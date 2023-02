Budú nákupy v nedeľu minulosťou? Argumentom je viera aj matky, podporu vyjadril Smer aj OĽaNO

Na stole ho poslanci nemajú prvýkrát, no prvýkrát sa výrazne skrížili cesty Smeru a OĽaNO. S návrhom nesúhlasí SaS, Hlas ani odídenci z OĽaNO.

Poslanci diskutujú o zatvorení obchodov v nedeľu

Dôvodom sú matky, viera a pozitívny vplyv na manželstvo

Téma zatvorenia obchodov cez sviatky a nedele je dlhodobou agendou sociálnej demokracie, čo v rozprave vyhlásil podpredseda parlamentu za Smer Juraj Blanár. Tentoraz ju do parlamentu predložila skupina poslancov na čele s nezaradeným poslancom Martinom Čepčekov, ktorého z hnutia OĽaNO vylúčili pre pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy a hlasovanie za opozičné návrhy.

Medzi navrhovateľmi je aj Richard Vašečka, Katarína Hatráková, Milan Kuriak či Anna Záborská a ďalší, ktorí reprezentujú konzervatívne krídlo v OĽaNO. Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský hovorí, že v Sme rodina budú mať pri hlasovaní voľnú ruku, návrh podporí Smer a podľa ich vyjadrení aj konzervatívna časť OĽaNO, aj keď predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš uviedol, že ešte nevedia, ako zahlasujú. Podporu avizovali niektorí nezaradení poslanci vrátane poslancov za Republiku a ĽS NS.

Jedným z hlavných argumentov je viac času na manželstvo či na rodinu, rovnako je argumentom aj šetrenie energií či to, že ženy, ktoré tvoria 80 percent pracovnej sily v službách, by mali 44 dní voľna navyše. Pre mnohé je však práca v nedeľu a príplatky za víkend nenahraditeľnou zložkou ich príjmu.

„Návrh zákona má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a pozitívne sociálne vplyvy,“ dodávajú predkladatelia v návrhu. Čepček na sociálnej sieti uvádza ako jeden z dôvodov aj ideologický rozmer. Podľa slov poslanca zastupuje pracujúce matky, obyčajných ľudí a aj kresťanov, ktorí „majú resp. mali by mať ohľadom nedele jasno“.

„Aj ohľadom toho, čo to znamená mať bázeň a rešpekt voči Božím zákonom. No voľná nedeľa nie je len pre veriacich, ale pre každého, kto nepotrebuje byť otrokom konzumnej spoločnosti,“ napísal v rozsiahlom statuse. Niektorí poslanci vrátane Karola Kučeru (OĽaNO) argumentuje, že zatvorením obchodov sa zvýši kultúra národa, lebo budú ľudia chodiť do divadla, kina či na futbal. Richard Vašečka uznal, že najjednoduchšie a najčistejšie riešenie by bolo navrhnúť obmedzenie maloobchodného predaja v nedele bez výnimky.

Niekoľkými výnimkami však chceli vyjsť v ústrety obchodníkom. „Prešli sme si zoznam sviatkov nie podľa ich obsahu, ale ako vychádzajú v priebehu roka. Preto sme dali výnimku na tieto,“ vysvetlil. Návrh má totiž zaviesť výnimky na 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. Ak nepripadnú na nedeľu, obchody majú byť v tieto dni otvorené.

Argumenty padnuté na hlavu

Liberáli sú proti. Podľa nich vám nemá kto diktovať, čo ľudia majú a nemajú v nedeľu robiť. Predseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS) v rozprave pripomenul, že zákaz nedeľného predaja je jednou z tém, ktorá sa opakovane vracia. Je to podľa neho veľmi zlý nápad, ktorý nikomu nepomôže, ale veľa ľuďom poškodí.

„Nehovorím, že krajina nemá mať žiadne regulácie. Štát by však mal stanovovať a vymáhať len nevyhnutne potrebné regulácií. Kľúčová je ich zmysluplnosť,“ zdôraznil. Existuje podľa neho množstvo argumentov, prečo sa predkladatelia nedeľného zákazu mýlia. „Zákaz nedeľného predaja urobí veľa škody, ale len minimum úžitku,“ vyhlásil Viskupič.

Podľa Jany Bittó Cigánikovej sú argumenty poslancov, ktorí chcú návrh podporiť, „padnuté na hlavu“. „Sledovala som dnes chvíľu diskusiu o zákone, ktorým by chceli poslanci zakázať obchodom mať otvorené v nedeľu, lebo predavačky nemôžu byť so svojimi deťmi. Niektoré argumenty sú fakt padnuté na hlavu,“ uviedla na sociálnej sieti.

