“ Ale riešením nie je niečo, čo poškodí ľuďom v ťažkej životnej situácii a iba im sťaží už aj tak náročný život," uzavrel.