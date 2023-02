Šéf KDH: Dzurindova Modrá koalícia? Neznámi ľudia a Miro Kollár nie sú nádejou na úspech

Obáva sa, či Modrá koalícia expremiéra Mikuláša Dzurindu nie je len umelý projekt na spôsob OĽaNO, ktorý sa rýchlo rozpadne. Nepáčili sa mu ani Dzurindove vyjadrenia na adresu KDH. „Trochu ma to vyrušilo. Ako by chcel Mikuláš Dzurinda naznačiť, kto je lepší kresťanský demokrat,“ hovorí predseda KDH Milan Majerský.

Dzurindov sen o veľkej koalícii s účasťou KDH, SaS aj PS označil priamo za nezmysel. „Pakt o neútočení s progresívcami KDH v minulých voľbách poškodil,“ vysvetľuje.

V tejto chvíli vylúčil aj akékoľvek iné spájanie. „KDH má ustúpiť od svojich ideálov len preto, aby sme splnili sen Mikulášovi Dzurindovi a do parlamentu doniesli malé liberálne strany. Nechceme nikomu robiť výťah. Slušnosť samozrejme káže, aby sme sa stretli a to aj urobíme,“ hovorí Majerský. Na druhej strane hovorí, že nektorí z Kresťanskej únie Anny Záborskej si prajú návrat do KDH.

Informovali ste, že ak pôjdu samosprávy do ulíc, KDH je pripravené ich podporiť so svojimi starostami a primátormi. Prečo ste podporili požiadavku miest a obcí na kompenzácie výpadkov príjmov?

Štát týmto samosprávam, či už mestám, obciam, alebo vyšším územným celkovo zobral okolo 600 miliónov eur. Nepostaral sa ale o to, aby im ceny energií vynahradil. Tie pritom vystúpili oproti predchádzajúcemu obdobiu na troj- až päťnásobok. Avizovaná pomoc od ministerstva hospodárstva je ale stále v nedohľadne. Splatnosť faktúr sa blíži a aj zástupcovia KDH v samosprávach vidia, že je to vážna vec. Poškodzuje to samosprávy, ktoré už nevidia svetlo na konci tunela. Mnohí starostovia preto už uvažujú, že zavrú materské školy. To je aj pre rodičov vážny problém, keďže nebudú mať kam umiestniť svoje dieťa. Štát teda dá daňový bonus, ale na druhej strane vezme peniaze tým, ktorí sa starajú o rodiny. Preto sa nám zdá toto rozhodnutie vlády vo svetle narastajúcej energetickej krízy veľmi zlé.

Čítajte viac Boj proti Ficovi neznamená pomoc Slovensku, nebudeme nikomu robiť výťah, tvrdí šéf KDH Majerský

Sú mestá a obce po tomto pondelňajšom proteste bližšie k riešeniu?

Protest, ktorý bol v pondelok večer, keď sa na pol hodiny vyplo verejné osvetlenie, bol iba náznakom ďalších možných protestov. Samospráva požíva najvyšší stupeň dôvery. Regionálna samospráva vie najefektívnejším spôsobom využiť každé euro, ktoré získa od daňových poplatníkov prostredníctvom podielových daní. Ľudia, ktorí najefektívnejšie hospodária s verejnými financiami, sú potrestaní tým, že im štát peniaze vezme. Veď to je nelogické. Preto sa nemôžeme čudovať, že štát je tlačený aj protestnými zhromaždeniami, aby samosprávam pomohol čím skôr.

VIDEO: O čom hovoril Heger s Majerským a Remišovou? (13. 1. 2023)

Vláda tvrdí, že avizované opatrenia ministerstva hospodárstva sú dostatočné. Vy si ako vysvetľujete, že tieto problémy nerieši?

Ak by bola pomoc dostatočná, žiadne protestné akcie by sa nekonali. Štát nekoná, preto samospráva protestuje a predpokladá, že protestovať bude ešte ďalej.

Mala by po týchto zlyhaniach vláda skončiť čo najskôr, alebo KDH ešte potrebuje čas, pripraviť sa na voľby?

KDH na voľby pripravené je. Táto vláda znechutila množstvo ľudí svojím chaosom, svojimi rozporuplnými vyjadreniami a ďalšími rozhodnutiami, pre ktoré sa nemôžeme čudovať, že vláda nestratila len ústavnú väčšinu, ale aj nadpolovičnú väčšinu. Preto dnes už zápasila len o to, aby sa pri moci udržala čím dlhšie.

Predčasné voľby sa budú konať 30. septembra. Ktorý termín predčasných volieb ste preferovali vy?

KDH je pripravené na voľby, nech sú kedykoľvek. Podstatné ale nie je, kedy ich preferuje nejaká politická strana. Našou zásadou je, že na prvom mieste je krajina, až potom strana a až na konci jej členovia. Zdá sa mi ale, že táto vláda a niektoré jej strany to majú naopak. Pre nich je najprv predseda politickej strany a jeho stolička, potom je jeho politická strana a až na konci je krajina. Takéto nazeranie na svet nás trápi. Ľudia potrebujú riešenia, najmä v tejto energetickej kríze, aby čím skôr vedeli, čo s nimi bude.

