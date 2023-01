Cirkus pred hlasovaním o termíne predčasných volieb: Kollár jún nepretlačil, Sulík nechce obísť Matoviča

Debaty o termíne volieb stále neutíchajú a vyzerá to tak, že horúco bude do posledného momentu. Lídri bývalej štvorkoalície sa len pár hodín pred hlasovaním postarali o ďalší rozruch. Napriek dohode lídrov bývalej štvorkoalície na 30. septembri totiž teraz hnutie Sme rodina čoraz silnejšie tlačí na skorší, hlavne júnový termín. Liberáli zo SaS preto vyzvali na ďalšie rokovania. Výsledok? Stretnutie sa nakoniec uskutočnilo, no dohoda na termíne sa nezmenila.

Kým spočiatku bolo takmer jasné, že predčasné voľby budú v septembri, posledných pár dní ukázalo, že politika je umenie možného. Šanca, že neprejde ani jeden z termínov, je pritom malá. Ak by sa tak stalo, prezidentka Zuzana Čaputová by s príchodom februára vymenovala úradnícku vládu.

Poslanci o predčasných voľbách: Od mája až do septembra

Vyhnúť sa dalo aj špekuláciám, keďže hlasovať mohli poslanci hneď po skončení rozpravy o termíne volieb, keďže dohoda už existovala. Slovensko by tak poznalo termín volieb už od minulého štvrtka. Predseda parlamentu Boris Kollár však navrhol hlasovanie v utorok o piatej poobede a zároveň aj v posledný deň prezidentkinho ultimáta.

Rokovania Kollárovi nevyšli, SaS bude za september

Nadšenie niektorých politických strán z dohody na skorších voľbách, než v pôvodne plánovanom septembri, sa začalo šíriť cez víkend. Netrvalo však dlho. Po krátkom pondelkovom stretnutí Sulíka a Kollára bolo jasné, že júnový termín podporu liberálov nezíska. Ich šéf argumentoval tým, že za jún by hlasovali, len ak by išlo o dohodu všetkých štyroch lídrov bývalej koalície. Na stretnutí však chýbali predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová aj líder OĽaNO Igor Matovič.

Pre Hegera je irelevantné, kedy budú predčasné voľby

„Nebol dôvod o čomkoľvek diskutovať, lebo pokiaľ zmenu neurobíme všetci štyria, tak platí, čo sme dohodli minulú nedeľu,“ uviedol s tým, že na zmene ústavy a aj na termíne 30. septembra sa dohodli aj preto, lebo šlo o podmienku najmä OĽaNO, Za ľudí a aj desiatich odídencov z OĽaNO. „My sme netrvali na septembri, my sme sa na ňom dohodli,“ uviedol Sulík.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Boris Kollár (vľavo) a Richard Sulík Boris Kollár (vľavo) a Richard Sulík

„Nedá sa fungovať tak, že čo platilo včera, už neplatí zajtra. Aj preto to v koalícii haprovalo, lebo neplatili dohody,“ skonštatoval Sulík. Na žiadnej zmene termínu sa tak nedohodli a po Sulíkovi to potvrdil aj predseda parlamentu. „S najväčšou pravdepodobnosťou bude termín predčasných volieb v septembri,“ uviedol Kollár s tým, že len na tento termín je dostatok hlasov. Ak by liberáli súhlasili s júnovým termínom, je veľká pravdepodobnosť, že by sme k urnám pristúpili ešte pred letom.

Kollár potvrdil, že na stretnutie pozval aj Remišovú, aj odvolaného premiéra Eduarda Hegera a zúčastniť sa na ňom mal aj líder OĽaNO Igor Matovič. Vicepremiérka mu napísala správu, že trvá na pôvodnej dohode, čo rešpektoval. „Nebudem obchádzať svojich bývalých koaličných partnerov,“ dodal Kollár.

Remišová a Heger hovoria o cirkuse

Liberáli vyzvali hnutie Sme rodina na iniciovanie rokovaní po tom, čo Kollár cez víkend uviedol, že práve sulíkovci trvali na septembrovom termíne. Líder Sme rodina zároveň dodal, že plánuje podať pozmeňujúci návrh, ktorým by sa zaviedlo pravidlo, aby sa predčasné voľby museli konať napríklad do pol roka po páde vlády.

