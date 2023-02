Korunný princ Smeru prišiel do politiky pred 22 rokmi. Teraz môže využiť „ťah Matovičom“: Pripomeňte si jeho najväčšie kauzy

Zmena v rétorika nastala koncom minulého týždňa. Národná kriminálne agentúra (NAKA) obvinila Kaliňáka spolu s podnikateľom Jozefom Brhelom, ktorý je považovaný za jedného z akcionárov Smeru, zo zločinu podplácania, za ktoré im hrozí v prípade dokázania viny päť až dvanásť rokov.

„Dostal som teraz veľa pozvánok z pohľadu trestného konania, všetky tieto nezákonné konania sa ma snažia vrátiť do politiky,“ odpovedal v diskusnej relácii Markízy na otázku, či je v hre jeho kandidatúra. „Nie je to vylúčené, práve preto, že ma zas vtiahli do politického boja, takže to v tejto chvíli neviem vylúčiť,“ uviedol.

Kaliňák: Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

Kvôli „neschopnosti vlády“ sú Kaliňákove kauzy pre voličov nezaujímavé

Kaliňákove slová o dôvodoch jeho možného návratu nevníma politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ako formu motivácie. „Skôr by som to vnímal ako alibistické využitie situácie a potvrdenie toho, že Robert Kaliňák z politiky nikdy neodišiel a zdá sa, že ani nemal v úmysle odísť,“ povedal pre Pravdu.

„Jeho „odchod do dôchodku“ mal byť skôr stratégiou, ako v danom čase minimalizovať „zbytočné“ útoky na stranu, v čase, keď sa potrebovala zmeniť kurz z cesty, po ktorej pred ňou išli ĽS-HZDS a SDKÚ-DS,“ myslí si Lenč.

Káuz a podozrení má podľa Lenča za sebou dostatok, no väčšina z nich je dnes aj kvôli „neschopnosti vlády, koalície a nedôveryhodnosti práce OČTK“ pre verejnosť nezaujímavá. „Za určitých okolností môže byť paradoxne v prospech Roberta Kaliňáka. Záujem médií či prezentovanie sa v pozícii „obete režimu“. To všetko sa snaží cynicky využívať,“ uviedol.

Môže využiť „ťah Matovičom“

Ak by sa rozhodol kandidovať ako dvojka, resp. by sa jeho meno objavilo na popredných miestach na kandidátke, podľa Lenča by to bola pre Smer v kampani zbytočná komplikácia, čo sa týka potenciálnych útokov konkurencie. „No môže využiť „ťah Matovičom“, ktorý pred tromi rokmi použil poslanec Mazurek, ktorý sa ako odsúdený a mandátu zbavený poslanec z predchádzajúceho volebného obdobia dostal do NR SR zo 150 miesta na kandidátke,“ myslí si Lenč.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Smer Na snímke Robert Kaliňák (vľavo) a Robert Fico počas tlačovej konferencie k obvineniu z úplatkárstva.

Či bude ašpirovať na ministra vnútra, to bude podľa politológa závisieť od výsledku volieb a prípadnej koalície. „Vylúčiť sa to isto nedá, najmä ak tým, kto bude „rozdávať karty“ bude Robert Fico,“ uviedol. „Ak by jeho nominácia mala byť problémom pre vytvorenie koalície, myslím si, že Robert Kaliňák nepohrdne postom „šedej eminencie“, ak to bude spojené s neformálnou mocou. Pokojne by mohol byť strýkom ministra vnútra,“ povedal politológ.

Paradoxom podľa Lenča je to, že sa Smeru darí uspieť najmä vďaka Igorovi Matovičovi. „A jeho obyčajným ľuďom, ktorí vyhrali voľby, lebo oklamali voličov, že sú proti Ficovi a za slušné Slovensko a za tri roky pri moci, pomáhali Ficovi a vyhnali slušnosť z politiky (a Slovenska),“ dodal Lenč.