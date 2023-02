Vráti sa Kaliňák do politiky? Ani po kauzách či obvineniach to nevylúčil. Je to súčasť politickej kultúry, tvrdí politológ

Bol trojnásobný minister, čelil niekoľkým škandálom no väz mu zlomila vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Krátko po nej podal demisiu a koncom roka 2018 sa rozhodol odísť a z aktívnej politickej scény sa stiahol, no v Smere ostal, aj keď už nie ako predseda. Rozhodol sa venovať rodine a svojej právnickej praxi. Napriek tomu, že svoj návrat z politického dôchodku viackrát vylúčil a za politikou dal bodku, situácia sa zmenila. Dnes už totiž podľa Roberta Kaliňáka však nič nie je vylúčené.

Dôvodom je aj ďalšie obvinenie, ktorému čelí. Koncom minulého týždňa Národná kriminálne agentúra (NAKA) obvinila Kaliňáka spolu s podnikateľom Jozefom Brhelom, ktorý je považovaný za jedného z akcionárov Smeru, zo zločinu podplácania, za ktoré im hrozí v prípade dokázania viny päť až dvanásť rokov.

Kaliňák: Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

„Nezákonné konania“ ma volajú späť

Obvinenie je založené na výpovedi bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho, podľa ktorého mu na popud Kaliňáka boli vyplácané stovky tisíc eur ročne. Peniaze vraj dostával od podnikateľa Jozefa Brhela staršieho, ktorý si tým mal zaistiť vplyv na Finančnú správu. Malo ísť o sumu 1, 1 milióna eur. No a práve toto obvinenie ho motivovali k tomu, aby vôbec uvažoval nad návratom do politiky.

„Dostal som teraz veľa pozvánok z pohľadu trestného konania, všetky tieto nezákonné konania sa ma snažia vrátiť do politiky,“ odpovedal v diskusnej relácii Markízy na otázku, či je v hre jeho kandidatúra. „Nie je to vylúčené, práve preto, že ma zas vtiahli do politického boja, takže to v tejto chvíli neviem vylúčiť,“ uviedol.

V 2019 pred snemom Smeru pritom uviedol, že sa nebude uchádzať o žiadnu funkciu v exekutíve a skončí aj ako predseda strany so slovami, že je na politickom dôchodku a na ňom aj ostane. Dodal, že sa do politiky nevráti, a to ani v prípade, že by Smer vyhral voľby a skladal vládu. Do parlamentu vtedy nekandidoval a nestal sa ani podpredsedom strany, no jeho meno aj dnes na stránkach Smeru figuruje medzi členmi predsedníctva.

50-tisíc nebol úplatok, ale poďakovanie za roky práce

Obvinenie z úplatkárstva však exminister zľahčuje. Kaliňák stíhanie označil za vymyslené a tvrdí, že ide o politický proces motivovaný snahou vlády o zdiskreditovanie Smeru pred predčasnými voľbami. „Je to, samozrejme, nezmysel a samotné uznesenie je aj v rozpore so zákonom,“ povedal pre Pravdu. Podľa jeho slov sa vládni predstavitelia rozhodli, že „potrebujú osem mesiacov do volieb na to, aby mohli stíhať všetkých predstaviteľov opozície“.

„Rovnako sú známe nahrávky, na ktorých predstavitelia NAKA hovoria, že je potrebné stíhať stranu Smer, urobiť z nej zločineckú organizáciu, že je potrebné stíhať Fica, Pellegriniho a Kaliňáka, aby sa už nikdy nevrátili a opozícia bola zničená,“ zopakoval mantru, ktorú pravidelne vyťahujú poslanci Smeru aj Hlasu.

No a napriek tomu, že exšéf daniarov Imrecze bol nominantom Smeru, jeho osobu dnes predstavitelia strany vrátane Fica a Kaliňáka znevažujú rovnako, ako jeho výpovede v postavení tzv. kajúcnika, ktoré môžu poslancom Smeru v prípade dokázania viny zavariť. Kaliňák hovoril o podvádzaní, falšovaní i vymýšľaní dôkazov. „Majú strach z pravdy. Držia pod krkom všetkých kajúcnikov,“ uviedol.

Imreczeho označil za podvodníka, ktorý sa navyše ani „nepodelil s Brhelom“. „To je predsa smiešne, aby ste platili navyše človeku za jeho prácu. To nebol Ronaldo,“ povedal. „Som rád, že sa za Fera Imreczeho zmenšila daňová diera, ale že si pomedzi si urobili nejaké desiatky miliónov, tak to som si fakt nevšimol, ospravedlňujem sa. Mal som inú robotu,“ dodal obvinený exminister vnútra.

