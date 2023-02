VIDEO: Matovič chce zosekať platy poslancov, nech ich platia strany: OĽaNO má peňazí, že nevieme čo s nimi

Voľby majú byť v septembri, aby mali policajti viac času na vyšetrovanie káuz, nie preto, že by OĽaNO potrebovalo peniaze z rozpočtu, tvrdí Igor Matovič. Vyjadril sa tak počas rozpravy na januárovej schôdzi. Zároveň uviedol, že príde s návrhom na zníženie platov poslancov.

„Čiže keď sa pýtate prečo september? No preto, lebo chceme dať viacej času orgánom činným v trestnom konaní. Keď si myslíte, že OĽANO je odkázané na to, aby sme získali nejaký ďalší štátny príspevok za tie tri mesiace, tak jednoducho nie sme takí trápni ako vy. My tie peniaze nemíňame, tri štvrtiny z nich máme na účte čo sme dostali, ani v podstate nevieme čo máme s nimi spraviť,“ povedal Matovič.

VIDEO: Igor Matovič o návrhu na zníženie platov poslancov. Ako ho zdôvodnil?

Ďalej uviedol, že chce prísť s návrhom na zníženie platov poslancov. „Poslanci nemusia mať päťtisícové platy. V pohode môžu mať dvojtisícové platy a politické strany sú dostatočne bohaté na to, aby si platili svojich poslancov zo štátneho príspevku,“ povedal Matovič.