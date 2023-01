Obľúbeného primátora odviedla NAKA. Kým sa sporí s developerom, ľudia v Malackách márne čakajú na zaplatené byty

Bytový komplex stojí na ulici Mansveta Olšovského, neďaleko miestneho gymnázia. Postavila ho spoločnosť M.House a následne 5. novembra 2019 požiadala po ukončení výstavby o kolaudáciu. Vtedy však nastali problémy, ktoré sa staviteľ rozhodol riešiť trestným oznámením na primátora. Ten vraj podmieňoval vydanie kolaudačného rozhodnutia úplatkom. Ani to však stavebníkovi nepomohlo a v bytovom dome sa ani po troch rokoch bývať nedá.

„Kolaudačné rozhodnutie pre bytovku M.HOUSE nebolo vydané. Proces kolaudácie bol právoplatne prerušený. Toto rozhodnutie stavebného úradu Malacky bolo potvrdené nadriadeným orgánom. Hoci developer tvrdil, že splnil všetky podmienky ku kolaudácii, nadriadený orgán potvrdil, že nehovorí pravdu. Kolaudačný proces bol prerušený pre nesplnenie podmienok. Nie sme oprávnení hovoriť o dôvodoch prerušenia kolaudácie. Pre nás je dôležité, čo potvrdili orgány činné v trestnom konaní: išlo o vymyslené trestné oznámenie,“ reagovala hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová.

Podľa našich informácií bol za nesplnením podmienok kolaudácie nedostatok parkovacích miest. „Ide o malú bytovku, pri ktorej nevybudoval stavebník (žalujúci) dosť parkovacích miest a nedostal preto kolaudačné povolenie. Je tam aj podzemná garáž a nejaké parkovacie miesta sú aj vonku, ale je ich málo. V okolí totiž nie je dostatok miesta na parkovanie. Bytovka je síce postavená a už roky hotová, ale bývať sa tam nemôže. Ľudia už zaplatili aj zálohy a teraz sa nedostanú k bytom,“ upozornil nás čitateľ z Malaciek.

Ku kolaudácii cez trestné oznámenie?

Keď ani pol roka po dokončení bytovky stavebný úrad nevydal kolaudačné rozhodnutie, staviteľ obvinil primátora Malaciek Juraja Říhu, po ktorého si prišla Národná kriminálna agentúra (NAKA). Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržal a obvinil z prijímania úplatku primátora Malaciek Juraja Říhu a miestneho podnikateľa Mária Longauera 12. mája 2020 v rámci protikorupčnej akcie Staviteľ. V prípade dokázania viny hrozilo obom mužom väzenie päť až 12 rokov.

„Začiatkom roka mal zástupca mesta Malacky ponúknuť cez sprostredkovateľa úplatok developerskej spoločnosti. V tomto prípade nešlo o peniaze, ale o „výmenný“ obchod,“ opísala vtedy prípad polícia na sociálnej sieti. K príspevku zároveň doplnila video z mestského úradu sprevádzané rockovou hudbou.

VIDEO: Polícia ukázala zábery z akcie s krycím názvom STAVITEĽ

„Developer čakal na vydanie kolaudačného rozhodnutia v prípade jeho bytového domu. Všetky zákonom stanovené podmienky splnil. Napriek tomu mal zástupca mesta developerovi ponúknuť bezproblémové a urýchlené kolaudačné rozhodnutie za splnenia ešte jednej podmienky. Za vydanie kladného stanoviska mal na oplátku žiadať, že developer svojím vplyvom zabezpečí na okresnom dopravnom inšpektoráte vydanie kladného stanoviska v prospech mesta Malacky v súvislosti výstavbou multifunkčnej haly mestom. V tomto prípade aj napriek nesplneniu zákonných podmienok na jeho vydanie,“ priblížil Policajný zbor.

Po jeden a pol roku bolo Říhovi obvinenie prokuratúrou zrušené. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry rozhodol 22. decembra 2022 o zastavení trestného stíhania obvineného Ing. JUDr. J. Ř., PhD., a spol. pre trestný čin prijímania úplatku,“ priblížil hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Slabosť tohto obvinenia však naznačilo už aj rozhodnutie súdov o Říhovej väzbe. Špecializovaný trestný súd totiž ešte 14. mája odmietol návrh prokurátora na vzatie oboch obvinených do väzby a toto rozhodnutie 21. mája potvrdil aj Najvyšší súd.

Už vtedy Říha odmietol, že by sa dopustil akéhokoľvek korupčného správania. Vyhlásil, že obvinenia voči jeho osobe boli vykonštruované a podľa neho išlo o snahu zdiskreditovať jeho osobu s úmyslom zbaviť ho postu primátora Malaciek.

„Bol som tým, ktorý sa začiatkom marca obrátil o pomoc na tento štát, pretože som rozplietol organizovanú skupinu s väzbami na políciu v Malackách. Urobil som a konal som tak, ako by mal konať každý jeden politik na Slovensku,“ uviedol vtedy médiám starosta.

Z podozrivého agent?

Napriek tomu Říha dôveru obyvateľov Malaciek nestratil a vyhral aj tretie voľby, ktoré sa konali ešte v čase, keď bol obvinený. So 4 171 hlasmi získal na konci októbra 2022 presvedčivých 79,81 percenta všetkých hlasov.