„Zatvorením obchodov síce docielime, aby mohli byť predavačky s deťmi doma, no ale veď sa môžu zamestnať v gastre, tam otvorení ostávajú,“ napísala. „Poslanec Richter napríklad hovoril, že zákon podporí a jedným dychom dodal, že ešte ako minister práce zistil, že takýto zákaz by poškodilo cca 60-tisíc študentov pracujúcich najmä cez víkendy. Čo tam po nich,“ pokračuje Bittó Cigániková s tým, že rozpravu považuje za „šialenú, plnú populizmu a šialeného sociálneho inžinierstva“.

Poslanca SaS Ján Oravec ešte v januári uviedol, že ide o negatívnu kombináciu vplyvu na podnikateľov, ale aj na spotrebiteľov. „Navyše sa to deje len chvíľu po tom, ako poslanci koalície spolu so Smerom schválili zvýšenie príplatkov za prácu cez víkendy a v noci,“ uviedli vtedy liberáli.

„Poslanec Čepček chce svojim návrhom obmedziť ľudí slobodne sa rozhodnúť, kedy môžu ísť do obchodu. Zároveň im chce absurdne v súlade so svojim ideologickým presvedčením prikázať, čo a kedy majú robiť namiesto toho, aby im reálne v aktuálnej ťažkej dobe pomáhal. Výsledkom bude, že mnohé rodiny budú mať problém s nákupom, keďže nie každý to stihne cez týždeň či v sobotu, keď budú predajne preplnené,“ vysvetlil Oravec.

Proti sú aj nezaradení poslanci za Hlas. „Po rokoch pandémie a terajšej energetickej krízy považujeme ďalšiu reguláciu podnikateľského prostredia za neadekvátnu. Každý podnikateľ má právo sa rozhodnúť, či bude mať svoju prevádzku počas víkendu zatvorenú, alebo nie. Toto naozaj nateraz nie sú témy, ktoré trápia slovenských predajcov,“ uviedla strana v stanovisku pre Pravdu.

Smer je za, no nesúhlasí s výnimkami

Zatvorenie obchodov v nedeľu Blanár podporuje, nesúhlasí naopak s výnimkami pre niektoré štátne sviatky. „Od začiatku sme s tým prichádzali. Sme radi, že ste si to osvojili. Prišlo na naše slová, zistili ste, že je to dobré,“ konštatoval podpredseda parlamentu. Zároveň predkladateľom vytkol, že majú problém s niektorými štátnymi sviatkami.

„S týmto absolútne nemôžeme súhlasiť. Sme samozrejme za to, aby nedele boli zavreté. Sme pripravení podporiť tento návrh, ale nie v takejto podobe,“ zdôraznil Blanár. Podal preto procedurálny návrh, aby bol návrh vrátený na dopracovanie a výnimky pre sviatky boli z neho vynechané. Ak to tak nebude a návrh prejde do druhého čítania, podajú v súvislosti s tým pozmeňujúci návrh.

Vyjadrenie Blanára však považuje Vašečka za možnú zámienku, aby Smer nehlasoval za tento návrh, preto je poslanec OĽaNO ochotný vyjsť Smeru v ústrety len preto, aby návrh prešiel. „Dávam prísľub, že ak tento návrh prejde, aj s vašou podporou, do 2. čítania, ja sám budem navrhovať alebo podporím váš návrh, aby tie sviatky, ktoré sú dôležité, vypadli ako výnimky,“ dodal Vašečka.

Návrh nie je v parlamente prvýkrát

V roku 2014 navrhovalo takýto zákaz aj Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) s argumentom, že Slováci pracujú v nedeľu najviac spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Aj pred deviatimi rokmi hovoril vtedajší predseda KDH Ján Figeľ o tom, že do práce musí chodiť až príliš veľa žien namiesto toho, aby ju trávili doma s rodinou a svojimi deťmi.

KDH navrhovalo takzvaný rakúsky vzor, kedy by boli všetky supermarkety a hypermarkety zatvorené. Otvorené by ostali napríklad benzínové pumpy a spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné pre chod krajiny. Liberáli takúto zmenu pravidiel odmietajú dlhodobo. Koniec koncov, od roku 2018 parlament zakázal otvorené obchody počas štátnych sviatkov.

Líder SaS Richard Sulík sa vtedy preslávil svojím statusom. „Chceli ste si dnes kúpiť teplé rožky? Zabudnite! Lebo dnes sú obchody zavreté. Tak rozhodli poslanci, ktorí si myslia, že vedia lepšie ako vy, ako máte žiť,“ napísal.

O zatváraní obchodov v nedeľu hovoril v máji 2020 aj líder hnutia OĽaNO. Obchody boli v nedeľu zatvorené počas pandémie covidu, no vtedy bola dôvodom dezinfekcia priestorov. Podľa neho bolo na čase „trochu upustiť od konzumu a nedeľu z tohto pohľadu uchrániť“. Odkaz venoval aj Sulíkovi. „On je naozaj dobrý kuchár, takže by sa mohol stať aj dobrým pekárom a tie teplé rožky by si mohol napiecť sám,” povedal vtedy Matovič.

