Poslanec ĽS NS odpadol počas rozpravy, musela zasahovať záchranka

V rozprave mal vystúpiť poslanec SaS Marián Viksupič, keď ho náhle prerušil podpredseda parlamentu Juraj Blanár. „Poprosím okamžite zavolať záchranku a poskytnúť pomoc,“ povedal. Poslanci sa ihneď rozbehli k miestam, kde sedia nezaradené poslanci za ĽSNS a Republiku.

Poslanec je pri vedomí, schôdzu prerušili

Poslanec mal na pár minút prestať dýchať. Do rokovacej sály ho prišli ošetriť záchranári, následne ho odviezli zo sály na nosidlách. Kollár prerušil schôdzu. „Do 15.00 h sa prerušilo rokovanie, poslanec je stabilizovaný a pri vedomí,“ uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. Beluský pritom len pár minút predtým vystupoval v rozprave.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, rokovanie, Martin Beluský, Peter Pellegrini Na snímke Peter Pellegrini (vľavo) a Martin Beluský.

Záchranka zasahovala aj v polovici septembra

Nie je to tak dávno, čo v parlamente riešili podobnú situáciu. Počas rokovania koncom septembra skolaboval 78-ročný poslanec Ján Kerekréti (OĽaNO). Do parlamentu prišla sanitka. Záchranári ho potom previezli do nemocnice. „Bola to veľmi vypätá emočná situácia. Atmosféra bola veľmi ťaživá. Preto po zvolaní poslaneckého grémia sme sa dohodli naprieč celým politickým spektrom, že na dnes prerušíme schôdzu,“ informoval vtedy Kollár.