Zeman verí, že dobré vzťahy so Slovenskom budú pokračovať aj s Pavlom na čele ČR

Prezident ČR Miloš Zeman verí, že s jeho nástupcom budú pokračovať veľmi dobré vzťahy so Slovenskom. Uviedol to v rámci tlačovej konferencie v utorok počas svojej rozlúčkovej návštevy Slovenska, ktorá sa v týchto dňoch koná vo Vysokých Tatrách. V jej úvode sa stretol so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

„Vzťahy medzi nami sú nielen bezproblémové, povedal by som, že sú dokonca skvelé. Prajem Slovensku, aby vyriešilo svoje vnútropolitické problémy. Keď sa na to pozeráme zvonku, vyzerá to ako príliš dynamický vývoj. V Českej republike sme zažili podobné obdobia a vždy sa nám to podarilo vyriešiť diplomatickou cestou,“ uviedol Zeman. Ocenil, že slovenská prezidentka ho ako jedna z mála politikov prišla navštíviť do nemocnice. Dodal, že práve v tej chvíli sa ukázala jej ľudskosť, ktorú si na nej váži najviac. „Stretol som sa s množstvom politikov, ktorí tú ľudskosť nemali a väčšinou zle skončili. Verím, že pani prezidentka sa aj vďaka tomu zapíše ako do slovenskej, tak aj európskej či svetovej politiky,“ skonštatoval.

Čaputová ocenila, že Zeman si na rozlúčkovú návštevu vybral práve Vysoké Tatry. „Táto návšteva je výnimočná práve tým, že je posledná pri výkone funkcie pána prezidenta i z hľadiska našej spolupráce. Počas štyroch rokov je toto stretnutie naše trináste v poradí. Som vďačná za spoluprácu, ktorú sme počas tohto neľahkého obdobia mali. Mnohokrát sme mali aj rozdielne názory na niektoré veci, veľmi si však cením, že sme sa o nich vždy mohli porozprávať vo veľmi otvorenej a vzájomne sa rešpektujúcej atmosfére,“ zhodnotila Čaputová.

Vyzdvihla kvalitu česko-slovenských vzťahov, ktorá sa podľa nej ukázala najmä v situáciách, keď si bolo potrebné navzájom pomáhať. „Česká republika velí mnohonárodnej bojovej skupine na Slovensku, spolu s Poľskom chráni naše nebo, slovenskí hasiči pomáhali pri ničivých požiaroch v Čechách a našli by sme mnoho iných príkladov, keď vzájomná pomoc bola samozrejmosťou,“ dodala prezidentka, ktorá verí, že tejto oblasti budú obe krajiny pokračovať aj naďalej.

S českým prezidentom počas posledného stretnutia hovorili o témach regionálnej spolupráce v rámci V4, tiež o vojne na Ukrajine, kde podľa Čaputovej obe krajiny zdieľajú totožné postoje. „Vaším odchodom končí jedna éra českej politiky a začína sa nová kapitola. Verím, že čas, ktorý budete tráviť po výkone funkcie, bude pre vás plodný a užitočný,“ uzavrela Čaputová.

Čaputová: Verím, že s Pavlom budeme hlasom rozumu a rešpektu k európskym hodnotám

Slovenská prezidentka verí, že spoločne s novozvoleným prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom budú v regióne silným hlasom rozumu či rešpektu k európskym hodnotám, uviedla na tlačovej konferencii.

Zvolený český prezident, ktorému prišla osobne zagratulovať k víťazstvu do jeho volebného štábu, je jej názorovo aj hodnotovo blízky, vysvetlila Čaputová. Očakáva preto dobrú a konštruktívnu spoluprácu. „Na spoluprácu sa teším. Verím, že bude intenzívna a že spoločne budeme môcť byť aj v rámci regiónu silným hlasom rozumu, prozápadnej orientácie a rešpektu k európskym hodnotám,“ naznačila budúcu formu spolupráce s Pavlom slovenská prezidentka.

Zeman pripomenul, že Pavlovi síce svoj hlas nedal, ale rešpektuje vôľu voličov a praje si pokračovanie úspešnej česko-slovenskej spolupráce. „Prajem pánovi Petrovi Pavlovi, s ktorým sa stretnem 13. februára, aby bol úspešný v záujme Českej republiky,“ povedal český prezident.

Prezident Zeman začal oficiálnu časť programu rozlúčkovej návštevy Slovenska vo funkcii hlavy štátu v utorok dopoludnia prehliadkou jednotky čestnej stráže vo Vysokých Tatrách. Slávnostný uvítací ceremoniál za účasti prezidentky Čaputovej bol pri hoteli pri Štrbskom plese v rovnomennej turistickej lokalite, kde je Zeman ubytovaný.

V dôsledku mrazivého počasia, ktoré by mohlo ovplyvniť hudobné nástroje, členovia vojenskej hudby hrali z budovy hotela a cez otvorené okná.

Oficiálnemu rokovaniu prezidentov Česka a Slovenska predchádzala v pondelok spoločná večera oboch štátnikov. Zeman má na programe tiež stretnutia s dvoma bývalými slovenskými prezidentmi či s premiérom Eduardom Hegerom. Trojdňovú návštevu Slovenska Zeman ukončí v stredu.

Zemanova cesta na Slovensko je súčasťou tradície, keď český či slovenský prezident pred skončením mandátu zavíta do druhého štátu bývalej československej federácie. Zemana v prezidentskom úrade v prvej polovici marca vystrieda Peter Pavel, ktorý v rozhodujúcom kole priamej voľby prezidenta porazil predsedu hnutia ANO Andreja Babiša.