Pred predčasnými voľbami sa vo veľkom hovorí o spájaní demokratických síl. Vás aj KDH spomínal Mikuláš Dzurinda, ktorý by vás rád videl vo svojej Modrej koalícii. Na druhý deň ste ale vydali správu, že KDH sa na voľby pripravuje samostatne, rokuje s premiérom Eduardom Hegerom o jeho vstupe na kandidátku KDH. Dodali ste, že chcete byť nespochybniteľnou voľbou pre konzervatívneho a kresťanského voliča. Znamená to, že vás svojím vystúpením Dzurinda od spolupráce odradil?

KDH chce byť naozaj nespochybniteľnou voľbou pre konzervatívneho a kresťanského voliča. To je fakt, na ktorom chceme stavať. Ja zatiaľ neviem, čo ponúkol Mikuláš Dzurinda. Nevidel som jeho program. Videl som len niekoľko ľudí, či už deti bývalých politikov alebo úplne nové tváre. Je to Modrá koalícia, ktorá ale momentálne ani nie je koalíciou, ale len premenovanou politickou stranou Spolu. Zatiaľ mi to vychádza, že je to len o boji proti Ficovi. To ale ešte neznamená, že Modrá koalícia tým pomôže Slovensku. Keby to mal byť boj za niečo, ako to tvrdí KDH, že chceme pomôcť ľuďom, vtedy by to malo zmysel. Nás, samozrejme, teší, že je o KDH záujem. My budeme diskutovať. Žiadnu definitívu sme ešte nedali. Ja sa ale obávam, či Modrá koalícia nie je podobným projektom ako OĽaNO. Je také rôznorodé, že nevydržalo ani tri roky a rozpadlo sa. Odišla Zmena zdola a dnes už tam nie sú ani Kresťanská únia či Nova. Už je to len samostatné OĽaNO. My si v KDH nechceme dať vziať naše presvedčenie a ideály. Túto stranu sme budovali 30 rokov, a ak by mala byť súčasťou niečoho umelého, čo sa má neskôr rozpadnúť, mrzelo by nás to.

VIDEO: Bývalý predseda Ján Figeľ o Milanovi Majerskom, keď ho zvolili za šéfa KDH. (22. 8. 2020)

Ako vnímate Dzurindove vyjadrenia, že na jednej kandidátke by chcel okrem OĽaNO aj SaS či Progresívne Slovensko?

To je z môjho pohľadu nezmysel. KDH má ustúpiť len preto, aby sme splnili sen Mikulášovi Dzurindovi? Aj keď sme možno percentami malou stranou, ľuďmi sme veľká strana a naše hodnoty a ideály nechceme zaprieť. Máme možno najviac starostov, primátorov či poslancov na všetkých úrovniach. Na tom chceme stavať. Som presvedčený, že najbližšie voľby ukážu, že KDH do parlamentu patrí. Verím, že KDH bude aj súčasťou budúcej vlády.

Máte teda obavy z takéhoto spájania. Ako hodnotíte, že Dzurinda spomínal práve KDH najčastejšie? Máte pocit, že takpovediac poľuje na vašich voličov?

Je dosť pravdepodobné, že KDH chce mať Dzurinda ako tmel pre niečo väčšie. Ale pre nás je kľúčové, aby sme neustúpili od našich ideálov len preto, aby sme do parlamentu doviedli malé liberálne strany. Nechceme nikomu robiť výťah. Slušnosť, samozrejme, káže, aby sme sa stretli, a to aj urobíme. S Dzurindom sa máme stretnúť ešte tento týždeň. Uvidíme, ako nám predstaví svoje videnie sveta. To, čo zatiaľ predstavil, je cesta, ktorou by sme sa určite nechceli vydať.

Vylučujete akúkoľvek koalíciu, v ktorej by mohlo KDH prísť o svoju samostatnosť a identitu?

V tejto chvíli to určite vylučujem, ale uvidíme, čo bude po stretnutí s pánom Dzurindom. Budeme debatovať. Mňa zaujíma najmä program a to, akým spôsobom chce dosiahnuť pomoc Slovensku. Či už drahé energie, drahé materiály, či rodiny v núdzi, ktoré nevedia riešiť svoju situáciu. Pre nás je kľúčové, aby nám dal odpoveď na tieto otázky. Dodnes sa čudujem, že vláda neprijala zákon o energetickej chudobe a ľudia tak netušia, ako sa vyrovnajú s tým, čo sa na nás valí. Toto sú aj naše programové tézy do volieb. Na tom chceme stavať. Pre nás bude človek na prvom mieste.

Neodradilo vás aj to, že tak veľa o vás rozprával bez vašej účasti?

Samozrejme by sa nemalo rozprávať o druhých bez nich. Trochu ma to vyrušilo. Ako by chcel Mikuláš Dzurinda naznačiť, kto je lepší kresťanský demokrat. Ten musí mať za sebou nielen vyhlásenia, ale aj skutky. KDH je politickou stranou, ktorá má za sebou aj konkrétne skutky a dobré rozhodnutia pre ľudí na Slovensku.

