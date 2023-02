KDH rokovalo s Modrou koalíciou. Majerský trvá na svojom, Dzurindovi dal domácu úlohu

Aj keď ani jedna strana spájanie nevylúčila, nateraz sa KDH chystá do volieb samostatne. Dzurinda však dostal od Majerského domácu úlohu. Bývalý premiér verí, že sa znova stretnú a budú v debatách pokračovať.

Modrá koalícia - Dzurinda je späť. S Kollárom skladá volebný tím

Modrá koalícia musí predstaviť program

„Na postoji KDH sa nič nemení a na voľby sa pripravujeme samostatne. Modrá koalícia musí predstaviť svoje programové tézy, hodnotový rámec a personálne obsadenie. Nasledujúce obdobie ukáže, či sú medzi nami vôbec nejaké prieniky,“ uviedol Majerský.

„Zhodli sme sa, že pripravíme programové tézy kľúčové pre obidve strany. Stretneme sa znovu a budeme hľadať možný prienik týchto téz,“ povedal Dzurinda pre Markízu. Verí,m že sa stretnp a budú pokračovať v debatách,“ dodal s tým, že verí, že rokovania sú stále otvorené.

KDH sme budovali roky, nebudeme plniť Dzurindov sen

Majerský v rozhovore pre Pravdu pred pár dňami uviedol, že KDH chce byť pre konzervatívneho a kresťanského voliča nespochybniteľnou voľbou a aj vyzdvihol fakt, že žiadny program Modrej koalície nevidel. „Videl som len niekoľko ľudí, či už deti bývalých politikov, alebo úplne nové tváre. Je to Modrá koalícia, ktorá ale momentálne ani nie je koalíciou, ale len premenovanou politickou stranou Spolu. Zatiaľ mi to vychádza, že je to len o boji proti Ficovi,“ zhodnotil líder KDH.

Obáva sa, či Modrá koalícia nie je podobným projektom ako OĽaNO, no záujem o KDH ho teší. „Túto stranu sme budovali 30 rokov, a ak by mala byť súčasťou niečoho umelého, čo sa má neskôr rozpadnúť, mrzelo by nás to,“ povedal Majerský. Dzurindove vyjadrenia o tom, že na jednej kandidátke by chcel okrem OĽaNO aj SaS či Progresívne Slovensko, považuje za nezmysel. „KDH má ustúpiť len preto, aby sme splnili sen Mikulášovi Dzurindovi? Aj keď sme možno percentami malou stranou, ľuďmi sme veľká strana a naše hodnoty a ideály nechceme zaprieť,“ dodal a verí, že KDH bude súčasťou novej vlády.

Dzurindove „modré desatoro“

Expremiér Mikuláš Dzurinda predstavil staronový politický projekt – Modrú koalíciu. Ide podľa neho o zlúčenie jeho pripravovanej strany Modrí – Európska ľudová strana a strany Spolu, ktorú premenoval na Modrú koalíciu. Podľa Dzurindu začínajú s budovaním regionálnych štruktúr a vyzval najmä mladých ľudí, aby do jeho strany vstúpili. Ich základnými hodnotovými podmienkami budú vernosť príslušnosti Slovenska k západnej civilizácii a k Európskej únii a NATO, ochrana demokracie a právneho štátu, udržateľná a konkurencieschopná ekonomika.

Ďalšou fázou budovania Modrej koalície bude podľa neho voľba lídra. Mikuláš Dzurinda priamo neodpovedal, či bude kandidovať na predsedu Modrej koalície. Povedal, že slovo „uchádzať sa“ mu nepasuje, zároveň ale povedal, že „neuhne“ a tiež, že nečaká, že ho navrhnú na túto funkciu. „Uchádzať sa síce nechcem o nič, ale neuhnem,“ dodal. Pod hrozbou májových či júnových predčasných parlamentných volieb sa Dzurinda a Kollár rozhodli preskočiť zbieranie podpisov na vytvorenie novej politickej strany.