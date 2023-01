Politológovia o predčasných voľbách: Najlepší termín je jún. Lídri sa snažia zo septembra vyhovoriť

Aj keď SaS dnes uviedla, že Igora Matoviča ani Veroniku Remišovú obísť nechcú, termín bude istý až po hlasovaní. Politológovia Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Michal Cirner z Prešovskej univerzity a Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre Pravdu odpovedali, ako vnímajú chaos krátko pred hlasovaním a kedy by sa podľa nich mali konať predčasné voľby.

Poslanci o predčasných voľbách: Od mája až do septembra

1. Najprv bola dohoda v koalícii na septembri, potom Sme rodina čoraz hlasnejšie tlačila na júnový termín. Odvolaný premiér Eduard Heger povedal, že pre neho je vlastne termín volieb irelevantný. SaS v reakcii povedala, že ak Kollár bude iniciovať rokovania o skoršom termíne, sú pripravení. Ako to vnímate?

Radoslav Štefančík: Žiadalo by sa mi povedať, že si možno začínajú uvedomovať, že odvolaná vláda nemôže byť tak dlho pri moci, že septembrový termín by bol zlý z hľadiska schvaľovania štátneho rozpočtu na rok 2024, ale bol by som príliš naivný, keby som tomu veril.

Michal Cirner: Že nič nie je isté a môže byť schválený aj skorší termín predčasných volieb. Musí to zvážiť OĽaNO aj SaS, keďže sa im formuje politická konkurencia a skorší termín volieb im skráti čas skonsolidovať sa a osloviť voliča. Pravdepodobne OĽaNO opustí aj premiér Heger či ministri Naď a Budaj, tak prečo by mali podporovať konkurenciu vo vláde? Navyše ľudia si predčasné voľby želajú čím skôr a parlament je paralyzovaný predvolebnou horúčkou.

Čítajte viac Cirkus pred hlasovaním o termíne predčasných volieb: Kollár jún nepretlačil, Sulík nechce obísť Matoviča

Jozef Lenč: Vnímam to tak (najmä po dnešných vyjadreniach SaS a Borisa Kollára), že slová sa hovoria a chlieb sa je. Mnohí veľa rozprávajú. Mnohí sa snažia vyjadrovať tak, aby sa zapáčili všetkým, no nateraz to vyzerá tak, že to boli len „plané reči“. Stále však do hlasovania chýba niekoľko hodín a jedinou istotou tejto „koalície“ a súčasného parlamentu je to, že neexistujú žiadne istoty a všetko sa ešte v posledných hodinách môže zmeniť. Najmä pri tom, že všetci (partneri bývalej koalície) sa snažia zo septembrového termínu vyhovoriť a za jeho presadenie hádžu vinu na toho druhého. To, kedy budú voľby, sa teda možno dozvieme až v utorok 31. januára 2023. Možno.

2. Ktorý termín je podľa vás najvhodnejší?

Radoslav Štefančík: Určite júnový. Z hľadiska legitimity odvolanej vlády i možnosti schváliť štátny rozpočet podľa predstáv novej vládnej koalície. Od júna bude dostatok času na zostavenie novej vlády. Júnový termín môže vyhovovať aj politikom, ktorí ešte nie sú zaradení, lebo prakticky každý z nich sa môže pridať k už existujúcej strane. Myslím, že strán tu máme skutočne dosť na to, aby vznikali ešte ďalšie. A ak sa nevedia dohodnúť do týždňa či dvoch, tak nech z politiky odídu hneď, pretože politika je vždy o kompromisoch i ústupkoch. Ak niekto presadzuje septembrový termín, ide mu výlučne o osobný, prípadne úzkostranícky záujem. So záujmami spoločnosti to už nemá nič spoločné.

Michal Cirner: Čím skôr, tým lepšie pre ukončenie politickej a vládnej krízy.

Jozef Lenč: Najvhodnejší termín je jún. Je to kompromis medzi termínom, ktorý je z hľadiska strán a prípravy na voľby hraničný (máj), dokonca až „nestihnuteľný“, a termínom, ktorý je najhorší možný. Jún je dobrý termín aj v kontexte rokovaní o budúcej koalícii, príprave programového vyhlásenia vlády a, samozrejme, rozpočtu na rok 2024.