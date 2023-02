Ostrá kritika veľvyslancov: Smer šíri lži. Nie je to prvýkrát, Blaha dostal červenú a Fico je na čiernom zozname

Okrem iného sa hovorilo aj o vojne Ukrajine. Britská, francúzska aj americká ambasáda kritizovali Smer za to, že šíria dezinformácie. Fico však po stretnutí a kritike reagoval v piatok znova. Brusel musí podľa neho počuť aj iný názor a Západ konvenčnú vojnu s Ruskom nevyhrá.

Fico bývalej koalícii: Bojíte sa demokracie, pokiaľ ide o voľby

Ostrá kritika

Najviac sa voči vyjadreniam Smeru ozvali Briti, Francúzi a Američania. Vyjadrili znepokojenie nad tým, aké názory Smer na vojnu má a aké názory prezentuje. Na stretnutí bol šéf Smeru Robert Fico, predseda predsedu zahraničného výboru Marián Kéry a inicioval ho podpredseda parlamentu a strany Smer Juraj Blanár. Britský veľvyslanec Nigel Baker v úvode ocenil stretnutie so Smerom a aj to, že odsúdili vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine.

Bakera však vyjadril hlboké znepokojenie nad vyjadreniami niektorých poslancov Smeru. „Opakovane šíria dezinformácie o vojenskom konflikte, dodávkach západných zbraní, o spojeneckých štátoch alebo o Severoatlantickej aliancii. Takéto vyjadrenia nenapomáhajú dôvere v úprimné bilaterálne vzťahy a narúšajú dlho budované partnerstvá,“ uviedlo veľvyslanectvo.

Obavy mali aj Francúzi. „Francúzsky veľvyslanec spolu s ďalšími veľvyslancami vyjadril svoje obavy zo zahraničnopoli­tickej orientácie strany Smer. Zdôraznil najmä potrebu politickej, vojenskej, hospodárskej a finančnej podpory Ukrajiny zo strany partnerov z EÚ a spojencov z NATO v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine,“ napísali na sociálnej sieti.

Americký veľvyslanec Gautam Rana vyjadril plnú dôveru slovenským inštitúciám, že si volí lídrov, ktorí si vážia demokratické princípy, za ktoré tak dlho a ťažko bojovali. Na adresu stretnutia sa vyjadril nepriamo, no je jasné, že narážal na vyjadrenia predstaviteľov Sme­ru.

„Zopakoval som, že je mimoriadne dôležité bojovať proti dezinformáciám na Slovensku vrátane tých, ktorí šíria lži o Spojených štátoch a našom veľvyslanectve. Vymýšľanie a opakovanie dezinformácií s cieľom dosiahnuť krátkodobý politický zisk poškodzuje demokratické inštitúcie a znižuje dôveru ľudí v ich zvolených predstaviteľov,“ citovalo veľvyslanectvo Ranu, podľa ktorého ide o globálny problém.

Západ vojnu s Ruskom nevyhrá

Stretnutie sa podľa oficiálneho vyjadrenia Smeru nieslo v otvorenej a konštruktívnej atmosfére. Krátko na to sa však ukázalo, že sa nevyvíjalo podľa predstáv Roberta Fica. Veľvyslanci totiž ostro kritizovali vyjadrenia Smeru. „Dnes bolo veselo. Kto je za mier, je extrémista, kto je za vojnu je mierový aktivista,“ uviedol Fico s tým, že horúco bolo najmä téme vojny na Ukrajine.

„Keď som odmietol posielanie slovenských zbraní na Ukrajinu, onemeli, hoci to počuli odo mňa 100×,“ skonštatoval. Šéf Smeru dlhodobo hovorí o tom, že je potrebné zastaviť dodávky zbraní na Ukrajinu a že sankcie voči Rusku sú neúčinné.

