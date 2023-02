Ambulancie nedostali to, čo žiadali. S niektorými sa štát dohodol len na mesiac

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ako aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera potvrdili, že s ambulanciami zostávajú v zmluvnom vzťahu a pre poistencov sa od stredy nič nemení. „Pacientom bude i naďalej poskytnutá a hradená ambulantná zdravotná starostlivosť za podmienok ako doteraz,“ ubezpečila manažérka oddelenia komunikácie poisťovne VšZP Eva Peterová. Rokovania s ambulanciami združenými v Zdravite i ZAP naďalej pokračujú.

Čítajte viac Ambulancie sú pripravené vypovedať zmluvy. Pacient si tak zaplatí za všetko. Aké riešenie ponúkajú politici?

„S niektorými združeniami (ZAP, Zdravita) boli zmluvy dohodnuté len na najbližší mesiac s tým, že počas tohto obdobia budeme pokračovať v rokovaniach na finálnej dohode pre rok 2023,“ ozrejmil pre TASR hovorca Dôvery Matej Štepianský. „Zdravotné poisťovne so zástupcami združení ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti naďalej rokujú o detailoch pokračovania zmluvných vzťahov aj vzhľadom na tzv. podfinancované odbornosti v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti,“ uviedla VšZP.

Podľa generálneho riaditeľa Zdravity Mariána Šótha boli podmienky zmlúv nevýhodné a nespĺňali sľúbené očakávania. „Premiér sľúbil 283 miliónov do rozpočtu pre zdravotníctvo, no 110 miliónov tam nie je. Je to iba zvýšenie bázy finančných zdrojov, to znamená, že to reálne zvýšenie nie je. Tým pádom ani nemôžeme dostať 20 percent medziročného zvýšenia oproti minulému roku,“ vysvetlil.

Čítajte viac Antibiotiká a penicilín chýbajú v celej Európe. Slovákov vyzývajú, aby lieky neskupovali

Ambulancie podľa jeho slov dodatky podpísali na mesiac len v záujme zachovania zdravotnej starostlivosti pre pacienta. „Tak, aby mohol premiér dostáť svojho slova a doplniť finančné rezervy aj pre ambulantných poskytovateľov,“ do­dal.

„Prihliadnuc na skutočnosť, že k zvýšeniu rozpočtu došlo len pred pár dňami a v tak krátkom čase nebolo možné zo strán zdravotných poisťovní presne definovať jednotlivé presné zvýšenia pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sa ZAP rozhodol prijať ponúknuté dočasné základné plošné zvýšenie pre všetky ambulancie len na nevyhnutný čas jedného mesiaca,“ skonštatovala prezidentka ZAP Jaroslava Orosová. Verí, že ku konečným a konkrétnym zmluvným dodatok dospejeme v čo najkratšom čase. VšZP a Dôvera mali zmluvy s ambulanciami platné do konca januára. Podpisu predchádzala dohoda o dofinancovaní sektora v objeme 283 miliónov eur. Bez dofinancovania sektora chceli od februára zaviesť viaceré ambulancie kompenzačné poplatky.

Súkromná Union zdravotná poisťovňa má aktuálne platné zmluvy s ambulantnými združeniami do 31. marca, s niektorými ambulantnými lekármi aj dlhšie, ozrejmila hovorkyňa Kristína Baluchová.