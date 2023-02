Džentlmenská dohoda až do volieb? Nehrozí, tvrdí politológ. Poslanci vyťahujú populistické návrhy a Čaputová varuje

Už po utorkových vyjadreniach nielen opozičných, ale aj koaličných strán je jasné, že pri niektorých zákonoch môže byť problém a že politici budú vyťahovať populistické návrhy, aby si pred voľbami získali na svoju stranu čo najviac voličov. Kollár uviedol, že pri schvaľovaní niektorých zákonov bude zaujímavé sledovať „zhluky“ poslancov. A aj keď si Matovič praje dohodu o bezstarostnej spoluprácu, jeho činy hovoria o inom.

Čítajte viac Slovensko čaká ostrá kampaň. Čaputová varuje Hegera, Fico sa oháňa NAKA a Matovič zasa Sulíkom

Čaputová varuje Hegera

Prezidentka Zuzana Čaputová však v utorok dvihla varovný prst a odvolanej vláde odkázala, že ak bude s fungovaním problém, kedykoľvek môže vymenovať úradnícku vládu. Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka by bolo dobré, keby to prezidentka poslancom a ministrom pripomínala každý pondelok. „Aby si to pamätali aspoň do najbližšieho piatku,“ povedal pre denník Pravda.

Voľby budú 30. 9. Takto ich poslanci odhlasovali

Na rozhodnutie parlamentu o termíne predčasných volieb reagovala v utorok večer aj prezidentka Čaputová. Práve ona má podľa Matoviča „kľúče od miešačky“. Prezidentka rešpektovala rozhodnutie ústavnej väčšiny, a to napriek tomu, že aj ona preferovala predčasné voľby v prvej polovici tohto roka. Rovnako ako opozícia i viacerí odborníci. „Dnešné rozhodnutie parlamentu je nevyhnutným vyústením toho, že v decembri došlo k odvolaniu vlády a tá stratila legitimitu dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia,“ uviedla.

Čítajte viac Čaká nás osem mesiacov nevídaného cirkusu

Aj preto, že poslanci nakoniec jej ultimátum, aj keď na poslednú chvíľu, splnili, zatiaľ nepristúpila k vymenovaniu úradníckej vlády. To však neznamená, že sa to nemôže zmeniť. Čaputová preto dvíha varovný prst a Hegerovi pripomína, že vláda musí fungovať. „Pripomínam však, že v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera, som pripravená kedykoľvek na zostávajúci čas do volieb vymenovať úradnícku vládu,“ dodala. „Je dobré, že ich takto niekto bude kontrolovať, lebo vládnutie tejto družiny by nás do volieb mohlo stáť ešte veľa,“ skonštatoval Štefančík.

Foto: Facebook Zuzana Čaputová, úradnícka vláda, falošný zoznam, facebook Na sociálnych sieťach koloval falošný zoznam členov úradníckej vlády, ktorých mala prezidentka údajne vybrať.

O úradníckej vláde sa hovorí už od pádu vlády, aj preto sa na sociálnych sieťach objavuje množstvo konšpiračných teórií o tom, koho by si prezidentka mohla vybrať. V stredu sa dokonca objavil dokument s logom Kancelárie prezidentky a s menami ľudí, ktorí mali údajne tvoriť úradnícku vládu. Už pri prvom pohľade na niektoré mená bolo jasné, že nejde ​o pravý dokument – premiérom mal byť Ivan Mikloš, ministrom kultúry herec Richard Stanke a podobne. Uvedené pritom boli len priezviská. „Dovoľte mi upozorniť Vás, že tento zoznam je vymyslený, nepochádza z prezidentskej kancelárie a ani neodráža realitu pokiaľ ide o potenciálnych kandidátov na jednotlivé posty v úradníckej vláde,“ reagoval hovorca Čaputovej Martin Strižinec.

Džentlmenská dohoda?

Do 30. septembra ostáva ešte osem mesiacov, počas ktorých bude musieť menšinová koalícia fungovať a schvaľovať zákony v nie veľmi pohodlných podmienkach. Matovič tesne po hlasovaní vyjadril nádej, že koalícia bude fungovať bez problémov. „Pevne verím, že sa dokážeme dohodnúť s Borisom Kollárom a Veronikou Remišovou na džentlmenskej koaličnej dohode, že budeme fungovať tak, ako sme fungovali doteraz,“ uviedol a svoju pozornosť obrátil opäť na Sulíka.

