Kollár chcel Tarabu na kandidátke, no rozmyslel si to. Poslanec mu ďakuje za zvýšený kredit

Líder Sme rodina Boris Kollár v stredu priznal, že rokoval s poslancami okolo Tomáša Tarabu (nezarad. Život), ktorých chcel vziať na kandidátku. Nakoniec si to však rozmyslel. Informáciu potvrdil aj Taraba. Nie je to prvýkrát, čo sa hovorilo o tom, že by poslanci mimoparlamentnej strany Život mohli spolupracovať s Kollárovým hnutím. Už od odchodu SaS z koalície mala Sme rodina k tarabovcom blízko.

Kollár v stredu v parlamente pripustil, že rokoval s poslancami Tarabom, Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom (obaja nezarad. Život), ktorých chcel vziať na kandidátku. Nakoniec sa tak nestalo. „Bolo to veľmi blízko, ale ako vysvetlím svojim voličom, že mám zobrať na kandidátku politikov, ktorí mi povalili vlastnú vládu? Nemôžem,“ uviedol šéf Sme rodina.

Ďakujem Kollárovi za zvýšený kredit

Na tieto slová reagoval Taraba na sociálnej sieti a Kollárove slová potvrdil. Uviedol však, že miesta na kandidátke mu ponúkol, ak nebude hlasovať za pád vlády. „Odmietol som to a hlasovali sme všetci za pád vlády. Sme rodina možno je naučená fungovať takýmto spôsobom, ale narazila na nesprávnych. Preto nepochybujem, že Klusovi ponuka ísť do Bruselu nepadla len tak z neba,“ napísal Taraba.

„Ak to skúšali na nás, asi to skúšali aj na iných,“ uviedol, že sa Kollárovi diví, že mal o tom potrebu hovoriť a verejne „seba zhodiť a nám zvýšiť kredit“. „Sme rodina nech si sama vysvetľuje, prečo podporila každú nezákonnosť a hlúpe rozhodnutie vlády,“ dodal a poďakoval Kollárovi za zdvihnutie kreditu.

Po odchode SaS mala Sme rodina k tarabovcom bližšie

Nie je to prvýkrát, čo sa hovorilo o miestach pre tarabovcov na kandidátke Sme rodina. Nezaradený poslanec už deň po páde vlády uviedol, že si vie predstaviť komunikáciu s predsedom hnutia Sme rodina Kollárom o posilnení konzervatívnych síl v hnutí. „Myslím si, že je to dosť zaujímavý predpoklad na to, aby sme viedli debaty s národnými stranami, ktoré sú na scéne a debaty budeme akcelerovať podľa toho, kedy voľby budú. Určite nemáme za cieľ, aby hlasy prepadli,“ povedal Taraba v decembri minulého roka v diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní. Dodal, že Kollár patrí medzi politikov, s ktorými sa dá normálne komunikovať a keď sa na niečom dohodnú, tak to platí.

Taraba: Máme ponuku rokovať o predčasných voľbách

Kollár nemal problém ani s tým, aby Tomáš Taraba, ktorý kandidoval za ĽS NS Mariana Kotlebu, obsadil post podpredsedu parlamentu. Podľa podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského (Sme rodina) by to bola dobrá dohoda. „V prípade, ak by podporoval návrhy zákonov, tak si myslím, že by to bol dobrý obchod,“ uviedol koncom septembra Pčolinský v rozhovore pre Hospodárske noviny.

Od septembra bolo na hlasovaniach vidieť, ako tarabovci čoraz viac podporujú návrhy z dielne Sme rodina. Koalícia sa po odchode liberálov z vlády už nemohla spoliehať na hlasy SaS. Strana SaS nepodporila novelu ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) o druhom pilieri a ani novelu vtedajšieho ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) o dani z príjmu. V oboch prípadoch pomohli práve tarabovci. Tarabovi však prešli tri zákony zo šiestich aj po tom, čo počas odvolávania podporil bývalého financmajstra Matoviča a nehlasoval za jeho odvolanie.

Koncom septembra minulého roka sa poslanci okolo Tarabu zúčastnili aj na obštrukcii, ktorou sa podarilo zablokovať hlasovanie o úprave paragrafu 363 a poslanci ho tak neposunuli do druhého čítania. Tarabovci sa pridali k Sme rodina, Smeru, Hlasu a extrémistom z ĽS NS a Republiky a neprezentovali sa. Kollár vtedy nepotvrdil, že pri obštrukcii išlo práve o paragraf 363. „Bolo tam viacero hlasovaní,“ povedal vtedy predseda parlamentu.

Kollár využil vákuum

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš však vtedy uviedol, že si myslí, že sa neprezentovali práve kvôli paragrafu. „Je to otázka na nich, prečo to blokujú, ale viete, aké zákony išli na hlasovanie,“ povedal. Sme rodina využila vákuum, ktoré sa okolo Sme rodina po odchode SaS vytvorilo, aj pri hlasovacom maratóne začiatkom novembra minulého roka. Vyše dvesto hlasovaní, dve obštrukcie, dohody a len jedno dominujúce hnutie využil najmä Kollár.

Zákony mu vtedy prechádzali striedavo práve s podporou nezaradených tarabovcov, ale aj s hlasmi kotlebovcov či odídencov z ich strany, niektoré aj zablokoval. Na hlasovaniach bolo vidno aj to, koľko mu prepáčil Matovič, čoho príkladom bola práve desaťpercentná DPH, ktorú Sme rodina predložila ako pozmeňovací návrh. Podľa Kollára mu nižšiu DPH odobril Matovič. Najprv sa liberálom podarila obštrukcia, no DPH nakoniec prešla.

Pri zmene zákona o energetike zas stačilo, aby nezaradení poslanci okolo Tarabu spolu s poslancami Republiky len zasunuli kartičky. Prezentovať sa stačilo aj pri návrhu o zvýšení spotrebnej dane z alkoholu či pri novej dani z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu v SR. V parlamente to nie sú nezvyčajné situácie a dohody s fašistami či so Smerom neprizná každý, no je fakt, že Kollár si bol dobre vedomý svojej pozície. Na otázky novinárov, či niečo kotlebovcom sľúbil za podporu, len ironicky poznamenal, že „asi zemiakové pyré a tri bandurky“. Všetko je podľa neho len o dohode v klube a o ničom inom.