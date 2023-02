Necestuje vlakom bez dokladu totožnosti. S digitalizáciou rastie kontrola cestujúcich

Najväčšia zmena je to, že slovenské železnice postupne prechádzajú digitalizáciou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce v roku 2023 motivovať ľudí, aby si kupovali cestovné lístky cez aplikáciu na mobile, cez internet, esemeskou alebo v automatoch na staniciach. Motiváciu chcú podporiť aj ekonomicky. Kamenné prevádzky čaká postupný zánik a pri kúpe lístka priamo vo vlaku od sprievodcu si budú musieť cestujúci priplatiť 50 centov za „službu“. Dôchodcovia či študenti by mali byť tejto povinnosti zbavení. Nič však zatiaľ nie je dohodnuté no ministerstvo dopravy pripúšťa, že novinka by mohla platiť od leta.

Povinná identifikácia

Digitalizácia a nákup lístkov cez internet so sebou prinášajú aj novú povinnosť. Sprievodcovia po novom žiadajú od cestujúcich doklady totožnosti. Netýka sa to len cezhraničných ciest, ale aj vnútroštátnych spojov. Aký je dôvod? Autobusové spoločnosti napríklad vyžadujú kontakt na cestujúceho v prípade meškania alebo zrušenia spoja. Železnice sa však obávajú falšovania lístkov, teda, že by si jeden QR kód „nazdieľalo“ viacero cestujúcich, ktorí by sa takto spoločne zviezli takpovediac „všetci za jedného“.

Oprávnenie majú policajti Podľa zákona je občiansky preukaz verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa tohto zákona. Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. No občan nie je povinný preukázať sa občianskym preukazom každému kto oň požiada. Podľa odseku 1 tohto ustanovenia je „policajt oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona“. ZDROJ: ÚOOÚ

Železnice chcú takémuto scenáru predísť tak, že na lístok zakúpený cez internet vedľa QR kódu uvádzajú aj meno a priezvisko kupujúceho. Pri zakúpení lístka v aplikácii ZSSK „Ideme vlakom“ musí cestujúci vyplniť meno manuálne. V prípade chybného vyplnenia políčok či preklepu však hrozí problém. Ak cestujúci nepredloží preukaz totožnosti alebo sa meno a priezvisko na lístku nezhoduje s menom a priezviskom uvedeným na doklade totožnosti, vlakvedúci má povinnosť považovať takúto osobu za cestujúceho bez platného cestovného dokladu. Následne ju môže aj vylúčiť z prepravy.

„Pri kontrole vo vlaku môže vlakvedúci požiadať o preukaz s fotografiou. Či už občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas alebo preukaz ZSSK s fotografiou na zľavnené cestovanie, aby mohol overiť totožnosť cestujúceho,“ vysvetlil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Zároveň platia podmienky, že internetový cestovný lístok je neprenosný, platí iba pre cestujúceho, ktorého osobné údaje sú na lístku uvedené. Podľa Úradu na ochranu osobných údajov je tento postup v poriadku, pretože železničný dopravca disponuje právnym základom na spracovávanie osobných údajov. Iné to je však pri vyžiadaní občianskeho preukazu.

Obavy z falšovania

Slovenské železnice tvrdia, že ak by na lístku zakúpenom on-line nebolo uvedené meno cestujúceho, mohla by nastať situácia, že by si cestujúci vytlačil lístok viackrát, použil daný jeden lístok na viac ciest, prípadne by daný jeden lístok použilo viacero osôb. „V osobnej pokladnici používame bezpečnostné tlačivo, je jedinečné s ochrannými prvkami proti falšovaniu. Teda ak predáme cestovný lístok na takomto tlačive aj bez uvedenia mena a priezviska cestujúceho, máme istotu, že doklad použije len jedna osoba, pretože sa lístok nedá kopírovať,“ ozrejmil Kováč.

No kým sú údaje o cestujúcom samozrejmosťou napríklad na letenkách, nie všetci prepravcovia na Slovensku ich vyžadujú. „Všeobecne meno a priezvisko cestujúceho na cestovných lístkoch pre naše potreby nepotrebujeme – vyžadujeme ich obvykle iba v situácii, keď tento údaj od nás požaduje nejaká tretia strana. Napríklad ako zoznam cestujúcich pre pohraničnú políciu, daňový doklad na meno pre daňové úrady,“ vysvetlila pre denník Pravda Alexandra Janoušek Kostřicová, PR manažérka spoločnosti RegioJet. Spresnila, že, hlavným údajom je pre nich e-mail cestujúceho a prípadne telefónne číslo, vďaka ktorému môžu klienta kontaktovať v prípade nejakých mimoriadností alebo oneskorení. „Ani tieto údaje však nevyžadujeme povinne pri väčšine trás – snažíme sa nájsť rozumný kompromis medzi zložitosťou nákupu cestovného lístka pre cestujúceho a údajmi, ktoré od neho potrebujeme,“ dodala Janoušek Kostřicová.

Elektronický lístok postupne nahradí tlačené Lístky z e-shopu netreba vytlačiť, stačí elektronická podoba v smartfóne alebo notebooku. Výnimkou sú lístky na autovlak do Českej republiky alebo lôžkové a ležadlové lístky do Českej republiky.

Cestovný lístok zakúpený cez e-shop je platný pre konkrétneho cestujúceho na konkrétny vybraný vlak

V prípade, že spoj mešká alebo bol odrieknutý, dá sa lístok použiť aj v nasledujúcich spojoch na rovnakej trase v čase platnosti.

Ak sa chce cestujúci vzdať cesty pred nástupom z dôvodu mimoriadnosti na strane dopravcu, či už je to meškanie vlaku, štrajk, kalamita, alebo nehoda na trati, môže lístok z e-shopu vrátiť v pokladniciach alebo ho reklamovať prostredníctvom mailovej adresy reklamacie@ slovakrail.sk. Železnice cestujúcich ubezpečujú, že peniaze budú v oprávnenom prípade vrátené do 30 dní.

„Cestovné lístky sa predávajú vždy priradené ku konkrétnemu sedadlu v autobuse. Keďže sme medzinárodný dopravca, pri nástupe je vyžadovaná kontrola totožnosti, tá prebieha predložením osobného dokladu cestujúceho, vodič či iný pracovník FlixBusu zákazníka odbaví a označí, že je na palube prítomný,“ vysvetlil Tomáš Beránek, hovorca spoločnosti FlixBus. Zdôraznil, že jediná možná výnimka, v ktorej nie je meno absolútne nevyhnutne vyžadované, je vnútroštátna doprava. „Dôrazne odporúčame cestujúcim, aby meno a telefónny kontakt vždy pri nákupe cestovných lístkov uvádzali. Platný kontakt nám umožňuje kontaktovať zákazníka v prípade mimoriadnej situácie. Teda napríklad oneskorenie autobusu,“ uzavrel.