„Dokáže to Rakúsko, dokáže to Nemecko, dokáže to kopa normálnych demokratických krajín, že jednoducho ten jeden deň vypnú. Samozrejme, zatvorili by sa iba obchody, ktoré predávajú tovar. Tovar si viete kúpiť aj v sobotu, aj v pondelok alebo kedykoľvek. Služby nech sú otvorené… reštaurácie, kiná, divadlá. Je to môj dlhodobý názor, je to názor absolútnej väčšiny ľudí na Slovensku aj podľa prieskumov,“ uviedol.

Návrh vtedy podali poslanci Smeru a podobný návrh predložili aj poslanci ĽS NS. Argumenty ostávali rovnaké. Existuje dokonca aj stránka s názvom Aliancia za nedeľu, ktorá chce „napomôcť k navráteniu štatútu nedele, ako dňa pokoja, oddychu, rozjímania v kruhu rodiny a priateľov“.

Rezort financií varuje

Ministerstvo financií v dôvodovej správe nesúhlasí s tým, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. „Podľa zistení Inštitútu strategických analýz Úradu vlády SR zákaz predaja v nedeľu negatívne ovplyvní ekonomiku cez nižšiu nezamestnanosť,“ uvádza rezort s tým, že ročná ekonomická strata by bola 31 miliónov eur plus ďalšie nepriame vplyvy ako rast cien tovarov, pokles miezd zamestnancov či prepustenie zamestnancov.

Skupina poslancov v novele navrhuje, aby obchody na Slovensku boli okrem sviatkov zatvorené aj väčšinu nedieľ v roku. Výnimkou má byť posledná nedeľa pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele. Navrhovatelia sa odvolávajú uviedli, že až 88 percent pracovníkov v maloobchodných predajniach si prialo, aby ostali obchody v nedeľu zatvorené. „Zástancom obmedzenia nedeľného predaja sú aj mnohí obchodníci, zamestnávatelia a podnikatelia,“ uviedli predkladatelia.

Prieskumy hovoria inak

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) je však presvedčená, že predložený návrh novely Zákonníka práce je založený na ideologickom základe s argumentom, že nedele patria rodine. V dôvodovej správe sa píše, že práca počas nedele neumožňuje tráviť voľný deň s rodinou, avšak podľa ISKM pracovníci v maloobchode nepracujú sedem dní v týždni a ani všetky nedele v mesiaci. Majú rovnaký fond pracovného času, ako ktorýkoľvek iný zamestnanec, s rovnakým nárokom na odpočinok a dovolenku. Informoval o tom v tlačovej správe predseda ISKM Daniel Krakovský.

„Poslanci nie sú ochotní o tejto téme diskutovať, pretože ich presvedčenie je jednoznačné a nadradené odborným argumentom. Diskusia o zatváraní nedieľ v maloobchode si vyžaduje odbornosť, nie populizmus," uviedol predseda ISKM. Návrh poslancov vychádza z neaktuálnych údajov, ktorý hovorí o 21-percentnom podiele zamestnancov pracujúcich pravidelne v nedeľu, nakoľko dáta z Eurostatu hovoria o 16-percentnách a o znižujúcom sa trende.

Analýza Slovak Business Agency (SBA) s názvom „Zákaz nedeľného predaja – krok správnym smerom“ tvrdí, že k rapídnemu zníženiu obratu predajcov prísť nemusí, no treba sa na to pozrieť širšie a nezužovať ho len na samotný obrat. Analýza SBA tvrdí, že otvorené obchody v nedeľu spôsobujú menej sociálneho napätia v spoločnosti ako ich zatvorenie. „Nerozumieme, že chcú niektorí poslanci s komfortnou mzdou brániť zamestnancom využívať poslancami zvýšené príplatky, pretože nie všetci majú záujem tráviť nedele doma,“ hovorí Krakovský a dodáva, že toto opatrenie sa dotkne najmä študentov pracujúcich cez víkendy.

„Som za to, aby sme napríklad tým brigádnikom alebo tým pracujúcim cez víkend, napríklad v sobotu, presunuli ten 100-percentný príplatok na sobotu, tým pádom by sme trošku eliminovali tú situáciu, ktorú tu niekto poukazuje,“ navrhol nezaradený poslanec Martin Čepček.

Aj prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenka (PAS) hovorí, že otváracie hodiny by mali byť slobodnou voľbou. Podľa podnikateľov by štát nemal určovať, kedy môžu byť obchodné prevádzky otvorené. Myslí si to takmer 85 % účastníkov prieskumu (84,6 %). V systéme voľného podnikania to vnímajú ako nezmysel. O otváracích hodinách by podľa nich mal slobodne rozhodovať zamestnávateľ po dohode so zamestnancami. Tí pre príplatky totiž radi pracujú aj počas víkendov. Opačný názor má 13,5 % opýtaných podnikateľov.