Na Slovensku budú môcť pôsobiť aj vojaci zo Švédska a z Fínska

Rozširuje sa tak návrh z mája 2022, keď parlament schválil prítomnosť do 700 príslušníkov ozbrojených síl Českej republiky, do 200 príslušníkov ozbrojených síl Holandského kráľovstva, do 100 príslušníkov ozbrojených síl Poľskej republiky, do 200 príslušníkov ozbrojených síl Slovinskej republiky, do 600 príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických, do 1 200 príslušníkov ozbrojených síl Spolkovej republiky Nemecko na území SR.

Ako sa uvádza v materiáli Ministerstva obrany (MO) SR, spôsobilosti zahraničných ozbrojených síl dopĺňajú schopnosti a kapacity Ozbrojených síl SR. „Prispievajú tým k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku," uviedlo MO SR s tým, že celkový mandátový počet príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území SR v počte do 3 000 profesi­onálnych vojakov sa nemení.