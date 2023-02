Banskú Bystricu čakajú radikálne úsporné opatrenia. Odskáče si to hokejový klub

Mestu pod Urpínom chýbajú stovky tisíc eur na to, aby zvládlo financovať chod tamojšieho zimného štadióna. V rámci dotácií dlhodobo financovalo celú prevádzkovú potrebu profesionálneho aj mládežníckeho hokejového klubu pri využívaní arény na tréningy či zápasy. Tomu je teraz koniec.

Od polovice sezóny si hokejisti musia časť prevádzky hradiť sami. Tento nečakaný výdavok ich vyjde draho. Mesto upozornilo, že ich tréningová a zápasová činnosť tvorí zhruba pätnásť percent využívania kapacity banskobystrického štadióna. Jeho celková prevádzková potreba je približne 1,1 milióna eur ročne. Z tejto sumy dokáže samospráva zabezpečiť 750-tisíc, no stále chýba zhruba 350-tisíc eur, ktoré je potrebné dofinancovať.

„Preto sa začali intenzívne rokovania medzi profesionálnym a mládežníckym hokejovým klubom. Cieľom je nájsť viaczdrojové financovanie prevádzky zimného štadióna,“ uviedla hovorkyňa Banskej Bystrice Dominika Adamovičová.

Hrozilo zatvorenie

„Stáli sme pred hrozbou zatvorenia zimného štadióna, čo bola skutočne krajná možnosť,“ povedal primátor Ján Nosko. „Som rád, že po náročných rokovaniach sa nám napokon podarilo s HC'05 BANSKÁ BYSTRICA podpísať dodatok pre rok 2023, čo znamená, že sa bude na financovaní svojej prevádzkovej potreby podieľať vo výške 150-tisíc eur ročne,“ hovorí. Pokračoval, že oceňuje ich konštruktívny prístup aj vzhľadom na náročnú situáciu. „Z nášho pohľadu je však spolufinancovanie zo strany hokejových klubov jediná cesta, ako zabezpečiť fungovanie zimného štadióna aj naďalej,“ doplnil Nosko.

K strate dotácie sa vyjadril prezident HC'05 BANSKÁ BYSTRICA Tomáš Boľoš. „Táto situácia nás zasiahla koncom minulého roka a snažíme sa s tým vysporiadať. Samozrejme, pri stanovovaní rozpočtu na túto sezónu sme s týmto nákladom nepočítali. Momentálne hľadáme alternatívne zdroje, ako zabezpečiť dofinancovanie prebiehajúcej sezóny a tiež nasledujúcej,“ povedal Boľoš. Je podľa neho logické, že im to spôsobilo veľké problémy.

„V tomto čase sme sa mali venovať iným témam z hľadiska posilnenia tímu pred bránami play-off,“ poznamenal. Potrebné peniaze budú riešiť oslovovaním sponzorov. „Tak by som to ale neklasifikoval. Skôr ide o našich partnerov, lebo je to vzájomná spolupráca. Od dňa, kedy sme sa dozvedeli o dofinancovaní, sme ich postupne začali oslovovať. Aby nám pomohli dokončiť sezónu storočnice, v ktorej sme mali tie najvyššie ciele, a v rámci play-off sa dostať čo najďalej,“ dodal prezident klubu.

V tejto chvíli vraj samospráva diskutuje o zvyšku financovania aj s mládežníckym hokejovým klubom. Mesto pritom zdôrazňuje, že v čase energetickej krízy, rekordnej inflácie, nekoncepčnej štátnej politiky a negatívnych legislatívnych dopadov nie je z jeho strany, najmä s prihliadnutím na férový prístup k iným športom, možné hradiť prevádzkovú potrebu hokejových klubov pôsobiacich na štadióne v plnom rozsahu.

Snažili sme sa kontaktovať tiež predsedu mládežníckeho klubu Michala Handzuša, no k tomu, ako túto situáciu vníma a ako ju plánujú riešiť, sa zatiaľ nevyjadril.

Rekonštrukcia stála milióny

Banskobystrická hovorkyňa upozornila, že obce a mestá aktuálne čelia mimoriadne nepriaznivej ekonomickej situácii. „Najmä v dôsledku výpadku príjmov z podielových daní na úrovni takmer 4,8 milióna eur, ako aj z dôvodu prijatia množstva vládnych opatrení a zákonov s negatívnymi dopadmi na rozpočet samospráv, za súčasného prudkého nárastu cien, aktuálna finančná situácia mesta nepostačuje ani na zabezpečenie elementárnych funkcií,“ podčiarkla.

Adamovičová vysvetlila, že boli nútení pristúpiť k radikálnym úsporným opatreniam, pozastaveniu všetkých dotačných schém do sociálnych oblastí, kultúry, športu, ako aj k zvyšovaniu daní a školských poplatkov. „Hoci je zachovanie prevádzky športovej infraštruktúry dôležité, školstvo a sociálna oblasť sú v hierarchii priorít nadradené,“ ozrejmila.

Vlani prešiel zimný štadión v Banskej Bystrici historicky najrozsiahlejšou obnovou, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť lepšie a kvalitnejšie zázemie pre hokejistov aj fanúšikov. Preinvestovalo sa tam viac ako 7 miliónov eur. Úverové zaťaženie súvisiace s jeho rekonštrukciou, vo výške ďalších takmer 500-tisíc eur ročne, znáša z vlastných zdrojov a v plnom rozsahu mestská obchodná spoločnosť MBB, ktorá je vlastníkom zimného štadióna. Ten využívajú aj krasokorčuliari, hokejový klub Univerzity Mateja Bela (UMB) či široká verejnosť.

„Vo vzťahu k prevádzkovým nákladom sú kľúčové subjekty práve profesionálny a mládežnícky klub. Ostatné sú vo vzťahu k nákladom marginálne,“ zdôraznila Adamovičová. Objasnila, že odhadovaná suma potrieb hokejistov UMB predstavuje približne 12-tisíc a krasokorčuliari platia zhruba 23-tisíc eur ročne.