Podobne zľahčoval aj kauzu Lenky Wittenbergerovej. Práve ona nahradila Imreczeho vo vedení Finančnej správy. Bývalá šéfka sa v roku 2021 priznala ku korupcii a uzavrela dohodu o vine a treste. V taške so šampónmi si našla 50-tisíc eur. Podľa Kaliňáka nešlo o korupciu. „To nebol trestný čin, dnes to voláte prikrmovanie, ona to nedostala za nič, dostala to pri odchode,“ povedal. „Ako poďakovanie za roky práce.“ Dohodu o vine a treste podľa Kaliňáka uzavrela, aby mala pokoj od polície.

Návrat po rokoch káuz? U nás je to súčasť politickej kultúry

Kaliňák má za sebou takmer osemnásť rokov v aktívnej politike, trikrát sedel na stoličke ministra vnútra a čelil viacerým kauzám. Medzi najznámejšie patria Hedviga Malinová, kauza DPH, kauza Bašternák či únos Vietnamca. Aj napriek tomu zvažuje návrat do politiky, a to paradoxne kvôli množiacim sa obvineniam, ktoré považuje za politicky motivované a absurdné. Mala by toto byť motivácia?

Foto: Pravda, Ivan Majerský Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Smer Na snímke Robert Kaliňák (vľavo) a Robert Fico počas tlačovej konferencie k obvineniu z úplatkárstva.

„Je to súčasť slovenskej politickej kultúry. V civilizovaných krajinách sa už pri menších podozreniach z neetickej činnosti zvyčajne odstupuje z verejných funkcií, viď množstvo príkladov politikov, ktorí odstúpili kvôli plagiátorstvu. Na Slovensku však býva zvykom, že ak je človek z niečoho podozrivý, vstupuje do politiky. V Kaliňákovom prípade teda nejde o žiadnu novinku,“ skonštatoval pre Pravdu politológ Radoslav Štefančík.

Otázne však podľa neho je, či sú jeho kauzy prekážkou aj pre voličov Smeru. „Voliči Smeru už dávno naznačili, že toto ich vôbec netrápi, dôležité je, aby mali vysoké dôchodky, obedy pre deti zadarmo či bezplatné cestovanie našimi hororovo vyzerajúcimi vlakmi. Ak niekto okráda štát, okráda aj ich samotných, to voličov Smeru až tak veľmi zrejme netrápi,“ myslí si.

Foto: TASR kaliňák, bodor Zľava Robert Kaliňák a Norbert Bödör v pojednávacej miestnosti na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici 17. mája 2022.

Či bude dvojkou na kandidátke a bude znova ašpirovať na ministra vnútra je podľa exministra v tejto chvíli predčasné. Podľa politológa to však nemožno vylúčiť. „Bude však mať veľkú konkurenciu. Netreba zabúdať na nitriansky klan, ktorý má s riadením zložiek moci veľmi veľa praktických skúseností. Osobne si však myslím, že ak pôjde Smer do vlády s Hlasom, v Hlase sa postavia proti nemu. Ibaže by Kaliňák vedel o nich viac, ako si teraz myslia,“ zhodnotil Štefančík.

Skôr si však myslí, že by bol v pozadí. „Imunitu už poslanci nemajú, ale načo by aj, ak sa dá spoľahnúť na generálneho prokurátora,“ uviedol. Dôvodov, prečo je Smer napriek všetkým kauzám či vražde novinára stále na vrchole prieskumov, je viac. „Na jednej strane to môže byť rozvrátený rebríček hodnôt slovenskej spoločnosti. Slušnosť sa jednoducho nenosí. Na strane druhej ale aktuálna vláda neukázala alternatívu. Nedokázala, že spravovať veci verejné vie lepšie, ako tie so Smerom na čele,“ skonštatoval. „A keďže slušná a kompetentná alternatíva nie je k dispozícii, vráti sa k svojim sociálnym istotám. Nech ich prezentuje trebárs aj kríženec Rumburaka a Voldemorta,“ dodal politológ.

Mesiac vo väzbe a Žilinkov paragraf 363

Nejde však o prvé obvinenie, ktoré Kaliňákovi pristálo na stole a ktoré ho motivuje k návratu. Otec, manžel saxofonista či rybár, ako o sebe Kaliňák napísal na sociálnej sieti, sa z očí verejnosti stiahol v roku 2018 po vražde Jána Kuciaka a po tom, čo nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung informoval o kauze únosu vietnamského občana. V polovici marca 2018 podal demisiu a vrátil sa do parlamentu.

