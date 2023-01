Za chýbajúce lieky môžu podľa ministerstva aj samotní pacienti

V posledných mesiacoch lekárne zaznamenali nárazový dopyt po liekoch. Nie je to však iba preto, že je zimná chrípková sezóna. Pre dodávateľov je náš trh prilacný, tak svoj tovar smerujú inam. A podľa ministerstva zdravotníctva nedostatok liekov zhoršujú zvlášť ľudia, ktorí ich doma skladujú "pre istotu". Preto sa štát rozhodol k nim prehovoriť.

Miesto vytvárania zásob domácnosti žiada, aby lieky nechali lekárňam. Hromadenie pre vlastnú spotrebu totiž vyprázdňuje trh, a tam, kde sú akútne potrebné, potom chýbajú.

Situácia s nedostatkom niektorých liekov v lekárňach by sa mohla podľa odborníkov zlepšiť v marci. „Aktuálne naďalej chýbajú najmä antibiotiká a lieky na tlmenie teploty či bolesti,“ spresnil generálny riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Peter Potúček.

Rezort aj ŠÚKL zdôrazňujú, že plne využívajú všetky kompetencie na reguláciu situácie. „Nedostupnosť liekov je téma, ktorá nám nie je ľahostajná, preto sme absolvovali stretnutia s kľúčovými partnermi z externého prostredia,“ uviedol štátny tajomník rezortu Róbert Babeľa. Podľa Potúčka sú z hľadiska dodávok liekov vyhliadky optimistické. „Očakávame tiež zlepšenie epidemiologickej situácie,“ skonštatoval.

Chýba najmä penicilín a antibiotiká. Počas chrípkovej sezóny chýbajú hlavne protizápalové lieky na predpis aj bez neho. Ide predovšetkým o antibiotické, analgetické a protizápalové lieky, ako je amoxicilín, azitromycín, paracetamol a ibuprofén.

Neatraktívny trh

Slovensko podľa Babeľu nepatrí medzi kľúčové trhy pre dovozcov liekov Nemecko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia či severské krajiny. „Sme nespoľahlivý partner pre farmaceutické firmy,“ ozrejmil generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva Peter Polák. „Nemáme vlastný farmaceutický priemysel a chceme moderné lieky, no zároveň ich chceme kúpiť čo najlacnejšie,“ doplnil Polák.

Aj ak sa teda preukázateľne dvihne cena lieku na trhu, Slovensko nemá legálne mechanizmy na to, aby cenu prispôsobilo. „Musia to u nás predávať za takú, aká bola v minulosti schválená,“ skonštatoval Polák. Vzhľadom na cenové rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi sa distribútori liekov radšej zamerajú na drahší trh a lacné lieky zo Slovenska reexportujú, teda vyvážajú do zahraničia. Kým na Slovensku stojí 24-tabletkové balenie ibuprofenových 3,49 eura, v Nemecku 20-tabletkové 6,29 eura a v Taliansku stojí 12-tabletkové aj 10,40 eura.

Z pohľadu nedostupnosti liekov je situácia najhoršia za posledné tri roky. Podľa Potúčka je aktuálna situácia s dostupnosťou liekov bezprecedentná, no nie kritická. „Stále máme aj na Slovensku také dodávky a flexibilitu cez rôzne nástroje, že to nie je o tom, že by pacientov nebolo čím liečiť,“ skonštatoval Potúček. „V oblasti liekov proti bolesti a horúčke máme takmer sto registrovaných liekov, kde stále je možnosť výberu vhodného náhradného lieku,“ ozrejmil Potúček. Odporúča, aby sa pacienti poradili s lekárnikom.

Zároveň vyzýva, aby sa ľudia zbytočne nezásobovali liekmi, pretože to môže situáciu len zbytočne zhoršovať. „Len za minulý rok sme zlikvidovali 200 ton nespotrebovaných liekov,“ upozornil. Babeľa tiež pripomína možnosť individuálnej prípravy lieku v lekárni, dokáže vlastnou výrobou vykompenzovať chýbajúci liek. „Budeme apelovať aj na lekárov, aby s nimi boli v kontakte,“ ozrejmil.

Vinníka niet

Apelujú tiež na lekárnikov, aby pacientom dávali len potrebné množstvo liekov na dobu doliečenia a komunikovali s nimi o prípadných ďalších možnostiach. Okrem toho chce ŠÚKL lekárne i lekárov pravidelne informovať o tom, aké lieky sú dostupné.

Zástupcovia rezortu zdravotníctva aj ŠÚKL zopakovali, že dostupnosť liekov je problémom aj v iných krajinách. Situácia tiež podľa nich nemá vinníka, ale ide o zhodu okolností. Medzi výrobné a logistické dôvody patrí nedostatok prípadne omeškanie dodávok surovín či nedostatok pracovnej sily. No svoju rolu zohrali aj geopolitické udalosti, energetická kríza, inflácia, covid, vojna na Ukrajine či covid v Číne. Problémy s dostupnosťou liekov v Európe spôsobuje aj to, že čínska vláda pristúpila k zákazu vývozu paracetamolu. Čína pritom patrí k popredným výrobcom tejto účinnej látky.