Septembrový termín nebola naša podmienka, hlasovali sme podľa dohody

Od odchodu SaS z vlády v septembri minulého roka bol totiž podľa neho na koaličných radách a aj na rokovaniach vlády pokoj. „Žiadny Sulík tam nechodil, nikomu nenadával, lebo tam nebol,“ dodal na margo vzťahov medzi lídrami odvolanej vlády. Priznal však, že v niečom so SaS budú musieť rokovať. Boris Kollár má však o koaličnej dohode iné predstavy. Situácia je podľa neho neštandardná a koaličná zmluva vždy končí pol roka pred voľbami, teda koniec marca. Od apríla tak bude každá politická strana podľa Kollára „kampaňovať“ podľa seba. „Dovtedy sa budeme správať štandardne, budeme rokovať so stranou OĽaNO a Za ľudí a budeme sa dohadovať, ktoré zákony podporíme a ktoré nie,“ povedal líder Sme rodina.

„Po tomto termíne už je tzv. voľné pole,“ uviedol. Pre chod štátu sa však dôležité zákony však musia prijímať. „Podľa toho, ako to vyzerá, tak si bude pravdepodobne každý hľadať na každý svoj zákon v pléne asi tú väčšinu, ktorou by mu to mohlo prejsť. Asi budeme svedkami rôznych náhodných koalícií alebo zhlukov poslancov, aby niektoré záujmy prešli v parlamente. Nenahovárajme si, že niečo také nenastane,“ dodal Kollár.

Z džentlmenskej dohody však Matovič vynechal SaS. Niet sa čomu čudovať, sulíkovci z koalície odišli, iniciovali hlasovanie o páde vlády a Matovič už nevie šéfovi liberálov prísť na meno a pravdepodobne sa stane jedným z hlavných terčov lídra OĽaNO. Sulík uviedol, že boli a aj budú konštruktívnou opozíciou. „Vládne návrhy, ktoré boli rozumné, sme schválili,“ uviedol.

Po odchode poslancov Za ľudí do SaS koaličná zmluva nekorešpondovala s realitou

Matovič prišiel aj s ďalšou iniciatívou. O pár hodín po vyjadreniach lídrov odvolanej vlády uviedol, že by sa tri strany mali dohodnúť na určitých pravidlách fungovania v parlamente až do predčasných volieb. Matovič sa tak chce vyhnúť „populistickým jatkám“. Na margo Kollárových slov uviedol, že ešte majú dva mesiace, keď bude zmluva formálne platiť a verí, že aj potom bude platiť aspoň nejaká neformálna dohoda.

Niečo podobné uzavreli strany SaS, KDH, PS/Spolu a Za ľudí pred voľbami v roku 2020. Išlo o tzv. „pakt o neútočení“. OĽaNO sa k nim vtedy nepridalo a Sulík nepredpokladá, že by niečo podobné mohlo s Matovičom teraz vzniknúť. „Neviem, či to bude mať zmysel,“ povedal s tým, že SaS by však takýto pakt podpísala s kýmkoľvek. „Ale aj bez toho nemáme v pláne útočiť,“ dodal na margo prípadných dohôd.

Štefančík si však nemyslí, že akákoľvek dohoda bude fungovať. „Ideme predsa do predvolebnej kampane a tam Matovič nebude poznať priateľa,“ uviedol pre denník Pravda s tým, že nie je na mieste hovoriť o akejkoľvek fungujúcej koaličnej zmluve. „Koaličná zmluva predsa neplatí od momentu, ako zo strany Za ľudí prestúpili niektorí politici k SaS. Od tohto momentu nekorešpondovala s realitou. Koaličná zmluva je dnes zdrapom papiera, ktorý nemá žiadnu hodnotu,“ komentoval.

Festival populizmu

Keď už je reč o predvolebných „paktoch“ a dohodách, v parlamente sa pred voľbami už tradične roztrhne vrece s populistickými návrhmi, ktoré majú k urnám prilákať čo najviac voličov. Poslanci z OĽaNO už navrhli odmenu za účasť na parlamentných voľbách formou zľavy desať percent z poplatkov štátu či zníženie kvóra pri miestnom referende. V novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva navrhujú napríklad znížiť započítanie prednostných hlasov vo voľbách do NR SR aj do Európskeho parlamentu z troch percent na jedno percento.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Boris Kollár, parlament Poslanci schválili septembrový termín volieb.