„Po tom, čo ma pred dvomi rokmi polícia neprávom zadržala na základe krivého obvinenia developera, boli jedine Malačania tými, ktorí ma mohli rehabilitovať. Ukázali, že mi v zlomovom okamihu dôverovali. A to je pre mňa najsilnejší moment týchto volieb,“ odkázal po volebnom víťazstve. Zároveň sa stal aj župným poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, keď ako 31. najúspešnejší kandidát získal 4 215 hlasov.

Za pravdu dali primátorovi aj ďalšie rozhodnutia úradov. Kým kolaudácia bytovky naďalej stojí, výstavba Šport Arény Malacky, ktorej mal developer bytovky na okresnom dopravnom inšpektoráte zabezpečiť vydanie kladného stanoviska v prospech mesta, sa už začala.

Primátor preto aj toto vníma ako argument v neprospech celého trestného stíhania. „Multifunkčná hala Šport aréna Malacky bola právoplatne povolená, už je vo výstavbe. Aj tu sa potvrdilo, že okresný dopravný inšpektorát konal nezákonne. Z vyšetrovania sa ukázalo, že nemohlo ísť o „korupčné plnenie“ primátora,“ zdôraznila Pilzová.

Pripomenula v tejto súvislosti aj dosť absurdnú situáciu – osoby, na ktorých trestnú činnosť primátor Říha upozornil políciu, sa stali policajnými agentmi.

„Primátor v danom čase poskytol vtedajšiemu vedeniu polície doklady a svedeckú výpoveď o kriminálnej činnosti polície v Malackách, ktorí roky vypaľovali podnikateľov v súvislosti s povoľovaním stavieb. Je absurdné, že osoby, voči ktorým primátor vypovedal, boli neskôr ustanovené za agentov NAKA, čim došlo k zmareniu vyšetrovania korupčnej činnosti polície,“ upozornila hovorkyňa mesta.

Pri spracovaní videí postupujeme štandardne

Primátor už síce obvineniu nečelí, politickú kariéru mu to nezničilo, aj tak však nechce hodiť všetko len tak za hlavu. Chce dosiahnuť nápravu.

„Primátor nepovažuje prípad za skončený a pýta sa, či bude niekto niesť zodpovednosť za krivé obvinenie a či sa mu niekto zo strany štátu ospravedlní. Aktuálne sa právne vyhodnocujú eventuálne kroky voči tomu, kto nakrútil video zo zadržania primátora a účelovo ho zostrihal pre potreby propagácie polície,“ dodala Pilzová.

Polície sme sa opýtali, či sa nehodlá primátorovi ospravedlniť a či neplánuje prehodnotiť spôsob, akým na sociálnej sieti informuje o aktivitách polície. Tá si však chybu nepripúšťa. Odkázala pritom na rozhodnutia súdov, ktorými bol správny postup vyšetrovateľa podľa nej potvrdený.

„Zákonnosť a dôvodnosť vydaných meritórnych rozhodnutí vyšetrovateľa v prípravnom konaní bola potvrdená dozorovým prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, a tieto neboli spochybnené ani rozhodnutiami Špecializovaného trestného súdu či Najvyšším súdom v rámci rozhodovania o vzatí obvinených do väzby. V rámci trestného konania boli vykonané tak dôkazy, svedčiace proti obvineným ako aj v ich prospech, čím v zmysle uplatnenia zásady objektívneho zisťovania skutkového stavu veci dospel vyšetrovateľ k vyššie uvedenému návrhu,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

Ani na ospravedlnenie sa nechystá. „Pri spracovaní videí postupujeme štandardne, a to tak v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj s dôrazom na rastrovanie identity osôb na každom videu tak, aby nedošlo k ich opoznaniu,“ doplnila Bárdyová.

Ľudia stále nemajú kde bývať

So stavebníkom a majiteľom spoločnosti M.House Františkom Bobákom sa nám spojiť nepodarilo. Na telefonáty nereagoval a neodpovedal ani na otázky zaslané sms správami. Byty v tomto dome predáva aj jedna bratislavská realitná kancelária. Napríklad 4-izbový holobyt s rozlohou 91 metrov a 15-metrovým balkónom ponúka za viac ako 180-tisíc eur.

„Ide o jednu z najlepších a pokojných lokalít na spokojné bývanie. Nehnuteľnosť ponúka bývanie pre tých, ktorí túžia žiť v tichej časti, ale zároveň moderne a v centre diania,“ láka realitná kancelária. V ich inzeráte sa naďalej píše, že predpokladaný termín dokončenia je október 2019. Realitný maklér, ktorý organizuje pre záujemcov o kúpu prehliadky, nám povedal, že ponúkaný byt je jeden z posledných voľných v tomto obytnom dome. Z jeho vyjadrenia ale tiež vyplývalo, že vie o problémoch s kolaudačným rozhodnutím. Ubezpečil však, že všetko je na dobrej ceste.

„Riešia to majitelia. Už majú nejaké rozhodnutia od súdov. Už to nerozhodujú v Malackách, ale v Bratislave. Malo by to byť niekedy v najbližšom období. Či to budú týždne, alebo mesiac, neviem povedať. Všetci ale na to čakajú. Toto sú už posledné byty, všetko je predané. Asi 80 percent bytov je už aj prerobených a ľudia čakajú už len na nasťahovanie,“ povedal nám realitný maklér.