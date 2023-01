Politológ: Ak sa bude Dzurinda štylizovať do úlohy lídra, na úspech nech rýchlo zabudne

Ak sa bude podľa politológa Radoslava Štefančíka Mikuláš Dzurinda štylizovať do úlohy lídra, na úspech nech rýchlo zabudne. Na tlačovke však bývalý premiér priamo neodpovedal na to, či sa bude uchádzať o post lídra.

Modrá koalícia - Dzurinda je späť. S Kollárom skladá volebný tím

Dzurinda dnes predstavil Modrú koalíciu na dlhej tlačovke, kde síce nejaké ciele vytýčil, ale jasne sa nevyhranil voči žiadnej strane, neodpovedal ani na to, či bude líder. Aký má podľa vás táto strana potenciál?

To je dnes len veľmi ťažké odhadnúť, pretože vôbec netušíme, kto bude túto stranu reprezentovať. Politický dôchodca Mikuláš Dzurinda a komunikačne nevýrazný Miroslav Kollár, plus tie ďalšie síce šikovné, ale verejne pomerne neznáme tváre, veľa vody nenamútia. Uvidíme, kto bude lídrom strany a ktoré strany jej budú konkurovať vo volebnej súťaži. Na Slovensku je voličské správanie pod značným vplyvom personalizácie, t. j. ľudia sa rozhodujú podľa sympatií ku konkrétnemu politikovi a pokiaľ nebudeme vedieť, kto okrem Dzurindu a Kollára bude tvárou Modrej koalície, o jej úspechu či neúspechu môžeme len špekulovať.

Dokáže osloviť voličov, keď sa spolieha na mladých ľudí? Predsa len ten odkaz na SDKÚ je dosť citeľný.

Trochu pochybujem, či ten mladý človek bude vedieť, kto je Mikuláš Dzurinda. Keď Dzurinda končil ako predseda vlády, tento mladý človek sa učil práve chodiť, možno práve presadal z nočníka na dospelácku toaletu. Dnes mladého človeka fascinuje úplne iný typ politika, než bývalý predseda vlády (Dzurinda, pozn. red.). Nemyslím si, že medzi mladými je záujem o človeka, ktorý sa vníma ako kresťanský demokrat, nenapína zbytočne svaly, nevidí za každým rohom nepriateľa, či nepoužíva príliš veľa populizmu.

Spočiatku Dzurinda hovoril, že bude len v pozadí ako poradca pomáhať so stranou, ale na tlačovke to tak nevyzeralo. Neuškodí to tej strane?

Ak sa bude štylizovať do úlohy lídra strany, na úspech nech rýchlo zabudne. Mikuláš Dzurinda sa do dejín Slovenska zapísal zlatými písmenami. Urobil z čiernej diery na mape Európy tatranského tigra. Ale okrem toho si my starší spomíname aj na rôzne kauzy, napokon „Gabo“, ktorý videl veci alternatívne, by o tom vedel dlho rozprávať. A možno by svoje tajomstvo prezradili aj útroby tunela Branisko.

A čo kauza Gorila?

Tá bude lahôdkou pre jeho súperov. Plus si na ňu ako prvú kauzu spomenú aj voliči, ktorí sa od neho odklonili. On to nikdy nebude vedieť jasne vysvetliť, takže namiesto vízie sa bude musieť pasovať s touto úlohou.

Bude mať podľa vás väčšiu šancu ako napríklad Hegerov projekt alebo Jablko?

Jablko stále beriem ako bizarný nápad bizarnej političky. Neviem, či sa mám pri tom smiať, alebo plakať. Heger je predsa len iná váhová kategória, hoci sa obávam, že zíde z očí zíde z mysle. Jeho výhodou je, že je predsedom vlády, je v centre mediálnej pozornosti, pôsobí zodpovedne, má dobrú zahraničnopolitickú orientáciu, ale vedľa Igora Matoviča pôsobil príliš submisívne. Ono je síce na jednej strane pekné nehovoriť o predsedovi vlády ako o alfasamcovi, či muftim, ale Heger je opačný extrém. Obávam sa aj jeho bezobsažných výrokov. Ako by mu ich písala umelá inteligencia. Vety síce naskladá pekne, ale nemá to hĺbku.