Posledné zbohom Slovensku. Zeman príde do Tatier, stretne sa aj s exprezidentami

Český prezident Miloš Zeman pricestuje v pondelok popoludní na rozlúčkovú návštevu Slovenska. Trvať by mala tri dni. Počas nej sa stretne aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, s exprezidentmi SR či s dočasne povereným premiérom SR Eduardom Hegerom (OĽANO).

S prezidentkou Čaputovou sa Zeman stretne na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. „Po dnešnej neformálnej spoločnej večeri majú zajtra na programe oficiálne rokovania,“ priblížil prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Spoločné rokovanie hláv štátov SR a ČR sa uskutoční v utorok (7. 2.) predpoludním, rovnako tak aj rokovanie s delegáciami a spoločná tlačová konferencia.

Hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček priblížil, že v utorok popoludní by sa mal Zeman okrem iných stretnúť s Hegerom a tiež s exprezidentmi Rudolfom Schusterom a Andrejom Kiskom.

Čaputovej hovorca priblížil, že prezidentka sa po rozlúčke so Zemanom v utorok podvečer presunie do Levoče a navštívi viacero miest a obcí na Spiši. V Levoči sa Čaputová stretne s primátorom mesta a osobnosťami regiónu a prezrie si aj Baziliku sv. Jakuba. „V rámci regionálneho výjazdu sa bude zaujímať predovšetkým o to, ako sa obyvatelia regiónu a samosprávy vyrovnávajú s aktuálnou sociálnou a ekonomickou situáciou,“ uviedol Strižinec.

V stredu prezidentka navštívi spoločnosť Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Neskôr sa v obci Toporec stretne s terénnymi pracovníkmi a učiteľkami miestnej materskej školy.

V Kežmarku má prezidentka naplánované rokovanie s predstaviteľmi samosprávy okresu Kežmarok, prezrie si aj miestnu kompostáreň a stretne sa so zamestnancami mestských verejnoprospešných služieb. Navštívi aj miestny drevený artikulárny kostol.