„Pochopil som, že každý, kto odmieta vojnu, má zlú zahraničnú politiku. Zvláštny západný svet,“ komentoval. Všetci lídri krajín EÚ, Veľkej Británia aj USA však vojnu odmietajú, neodmietajú pomoc krajine, ktorá je vo vojne, aby ochránili aj susedov Ukrajiny. No a v piatok po kritike opäť reagoval na stretnutie. Brusel podľa neho potrebuje počuť aj iný názor na vojnu.

Foto: Pravda, Ivan Majerský, Ivan Majerský Robert Fico, Ján Podmanický, parlament Poslanci schválili septembrový termín volieb.

Sťažoval sa, že veľvyslancov nezaujal rozklad štátu, historické zadlžovanie, šíriaca sa chudoba, vysoké ceny a ani „opakujúce sa pokusy zlikvidovať a pozatvárať opozíciu“. Fico chce dokonca otvoriť rokovania o obrannej zmluve s USA, čo zaujalo veľvyslanca Ranu. V oboch reakciách zdôraznil, že západ nikdy konvenčnú vojnu s Ruskom nevyhrá a je potrebné začať rokovania medzi USA, Ruskom, Ukrajinou a EÚ.

Americká agentka, wehrmacht a Bratčikov

Šírenie podobných názorov, nad ktorými vyjadrili veľvyslanci znepokojenie, je tradičnou formou prezentácie, ktorou sa Smer v opozícii ubral. Poslanci Smeru viackrát označili prezidentku Zuzanu Čaputovú za „americkú agentku“, ktorá robí len to, čo jej na americkej ambasáde povedia. Najhlasnejšie sa na jej adresu vyjadroval Ľuboš Blaha, ktorý ju okrem iného označil za vlastizradkyňu a na jednom z mítingov verboval dav, aby jej vulgárne nadával. Blanár vtedy uviedol, že nič také nepočul.

Aj preto sa Čaputová rozhodla začiatkom minulého roka podniknúť právne kroky. Okresný súd v Bratislave v marci rozhodol, že Blaha sa má zdržať akýchkoľvek nenávistných prejavov voči prezidentke a označovať ju za americkú agentku či vlastizradkyňu a musel vymazať aj svoje statusy.

„Výroky žalovaného (…) nie sú obhájiteľné slobodou prejavu, pretože v nich absentuje vecná, racionálna argumentácia, prípadne akákoľvek snaha o vysvetlenie a preukázanie tvrdených skutočností. Jeho statusy majú útočnú povahu s cieľom vyvolávať a podnecovať silné negatívne emócie,“ konštatoval súd. Blaha sa odvolal, no prezidentke dal za pravdu aj odvolací súd.

Foto: Robert Hüttner, Pravda čaputová Zuzana Čaputová

Blaha už síce tieto slová nepoužíva, no „americkú agentku“ pravidelne vyťahuje Fico, ktorý od začiatku vojny spochybňuje sankcie voči Rusku, usporiadal niekoľko protivládnych demonštrácií, kde prezentoval podobné názory. Výročie SNP v lete po šiestich mesiacoch od začiatku vojny oslávil s veľvyslancom Ruska Igorom Bratčikovom vo Zvolene, pričom sa oficiálnych osláv nezúčastnil. Formálne si pozval aj ukrajinského, českého či francúzskeho veľvyslanca, ale neúspešne.

Vtedajší minister zahraničných vecí Ivan Korčok to kritizoval. „Je nehorázne, že smeráci sa ako jeden muž postavili za oficiálneho predstaviteľa štátu, ktorý vedie brutálnu vojnu proti nášmu susedovi,“ vyhlásil Korčok. „Smer už definitívne a oficiálne, nielen verbálne, stojí na strane agresora a podporuje ho vo vojne proti Ukrajine,“ dodal.

