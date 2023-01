Ministerstvo životného prostredia predstavilo prvý klimatický zákon

Ministerstvo životného prostredia predstavilo prvý slovenský klimatický zákon. Návrh počíta napríklad s podaním klimatických žalôb na štát či so vznikom rady pre klímu, ktorá by mala kontrolovať jednotlivé rezorty v plnení klimatických plánov.

Na tlačovej konferencii o tom informoval dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Návrh zákona predložil rezort do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 55 percent v porovnaní s rokom 1990 a sa vzťahuje na všetky sektory a ministerstvá.

Rada pre klimatickú zodpovednosť by mala byť nezávislý, odborný, poradný a koordinačný orgán a mala by byť podobná Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Miesto v rade bude platené. Dvaja ľudia budú volení vládou, dvaja prezidentkou a traja parlamentom, priblížil Budaj. Rada by sa mala vyjadrovať k investíciám nad päť miliónov eur. „V našich pomeroch je správne, aby sa pozrelo na tú stránku, či investícia nezvyšuje hrozbu,“ podotkol s tým, že päťmiliónová investícia nie je bežná. Rada bude zároveň každý rok vydávať správu o pokroku a bude ju adresovať parlamentu, ktorý o tom môže viesť diskusiu.

Dôležitým prvkom nového zákona je podľa štátneho tajomníka Michala Kiču korekčný mechanizmus. Rezorty by si mali plniť sektorové ciele, za ktoré zodpovedajú. „Nastavujeme tu inovatívny prvok, a to taký, že v prípade, že nebudeme plniť ciele, ktoré si sami stanovíme, a v dôsledku toho si bude musieť SR nakupovať stratené emisné kvóty od ostatných partnerov, pôjde to na vrub daného ministerstva,“ povedal Kiča. Dodal, že rezortom dávajú silné oprávnenia a zároveň zodpovednosť, aby bol zákon silným, efektívnym a moderným nástrojom.

Ak bude ministerstvo zodpovedné a splní si klimatické ciele, nebude platiť sankcie, ak bude nezodpovedné, zákon by mal obsahovať vzorec, podľa ktorého sa vyráta finančná sankcia, priblížil Kiča.

„Nepáči sa to niektorým rezortom, ale je to nevyhnutný a účinný nastroj,“ skonštatoval Budaj. Každé ministerstvo si podľa neho rozmyslí, či na neho „dopadnú ťarchy, ktoré spôsobilo svojou nečinnosťou“.

Generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia Milan Zvara priblížil, že súčasťou zákona by mali byť sektorové ciele pre ministerstvá. „Väčšina politík zmeny klímy sa netvorí na našom ministerstve, ale sú to práve iné ministerstvá, na ktoré nemáme dosah. Cieľom tohto zákona je mať dosah na iné ministerstvá a nejakým spôsobom ich dobrovoľne motivovať na to, aby plnili svoje sektorové ciele,“ poznamenal. Zvara zároveň dodal, že ide o sektorové ciele pre dopravu, budovy, poľnohospodárstvo, vyžívanie pôdy či priemyselné procesy.