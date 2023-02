Slovensko má dáta staré desaťročie. Onkologickým pacientom má pomôcť projekt za 11 miliónov

Systém podľa NCZI pacientom v praxi zachráni životy, a tak zníži počet odvrátiteľných úmrtí na onkologické ochorenia. Jednoduchšie by malo byť objednávanie k špecialistovi, odstrániť by sa tiež malo opakovanie rovnakých vyšetrení.

Celkový proces diagnostiky, ako aj celkový manažment by sa tak mal zrýchliť a skvalitniť. „Riešenie je koncipované ako nadstavba súčasného národného zdravotníckeho informačného systému s cieľom čo najširšieho využitia jestvujúcich služieb,“ približuje NCZI.

Projekt má tiež zjednodušiť prácu lekára pri zobrazovaní relevantných údajov a následnom vyhodnotení a stanovení správnej liečby. Má okrem iného zrýchliť vývoj a obsah lekárskych vedomostí pri diagnostike a liečbe, ale aj poskytnúť ucelený prehľad dostupných a relevantných údajov o pacientovi.

Chýbajúce dáta

Podľa Národného onkologického ústavu (NOÚ) počet ľudí postihnutých rakovinou na Slovensku každoročne stúpa o viac ako 40-tisíc nových prípadov.

Podľa NOÚ najrozšírenejším onkologickým ochorením na Slovensku bol u mužov karcinóm hrubého čreva a konečníka nasledovaný rakovinou pľúc a prostaty. U žien bol najrozšírenejší karcinóm prsníka nasledovaný rakovinou hrubého čreva a konečníka a karcinómom tela maternice.

Informácie NOÚ o počte nových onkologických pacientov na Slovensku sú však založené len na odhadoch, čo potvrdila aj hovorkyňa NCZI Veronika Daničová.

Aktuálne dáta o onkologických pacientoch na Slovensku absentujú aj v Národnom onkologickom registri (NOR), ktoré spravuje NCZI. Pri vývoji incidencie disponuje register najnovšími štatistikami z roku 2012. Ide teda o viac ako desaťročie staré dáta.

„Onkologické dáta spracúvali v zastaranom systéme, ktorý neumožňoval elektronické hlásenie, ani automatizované spracúvanie elektronických formulárov – počítal doslova len s ručným prepisovaním dát z papiera, ktoré nám lekári poslali,“ vysvetlila dôvod absencie najnovších dát Daničová.

Podľa Daničovej NCZI ukončilo práce v starom systéme a onkologické dáta sa kompletne zmigrovali do nového systému, kde sa zbierajú a spracúvajú plne elektronicky, automatizovane sa môžu aj kontrolovať a opravovať.

„Vďaka rozvoju, ktorý máme plánovaný na tento rok sa budú dáta do NOR vyťažovať z viacerých zdrojov, nielen z hlásení od lekárov, ale aj z databázy zomretých či z údajov o hospitalizáciách a v konečnom dôsledku aj z dát od zdravotných poisťovní, vďaka čomu do konca roka 2023 plánujeme mať onkologický register aktualizovaný,“ priblížila.

Na webovej stránke pritom NCZI uvádza, že NOR na základe kvality dát „patrí medzi špičkové svetové onkologické registre“. Daničová tvrdí, že register sa stanovuje na základe viacerých hodnotiacich kritérií WHO (kvalita dát, čistota, rozsah, zdroje…), kritériom teda nie je aktuálnosť.

Situáciu pri zbere dát má zlepšiť aj tzv. Bratislavská deklarácia, ktorú minulý rok podpísal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) spolu so zástupcami poisťovní, pacientskych organizácií, združení výrobcov liekov, ako aj lekárov a sestier. V nej sa zaviazali zlepšiť zber aj využitie dát v zdravotníctve.