Pramenia tieto vaše obavy zo spájania aj z ostatnej volebnej kampane, keď KDH uzavrelo aj s Progresívnym Slovenskom tzv. pakt o neútočení, ktorý podľa analytikov KDH skôr uškodil?

Pakt o neútočení bola len formálna zmluva medzi subjektmi s nejakou zhodou, aby na seba navzájom neútočili. Ja osobne som presvedčený, že ani táto časť sa v praxi neuskutočnila. Myslím, že KDH to do značnej miery poškodilo. KDH chce predstavovať normálnosť, slušnosť, pokoru, úctu a pomoc ľuďom na Slovensku, ktorí sú v zložitej situácii. Toto by malo byť hlavným motívom KDH vo voľbách. Chceme aj naďalej stáť na našich troch pilieroch: národný, kresťanský a sociálny. Ak sa budeme držať tohto, verím, že KDH sa do parlamentu dostane.

Pre KDH by bolo ťažké, keby malo byť po týchto ôsmich aj ďalšie štyri roky mimo parlamentu. Aké faktory by vás nútili rozmýšľať o tom, aby ste zvážili spoluprácu s inými stranami?

Pred 2 a pol rokom, keď som sa stal predsedom KDH, rôzni komentátori vyhlasovali, že KDH skončí a zanikne. Mali sme vtedy 3,4 percenta. Dnes sa permanentne pohybujeme v prieskumoch na úrovni 6 percent, niekedy nám namerali aj viac ako 7 percent. KDH je v dobrej kondícii. Postupne predstavujeme program, riešenia pre Slovensko aj nových ľudí. Toto môže byť veľmi silným motívom aj pre ľudí, aby KDH volili a bolo v týchto voľbách úspešné.

Na rokovania o prípadnej spolupráci ste navrhli zriadenie dvoch trojčlenných komisií. Ako si predstavujete, že by mali vyzerať? Prečo dve a ako by mali fungovať?

Bola to reakcia na Dzurindov plán, ktorý chcel zvolať veľké stretnutie zhruba 30 až 40 ľudí. Ja som to odmietol. Povedal som, že on so svojimi dvoma kolegami a ja s dvoma podpredsedami KDH sa stretneme a povieme si, o čo ide. Z jeho slov to zatiaľ nie je celkom jasné. Modrá koalícia, kde som videl neznámych ľudí a predsedu Spolu Miroslava Kollára, pre mňa momentálne nie je nádejou na úspech. Preto som požiadal o stretnutie, kde nám Dzurinda osobne zadefinuje, o čom im ide. Najhoršie je, keď sa nechávajú odkazy cez médiá. Keďže tak urobil Dzurinda, nemôže sa čudovať, že tak teraz robím aj ja. V konečnom dôsledku sa uvidí vo štvrtok.

Zmenil by vstup premiéra Hegera do Modrej koalície váš postoj?

To netuším. S premiérom Hegerom sme sa stretli trikrát. Raz formálne, potom na úrade vlády a naposledy teraz cez víkend. Nemám ale osobne istotu, či bude mať premiér záujem ísť na našu kandidátku. Ponuku sme mu dali, povedal som mu, že dvere do KDH sú pre neho otvorené. Očakávam ale, že si nechá väčší priestor na rozmyslenie a nebude sa s odpoveďou ponáhľať. Všetko ale bude závisieť od termínu volieb.

Tvrdíte, že otvoríte svoju kandidátku pre vybrané demokratické subjekty a osobnosti. Rokovali ste o spolupráci aj s Kresťanskou úniou Anny Záborskej, ktorá už pre Pravdu povedala, že si návrat do KDH nevie predstaviť? Je už spojenectvo s KÚ pre vás uzatvorená vec?

Ja osobne som sa s pani Záborskou o tejto veci nerozprával. Ja alebo iní členovia predsedníctva sme sa rozprávali s inými predstaviteľmi Kresťanskej únie, či už poslancami Národnej rady alebo inými členmi. Niektorí si vedia predstaviť, že prídu do KDH, niektorí by si to dokonca priali. Konečné rozhodnutie je ale na nich a uvidíme, ako sa rozhodnú. Platí, že dvere do KDH sú otvorené. Rokovali sme aj so stranou Za ľudí pani Remišovej. Stretli sme sa dva- alebo trikrát. Vypočuli sme my ich a oni nás a našli sme určité názorové prieniky. Dôležité je ale pre nás počúvať aj našu členskú základňu, aby sme vedeli, akú majú o budúcnosti slovenskej politiky predstavu. V konečnom dôsledku u nás rozhoduje o kandidačnej listine celoslovenská rada KDH, kde je zhruba 120 ľudí. V KDH sme si vždy ctili členskú základňu a jej názor.

Kedy bude toto zasadnutie rady KDH?

Najbližšie rokovanie rady máme naplánované na marec. To ale ešte nebude nominačná rada KDH. Budeme sa rozprávať o aktuálnych politických témach, ale nominačnú radu zvoláme zhruba 120 dní pred voľbami. Až tam sa rozhodne, kto bude na kandidačnej listine.