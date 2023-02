Rozviazané ruky pre OČTK? Saková to vníma ako kampaň. Opozíciu nikto nekriminalizuje, oni kriminálnici sú, tvrdí Krúpa

Poslanci si tento týždeň schválili predčasné voľby v septembrovom termíne. Podľa opozičnej poslankyne Denisy Sakovej (Hlas ) je tento termín nevýhodný pre ľudí aj krajinu. Poslanec SaS Juraj Krúpa priznal, že on sám bol za termín volieb v júni, no takto vtedy dohoda nestála. Lídri koalície argumentovali aj tým, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) budú mať rozviazané ruky, aby mohli konať.

V podobnom duchu sa vyjadril aj líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý chce dať OČTK priestor do septembra preto, aby mali rozviazané ruky a mohli konať slobodne. Saková to vníma ako politickú kampaň Matoviča a OĽaNO. „Bude na to evidentne používať zložky ministerstva vnútra a Úrad špeciálnej prokuratúry. Ja si nie som vedomá žiadnej trestnej činnosti,“ povedala Saková.

„Keďže sa nám Igor Matovič niekoľkokrát povyhrážal, že máme šúchať nožičkami, lebo si po nás príde NAKA a v parlamente nám dokonca povedal, že budeme sedieť v Ilave, na to povie Richard Sulík, že do septembra musia mať priestor ako koalícia, aby si OČTK dokončili svoju prácu, tak to hovorí za všetko, ako chcú viesť túto kampaň,“ uviedla.

Saková dodala, že bojovať proti politickým partnerom je jedna vec, no všetkých ľudí nebudú vedieť odstrániť. „Myslím si, že na to kapacity nemajú, aby týchto ľudí zničili a títo ľudia jasne vyjadria, koho budú voliť,“ uviedla a pripomenula nahrávky z kancelárie vyšetrovateľov tzv. čurillovcov, kde to bolo podľa nej povedané jasne. „Zadanie znie jasne. Zničiť Smer, zničiť Hlas, Fico, Kaliňák, Pellegrini. Už to tu púšťame dva roky. Takým spôsobom bude evidentne vedená aj kampaň,“ dodala s tým, že táto kampaň neobíde ani ďalších partnerov.

Poslanec SaS Krúpa má iný názor. Podľa nich nikto opozíciu nekriminalizuje. „Oni kriminálnici boli a sú. Nikoho to neprekvapuje, že tu máme nové obvinenia. Myslím si, že verejnosť z toho nie je šokovaná, že je tu podozrenie na korupciu a úplatkárstvo a rôzne iné kauzy, ktoré sú s tým spojené,“ povedal s tým, že OČTK vyšetrujú a na základe výpovedí sa postupne dopracujú k novým veciam.

Foto: DIANA CERNAK Robert Kaliňák Robert Kaliňák

Otázka podľa neho je, či sa budú „títo páni“ schopní obhájiť sa aj pred súdom. „Lebo to je jediná cesta, ako obhájiť svoju nevinu. Alebo ich znova zachráni pán Žilinka s paragrafom 363, kedy tieň podozrenia na nich zostane. Čo im vadiť nebude, lebo ten tieň je na nich už desať rokov,“ dodal.

Krúpa dodal, že považuje septembrový termín predčasných parlamentných volieb za kompromis, s ktorým nie sú všetci spokojní. Bol za to, aby sa voľby konali v júni. Septembrový termín je podľa Sakovej nevýhodný pre ľudí a krajinu. „Do konca októbra sa bude skladať vláda, bude sa riešiť programové vyhlásenie vlády, budú sa hľadať prieniky medzi jednotlivými volebnými programami, a už musíte riešiť návrh štátneho rozpočtu,“ skonštatovala Saková.

Foto: TASR/snímka z videa juraj krúpa

Krúpa reagoval, že rozpočet pripravujú úradníci na ministerstvách pred letom. Vláda potom podľa neho rozpočet upraví na základe svojich priorít. „Bude to pre ten október trochu náročné, ale dá sa to stihnúť,“ doplnil.

Hlas podľa Sakovej ešte nevie, či postaví v prezidentských voľbách vlastného kandidáta. „Tejto téme sa budeme venovať asi po parlamentných voľbách,“ uviedla. Krúpa by podporil Zuzanu Čaputovú, ktorá ešte neoznámila, či sa bude opätovne uchádzať o post hlavy štátu.

Poslanci diskutovali aj o pomoci Ukrajine. Krúpa uviedol, že podpora krajiny, ktorá je napadnutá, je prirodzená aj v kontexte medzinárodného práva a charty OSN. Je podľa neho v životnom záujme Slovenska podporovať Ukrajinu, aby ubránila svoje územie. Saková zopakovala, že Hlas už na začiatku vojny odsúdil vojenskú agresiu. Vláda podľa nej môže pomáhať Ukrajine, no mala by v prvom rade myslieť na občanov Slovenskej republiky.

Podpredseda strany Sloboda a solidarita (SaS) a poslanec Branislav Gröhling je rád, že padla táto vláda. „Som rád, že sme urobili tento krok,“ povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Občania si podľa neho priali koniec marazmu a mnohí politici sú podľa neho tiež spokojní s riešením, a to napriek tomu, že to nevyslovia nahlas. Strana SaS už v lete zadefinovala, čo je jej cieľom, no v septembri pochopili, že to nie je len o Matovičovi, ale aj o vláde ako takej.

Foto: Diana Cernak Branislav Gröhling Branislav Gröhling

Gröhling si nemyslí, že verejnosť treba zaťažovať tým, kto aký termín predčasných volieb navrhol, za podstatné považuje, že došlo k dohode. SaS podporila septembrový termín volieb. OĽaNO chcelo, aby táto vláda riadne dovládla do konca, tvrdí predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš. Uviedol, že mali tri možnosti, a to neísť do predčasných volieb a pokračovať do riadneho termínu s úradníckou vládou, mať predčasné voľby v prvom polroku, a napokon kompromisný 30. september.

Šipošovi bolo osobne jedno, kedy by boli, podstatné pre neho bolo, aby došlo k dohode. Stranu SaS vníma ako politických gymnastov. Narážal tým na viaceré politické kroky SaS, ktoré označil ako „saltá“. Predseda hnutia Matovič je zo Šipošovho pohľadu človek, ktorý reaguje, keď mu niekto robí zle. Keď do neho niekto stále rýpe, Matovič je taká povaha, že to na rovinu povie. Pravda je podľa poslanca Šipoša tá, že návrh OĽaNO na 200 eur mesačne na deti a pomoc rodinám bola kameňom úrazu pre SaS, ktorý viedol k ultimátu o odchode z vlády.

Gröhling nemieni podporovať žiadne populistické návrhy. SaS podľa neho nechce podporiť súčasný návrh na školské obedy zadarmo pre deti, no v prípade istých úprav a cielenosti opatrení si vedia predstaviť jeho podporu. Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO a poslanec Michal Šipoš si vie predstaviť obedy zadarmo, no chce vedieť, kde na to vezmú prostriedky.