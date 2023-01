Matka nechala šoférovať svoje batoľa. Videom sa pochválila na sociálnej sieti

Upozornila na to polícia na sociálnej sieti, ktorá zverejnila aj video z jazdy. Ako uviedla, žena sa nevenovala plne vedeniu vozidla, vodička vozidla nie je jedna osoba, ktorá ovláda smer a rýchlosť vozidla, dieťa tiež nebolo umiestnené v autosedačke. Za porušenie pravidiel hrozí žene podľa polície pokuta do 100 eur alebo v blokovom konaní do 50 eur.

„Konanie vodičky je flagrantnou ukážkou nezodpovedného správania sa, v dôsledku ktorého môže dôjsť k závažným následkom na živote a zdraví najmä dieťaťa na kolenách vodičky, ktorému pri náraze (pravdepodobne vodička nebola ani pripútaná bezpečnostným pásom) môže spôsobiť nezvratnú ujmu na zdraví na celý jeho život,“ dodala polícia, pričom vyzvala vodičov, aby vedeniu vozidla venovali patričnú pozornosť a zbytočne neriskovali život svoj alebo svojho okolia.