Bratičkova si zavolali na ľudskoprávny výbor v apríli minulého roka, aby vysvetlil, čo predchádzalo zabíjaniu civilistov v Buči a v ostatných sídlach. Ruský veľvyslanec na výbor neprišiel, miesto toho posla desaťstranový text. Peter Pollák vtedy uviedol, že je neprijateľné, aby súhlasili s tým, čo im Bratčikov poslal.

Podľa Polláka totiž text od ruského veľvyslanca obsahoval „rovnaké lži, aké razí ruská propaganda“. Bratčikov okrem iného šíril aj status o zničenom cintoríne v Ladomirovej. Vyhlásil, že starosta dal zdemolovať cintorín, na ktorom ležia ruskí vojaci padlí za prvej svetovej vojny. Polícia to potom označila za hoax s odvolaním sa na vyjadrenie miestneho starostu, podľa ktorého boli odstránené betónové obrubníky, ktoré sa rozpadávali a nebola už možná ich oprava. Cintorín nebol ani zdemolovaný a nie je ani ruský.

Šéf Smeru okrem toho čelil kritike aj potom, čo nemeckú armádu nazval wehrmachtom (názov armády v nacistickom Nemecku, pozn. redakcie). Opakovane spochybňoval aj spojencov v NATO. Okrem toho sa Fico ocitol aj na čiernom zozname Centra boja proti dezinformáciám, ktoré je orgánom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, po boku francúzskej političky Marine Le Penovej či amerického senátora Randa Paula. Ide o ľudí, ktorí podľa Ukrajiny podporujú ruskú propagandu. Na zozname je celkovo 75 ľudí. Fico podľa centra podporuje ruskú propagandu aj tvrdeniami o tom, že Ukrajina na rozdiel od Ruska neplní podmienky Minských dohôd, že nejde preukázať zodpovednosť Ruska za vojnu na Ukrajine.

Ostrá predvolebná kampaň

Napriek týmto vyjadreniam podpora Smeru v prieskumoch rastie. Je jasné, aký štýl si Smer v opozícii zvolil a že sa na svoju stranu snaží podobnými heslami nalákať nespokojný národ. Predvolebná kampaň bude veľmi ostrá, avizovali to už viacerí politici. Politológ Tomáš Koziak to len potvrdzuje a podľa neho nás čaká horúce leto. „Robert Fico tvrdil, že to tu rozbije so zbíjačkami. Táto veľmi tvrdá rétorika nasvedčuje, že kampaň bude mimoriadne ostrá, pretože pôjde skutočne o veľmi veľa v zmysle toho, že Robert Fico sa potrebuje dostať k moci,“ myslí si politológ.

Dodal, že orgány činné v trestnom konaní sa dostávajú veľmi blízko Fica. „Zoberme si napríklad obvinenie bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, to je jeho bezprostredne najbližší spolupracovník. Fico nemá inú možnosť, ako zachraňovať ľudí okolo seba. Keď sa opäť dostane k moci, môže primäť OČTK, aby konali tak, ako konali za jeho vlády,“ uviedol Koziak. Tvrdí, že pre Fica je záležitosť predvolebnej kampane kľúčová a určite tomu prispôsobí aj rétoriku kampane.

„V prípade, že sa Fico dostane k moci, procesy, ktoré tu boli nastavené, sa určite zvrátia. To nebude dobré pre vládnu koalíciu, lebo sa môže situácia obrátiť a predseda Smeru-SD bude zrejme pomstychtivý,“ vysvetlil politológ a dodal, že nás čaká veľmi horúce politické leto.

Koziak si taktiež myslí, že predvolebná kampaň bude útočiť na emócie a môže byť až vulgárneho charakteru. „S politickou kultúrou bude mať málo čo spoločné. Keď je málo politickej kultúry, ľudia majú tendenciu hľadať riešenia u tých, ktorí ponúkajú rýchle a lacné riešenia, a to sú extrémisti. Politická kultúra dostane ešte viac na frak ako dostala doteraz. Nečaká nás nič dobré,“ zdôraznil politológ.