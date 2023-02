Nižšie tresty pre užívateľov drog či menej recidivistov. Karas dokončil nový Trestný zákon

Znížiť sa majú aj sadzby za ekonomické trestné činy, korupcie a zneužívania právomoci verejného činiteľa sa to ale netýka.

„Cieľom novely Trestného zákona je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných európskych nástrojov trestného práva,“ deklaruje rezort spravodlivosti.

Samotná novela má viac ako 440 novelizačných bodov a upravuje sa spolu s ňou aj niekoľko ďalších zákonov vrátane Trestného poriadku.

Viac alternatívnych trestov

Nový predbežný návrh Trestného zákona predstavilo ministerstvo spravodlivosti ešte na konci decembra. Do trestnej politiky má priniesť nižšie trestné sadzby, ktoré spravidla klesnú len pri prvom porušení zákona.

Nižších trestov by sa mali dočkať napríklad aj užívatelia drog. Tí by mali častejšie dostávať alternatívne tresty, napríklad verejnoprospešné práce. Naopak alkohol za volantom či znásilnenia sa bude posudzovať prísnejšie ale najmä rýchlejšie.

„Nejde len o výkon trestu odňatia slobody ale chce efektívne využívať aj iné alternatívne tresty našité pre konkrétneho páchateľa -osobitne prvopáchateľov a mladistvých. Tých máme veľmi veľa v porovnaní s Európou. Potrebujeme zásadným spôsobom posunúť mediáciu a probáciu na vyššiu úroveň. Dobrou trestnou politikou štátu je možné zjednať nápravu škody, zabrániť recidíve a zabezpečiť prevýchovu páchateľa,“ vysvetlil vtedy minister Karas.

S jedným promile do väzenia

Medzi najspomínanejšími zmenami sú aj tresty za držanie návykových látok. Ministerstvo spravodlivosti ale navrhuje sprísniť aj tresty pre vodičov pod vplyvom alkoholu. Ak niekto nafúka nad jedno promile, môže ísť rovno do väzenia. Sudca by o ňom musel rozhodnúť do 48 hodín. Rovnako sa do Trestné zákona zavádza prísnejšej posudzovanie znásilnenia.

Na návrhu pracovala zhruba stovka odborníkov, medzi nimi aj predstavitelia súdov, prokurátori, profesori trestného práva Eduard Burda a Jozef Čentéš, Slovenská advokátska komora či neziskové organizácie – Transparency International a Zastavme korupciu.

„Táto novela Trestného zákona je komplexná, pretože vychádza z myšlienok restoratívnej justície. Jej základnou ideou je, aby sme ľudí neposielali len na výkon odňatia slobody ale využívali aj alternatívne tresty – peňažné tresty, verejnoprospešné práce, či domáce väzenie. To znamená nekriminalizovať osoby, ktoré prvý krát porušia zákon,“ priblížil základné ideové východiská profesor Čentéš.