Nová rana pre štát: Lekári a sestry hromadne odchádzajú. Lákajú ich Bory

Riaditeľ UNB Alexander Mayer priznal, že výpovede nepodávajú len zdravotnícki pracovníci, ale i zamestnanci ekonomických úsekov. Dôvodom za hromadnými odchodmi je otvorenie novej súkromnej nemocnice Bory. Finančná skupina Penta ju plánuje otvoriť už v marci.

„Väčšinou ide o vedúcich pracovníkov, skúsených doktorov, ktorí u nás pracovali dlhé roky. To isté sa týka vyškolených sestier, ktoré sa rozhodli odísť do iného zariadenia,“ podotkol riaditeľ UNB. Prácu univerzitnej nemocnice to podľa neho sťažuje v tom, že nemôžu plánovať. „Nevieme, koľko ľudí nám zostane v nemocnici, ani to koľko ich bude pracovať. Na poradách riešime zavedenie krízovej komunikácie, pretože to, do čoho sa rúti univerzitná nemocnica, je pre každého nové a nebude jednoduché sa s tým vysporiadať,“ spresnil.

Čítajte viac Rázsochy sú ohrozené rušivými osobami. Heger sa zatiaľ Lengvarského meniť nechystá

Zdôraznil, že v takejto situácii chýba systém a obáva sa, že viac nebudú schopní poskytovať zdravotnú starostlivosť. Priznal, že žiadal štát o stabilizačný príspevok, no neúspešne. Atmosféru v nemocnici reflektuje aj to, že stabilizačný príspevok, ktorý štát poskytol zdravotníkov plošne využilo len 54 percent zdravotníkov, ktorí naň mali nárok. Pri stabilizačnom príspevku sa musel zamestnanec zaviazať, že nasledujúce tri roky v nemocnici odslúži.

Čítajte viac Krajina starne a vymiera. Slovensko čelí veľkému problému, reformu nemocníc potrebujeme

„Môžeme dúfať, že nám neodídu všetky sestry, alebo že neodíde polovica. Nevieme na čom sme,“ skonštatoval Mayer. „Zdôraznil, že nových ľudí prijímajú, no odliv je väčší. Aktuálne číslo výpovedí však povedať nevedel. "Každý deň stojíme pred otázkou, koľko výpovedí nám na stole pristane,“ dodal. UNB sa skladá z piatich budov naprieč hlavným mestom. Časom sa však vzhľadom na nedostatok personálu budú musieť jednotlivé zariadenia zlučovať. „Do budúcna budeme prinútení zlučovať jednotlivé pracoviská. K tomu dôjde, každý týždeň na to na poradách upozorňujeme,“ podotkol. Podľa jeho slov je to výsledok situácie v ktorej sa UNB nachádza. „V prvom rade sa musíme postarať o pacienta,“ uzavrel Mayer.

Čítajte viac Nemocnice sa topia v dlhoch. Na úrokoch preplatia milióny eur

Riešením mala byť koncová nemocnica Rázsochy. Projekt má však problémy. Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) upozornila, že v prípade Rázsoch pôsobia na projekt rušivé vplyvy osôb, ktoré nie sú v oficiálnej štruktúre. Preto rezortu zdravotníctva navrhuje krízové opatrenia. "Aby došlo k maximálnej náprave, eliminácii rizika a včasnému a úplnému plneniu míľnikov a cieľov vyplývajúcich z plánu obnovy,“ upozornila NIKA.