Kollár bude rokovať s OĽaNO a SaS. Skúša dohodu na júnovom termíne, Remišová sa na tomto „cirkuse“ podieľať nebude

Napriek dohode na 30. septembri Sme rodina tlačí vo svojich vyjadreniach na skorší termín volieb. Líder hnutia Boris Kollár, podpredseda parlamentu Peter Pčolinský aj minister práce Milan Krajniak viackrát uviedli, že budú hlasovať za všetky termíny. Liberáli cez víkend pripustili, že v prípade ďalších rokovaní by uvažovali aj o podpore júnového termínu.

Líder Sme rodina Boris Kollár preto inicioval na pondelok poobede a večer rokovania. „Dnes mám na túto tému rokovanie s pánom predsedom SaS Sulíkom. Pani predsedníčka Remišová odmietla akýkoľvek iný termín ako september a preto nechce o tejto veci rokovať,“ uviedol pre Aktuality.sk Kollár.

Na takomto cirkuse sa Remišová nebude podieľať

Líderka Za ľudí Veronika sa na dnešných rokovaniach nezúčastní. „Na rokovania s Borisom Kollárom o predčsných voľbách neprídem, na takomto cirkuse sa už podieľať nebudem,“ uviedla pre denník Pravda Remišová. „Dohoda s partnermi sa urobila pred schválením zmeny Ústavy SR, neustále porušovanie dohôd zo strany SaS a Sme rodina je len zvyšovaním ďalšieho chaosu. Naše hlasy na dohodu so Smerom a fašistami strana Sme rodina ani SaS nepotrebujú,“ dodala.

Veronika Remišová, Juraj Šeliga Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová a poslanec NR SR Juraj Šeliga

Liberáli pripustili skorší termín predčasných volieb

Večer sa má stretnúť aj s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Podľa našich informácií sú liberáli nalomení tomu, aby hlasovali aj za jún. Ak by sa tak stalo, je reálna šanca, že júnový termín prejde. Liberáli cez víkend uviedli, že ak vznikne dohoda partnerov na júnovom termíne, budú s ním súhlasiť. „My rešpektujeme dohodu, ktorá vznikla na úrovni bývalých koaličných partnerov. Termín 30. september bol kompromisom, s ktorým súhlasila aj pani prezidentka a všetci partneri. Preto budeme hlasovať za septembrový termín,“ uviedli liberáli.

Mal by júnový termín podporu 90 hlasov, ak by ho SaS podporila? Sme rodina (17)

SaS (20)

Smer (27)

Hlas (11)

nezaradení poslanci (5): Martin Borguľa, Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci, Slavěna Vorobelová

Republika (5)

ĽSNS (7)

ak by za júnový termín zahlasovala Sme rodina, Smer, nezaradení poslanci za Hlas, Republiku a ĽS NS a niektorí ďalší, mohol by získať podporu až 92, teda rovnakú, aká aktuálne existuje za september

a ak by sa pridali aj Ján Krošlák a Patrick Linhart, za jún by mohlo hlasovať až 94 poslancov

Reagovali na Kollárove vyjadrenia, v ktorých uviedol, že septembrový termín si prial Sulík a zopakoval, že preferuje voľby v máji alebo júni. Líder Sme rodina a predseda parlamentu zároveň uviedol, že plánuje podať pozmeňujúci návrh, ktorým by sa zaviedlo pravidlo, že po páde vlády by sa museli konať predčasné voľby napríklad do pol roka.

„Vyzývame preto Borisa Kollára, ktorý najskôr súhlasil so septembrovým termínom a teraz dáva najavo svoju nespokojnosť, aby namiesto nariekania v médiách, inicioval rokovania na zmenu termínu. SaS je na takéto rokovania pripravená,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Pre Hegera je termín volieb irelevantný

Odvolaný premiér Eduard Heger cez víkend uviedol, že verí, že poslanci dohodu na septembrovom termíne dodržia. Zároveň však dodal, že rozhodnutie je v rukách poslancov a pre neho je termín irelevantný a prispôsobí sa mu.

Upozornil, že finálne rozhodnutie je tak či tak v rukách poslancov Národnej rady SR, rešpektuje v tejto súvislosti i to, že sa hlasovať bude až v utorok. Priznal však, že oddialenie hlasovania po ukončenej rozprave k bodu nepovažuje za šťastné. „Ak poslanci dorokovali, mohli to odhlasovať hneď. Nie je to dobrá vizitka ani parlamentu, ani koalície,“ uviedol.

Parlament v stredu (25. 1.) schválil zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Vo štvrtok (26. 1.) viedli poslanci diskusiu, v hre je viacero termínov. Hlasovať o nich budú v utorok (31. 1.) o 17.00 h.