O pár mesiacov však oznámil, že sa vzdal mandátu poslanca a odchádza aj z aktívnej politiky. O rok neskôr po sneme Smeru odišiel definitívne aj z vyššieho vedenia strany. Niekdajší tzv. korunný princ Smeru sa chcel venovať rodine, vrátil sa k právnickej činnosti, a užíval si cesty do zahraničia. Niekoľko pokojných mesiacov prerušil zásah NAKA, ktorá ho podľa slov jeho obhajcu Davida Lindtnera zadržala na jednej z jeho rybačiek pri jeho chate minulý rok 20. apríla okolo desiatej ráno.

Všetko prebehlo v pokojnom duchu bez donucovacích prostriedkov či škode na majetku. Policajti počkali, kým sa rozlúči s rodinou a eskortovali ho na pracovisko NAKA v Bratislave. Spolu s Kaliňákom obvinili z trestného činu založenia a zosnovania zločineckej skupiny a ohrozenia daňového tajomstva aj expremiéra a lídra Smeru Roberta Fica, bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, právnika Mareka Paru a nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. NAKA prípad označila za kauzu Súmrak a prípad súvisel s kauzou Očistec.

Čítajte viac Kľúčového svedka v kauze Súmrak odsúdili. Rajecký dostal za prezradenie daňového tajomstva podmienku

Obvinenie sa týkalo skutkov z rokov 2012 až 2018. Táto skupina podľa polície mala byť okrem finančného zisku zameraná na upevnenie moci strany Smer a jej zvýhodnenie v politickom boji nezákonnými prostriedkami, na ktoré využívala vlastných nominantov najmä v polícii.

Fica vtedy NAKA nezadržala, v tom čase sedel na centrále Smeru a študoval si uznesenie. Na vydanie poslanca je však potrebný súhlas parlamentu a vďaka hlasom Romany Tabák (Sme rodina) a Kataríny Hatrákovej (nezarad.) poslanci súhlas neudelili. Obe poslankyne následne OĽaNO vylúčilo z klubu. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) nakoniec rozhodol a Kaliňáka poslal do väzby, kde strávil 22 dní. Po rozhodnutí Najvyššieho súdu ho prepustili na slobodu.

Foto: TASR, Lubos Pilc TK právnych zástupcov Miroslava Výboha kauza Mýtnik III Advokáti Miroslava Výboha počas tlačovej konferencie vo veci akcie Mýtnik III 11. apríla 2022. Zľava: Exminister vnútra Robert Kaliňák, Ladislav Smejkal a Ondrej Urban

Najvyšší súd konštatoval, že síce nezistil dôvody na kolúznu väzbu, no trestné stíhanie v jeho prípade považuje „vo všetkých bodoch, ktoré sa mu kladú za vinu, za dôvodné“. Teraz Kaliňák uvádza, že ho tam „mučili“. „Jasné, ale nie fyzicky,“ uviedol. Po tomto obvinení sa opäť začal objavovať po boku Fica na kľúčových tlačovkách.

Ku skončeniu vyšetrovania došlo 29. júla 2022. Následne podal vyšetrovateľ NAKA návrh na podanie obžaloby, no ešte predtým, ako by prípad smeroval pred súd, sa do veci zapojila Generálna prokuratúra na čele s Marošom Žilinkom. Ten sa rozhodol preskúmať údajné prieťahy v konaní.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Smer Na snímke Robert Kaliňák (vľavo) a Robert Fico počas tlačovej konferencie k obvineniu z úplatkárstva.

V ten istý deň, kedy vyšetrovateľ podal žalobu Generálna prokuratúra rozhodla, že k prieťahom došlo, keď prokurátor nerozhodol o sťažnosti obvinených proti samotnému obvineniu. Špeciálnej prokuratúre preto nariadila rozhodnúť. Tá napokon prípad vrátila polícii na doplnenie dokazovania.

Koncom novembra sa vyšetrovanie blížilo ku koncu, keď obvinení dostali priestor na preštudovanie vyšetrovacieho spisu. Žilinka však opäť zasiahol a použil svoj neslávne známy paragraf 363. Ako informoval na tlačovej konferencii „obvinenie bývalého premiéra, ministra vnútra, šéfa polície, ako aj nitrianskeho podnikateľa Bödöra mladšieho bolo nezákonné, a preto muselo byť zrušené“.