V súvislosti s podanými návrhmi zákonov, ktoré obsahujú sľuby z predvolebnej ankety OĽaNO, Matovič povedal, že ide o plnenie programového vyhlásenia vlády (PVV), za ktoré hlasovalo vyše 90 poslancov. „Plniť predvolebné sľuby sa patrí,“ uviedol. Čo všetko však chce stihnúť a koľko to bude potenciálne stáť, nepovedal, no má ísť o rozpočtovo kryté návrhy.

„V PVV sa napríklad píše, že vláda odstráni ekologickú záťaž v obci Predajná. Toto je len jeden z tých iks sľubov, ktoré táto vláda úplne odignorovala, pretože celé to obdobie riešila len samú seba. V každom prípade je na mieste otázka, prečo chce Matovič PVV pár mesiacov pred voľbami a navyše z pozície poslanca a nerobil to vtedy, keď mal v rukách výkonnú moc,“ dodal politológ Štefančík.

Obedy zadarmo, odmeny za voľby či ochrana prokuratúry

Nezaostáva ani Kollárovo hnutie, ktoré oživilo tému obedov zadarmo pre deti v základných a materských školách. Už tu je vidieť, že ani spolupráca v čase „ešte stále platnej“ koaličnej zmluvy nebude jednoduchá. Kým začiatkom decembra Matovič „tľapkal“ Kollára po pleci nielen pri desaťpercentnej DPH pre gastro a ďalších návrhoch, po páde vlády nemá problém na neho ukázať prstom napríklad pri paragrafie 363. Blokovanie jeho úpravy označil za najväčšie sklamanie od hnutia Sme rodina.

Foto: Pravda, Ivan Majerský, Ivan Majerský Richard Sulík, Anna Zemanová, parlament Poslanci schválili septembrový termín volieb.

Problém má aj s obedami zadarmo. „V takom stave, keď je takzvané bezvládie, ratingové agentúry veľmi obozretne pozerajú na akékoľvek prijaté záväzky, lebo to je obdobie, keď vás to láka rozdávať ako po nebohom,“ povedal šéf OĽaNO. Opätovné zavedenie obedov považuje za nebezpečné správanie, ktoré by mohlo zásadne ublížiť verejným financiám. Sme rodina sa okrem toho snaží aj o zavedenia referenda ako jednej z možností, ktorou si budú môcť poslanci skrátiť volebné obdobie, čomu sme sa venovali v prechádzajúcom článku.

Sulík na väčšinu otázok spojených s voľbami odpovedať nechcel. „To má ešte čas,“ povedal s tým, že sa k tomu vyjadrí 110 dní pred voľbami. „Pre mňa je dôležité, že takéto lacné populistické návrhy a drahé voči rozpočtu nebudú pochádzať z dielne SaS,“ uviedol. „Keď chcete reštartovať krajinu, nestačí rozdávať peniaze cudzích ľudí, ale musíte zmeniť pravidlá tak, aby sa oplatilo tvoriť hodnoty,“ dodal.

Čaputová pohrozila: Dohodnite sa na predčasných voľbách a vládnite profesionálne, inak menujem úradnícku vládu

No a čo sa týka najmenšej strany Za ľudí, ktorá má aktuálne v prieskumoch dlhodobo okolo dvoch percent a v parlamente po rozkole už len troch poslancov, tá v reakcii na schválený termín uviedla, že predčasné voľby nikdy nič dobré nepriniesli. Viac situáciu nekomentovala. Remišová však vymenovala, čo všetko sa strane počas pôsobenia vo vláde podarilo. V rámci neoficiálnej kampane tak pokračuje v rétorike nekonfliktnej strany. „Konflikty, hádky a podrazy radi prenecháme iným,“ dodala.

Jediným návrhom Za ľudí, ktorý aktuálne rezonuje, je tzv. ochrana Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Ešte ako pozmeňovací návrh k zmene ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami ho predložil podpredseda strany Juraj Šeliga. Poslanci ho vtedy zamietli, no v tomto „boji“ plánuje pokračovať. Do volieb tak môžeme očakávať aj ďalšie „atómovky“, a to nielen od Igora Matoviča.