K rokovaniam sa na sociálnej sieti vyjadril aj Heger a pre Pravdu ich komentovala aj Remišová. Obaja hovoria o cirkuse. Odvolaný premiér zopakoval, že na pôdoryse bývalej vládnej koalície sa dohodli na termíne, pričom išlo o kompromis a jediný termín s možnosťou získania 90 hlasov. „Nerozumiem politickým lídrom, prečo spochybňujú dohody a robia ďalší zo série cirkusov. Možno niektorí majú veľa času na premýšľanie, keďže už nenesú priamu zodpovednosť za krajinu. Ja tento luxus nemám,“ skonštatoval s tým, že si ctí dohodu, ktorú dosiahli, a verí, že tak urobia aj bývalí kolegovia.

„Ak sa rozhodnú pre nové dohody s Ficom, Pellegrinim a fašistami, je to ich problém a vizitka,“ dodal Heger. „My nekupčíme s návrhmi a nebudeme meniť jeden termín za druhý,“ uviedol ešte cez víkend predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Na rokovaní sa nezúčastnila ani Remišová. „Na takomto cirkuse sa už podieľať nebudem,“ uviedla pre denník Pravda Remišová. „Dohoda s partnermi sa urobila pred schválením zmeny Ústavy SR, neustále porušovanie dohôd zo strany SaS a Sme rodina je len zvyšovaním ďalšieho chaosu. Naše hlasy na dohodu so Smerom a s fašistami strana Sme rodina ani SaS nepotrebujú,“ dodala. Strana Za ľudí už od začiatku odmietala voľby ako také.

„Nerozumiem, prečo by to mal byť cirkus, dať tomu ešte jednu šancu. Že to nazval Eduard Heger cirkusom, ma prekvapilo,“ reagoval Sulík. „Je to vtipné,“ dodal na adresu Hegerových vyjadrení Kollár.

Ozval sa aj Pellegrini

Intenzívne sa pri možnej zmene termínu angažoval aj líder Hlasu Peter Pellegrini, keďže práve on predložil pozmeňujúci návrh s termínom predčasných volieb na 24. júna. Rozhodnutie o termíne predčasných volieb je podľa neho výlučne v rukách SaS. „Vyzývam Richarda Sulíka a stranu SaS, aby uprednostnili záujem ľudí pred politickými záujmami Igora Matoviča a Eduarda Hegera a pomohli v utorok schváliť júnový termín predčasných volieb. S hlasmi SaS je za júnový termín minimálne 91 hlasov,“ uviedol Pellegrini.

Už predtým uviedol, že nerozumie liberálom, ktorí najprv povalia vládu a potom odďaľujú voľby. Sulík však na margo Pellegriniho vyjadrení uviedol, že dohoda platí. „Aj vtedy, keď sa to predsedovi strany Petrovi Pellegrinimu nepáči,“ dodal s tým, že informácie zo spoločného stretnutia so šéfom strany Hlas vynášať nebude, podobne ako to neurobil ani Pellegrini.

Pellegrini kritizoval aj dlhé obdobie, počas ktorého budú premiér a ministri vládnuť s obmedzenými kompetenciami. Poslanci by však mali debatovať aj o zmene kompetencií, ktoré by sa mali odvolanej vláde posilniť. „Vláda funguje pod dohľadom pani prezidentky, ktorá má našu plnú podporu,“ uviedla predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, rokovanie, Martin Beluský, Peter Pellegrini Poslanci debatovali o zmene ústavy. Na snímke Peter Pellegrini (vľavo) a Martin Beluský.

Nemyslí, že zahraničnopolitické otázky by mali byť dôvodom na zmenu ústavy. Každej takejto zmene by mala predchádzať široká debata. „Ústava nie je trhací kalendár,“ dodala Zemanová. Čo sa týka posilnenia kompetencií, podľa Šipoša by mal parlament vyjsť v ústrety vláde, aby nebol problém napríklad s čerpaním eurofondov alebo plánom obnovy.

Opozičná strana Smer septembrový termín nepodporí, čo už viackrát deklarovala. „Budeme robiť všetko pre to, aby prešiel buď májový, alebo júnový termín,“ povedal poslanec Smeru Richard Takáč. Strana nepripúšťa septembrový termín, ani keby sa na základe zmeny ústavy posilnili právomoci odvolanej vlády. „Máj, jún je jediná cesta,“ uviedol a takisto kritizoval posilnenie kompetencií vlády.