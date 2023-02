Žilinka: Za svoje slová o únose Vietnamca sa neospravedlním

„Odmietam manipulovanie vyhlásení prokuratúry,“ zdôraznil Žilinka. „Dôrazne sa ohradzujem voči zavádzajúcim tvrdeniam, že v prípade sa nekoná,“ vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Žilinka v úvode svojho vystúpenia poukázal na „zavádzajúce, nepodložené a politický motivované“ vyjadrenia predsedu výboru Juraja Krúpu, ktorý o zvolanie výboru požiadal.

Národná rada prostredníctvom svojho brannobezpečnos­tného výboru sa zaoberá kauzou štátneho únosu, pri ktorom malo vietnamskej tajnej službe pomôcť aj Slovensko.

Poslanci žiadajú o vysvetlenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorému vyčítajú pomalé vyšetrovanie. Spolu s ním sa mimoriadneho zasadnutia výboru zúčastňuje aj bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.

Deje sa tak aj preto, že už druhý súdny proces v Nemecku potvrdil, že Slovensko bolo v roku 2017 zaangažované do tohto únosu poskytnutím vládneho špeciálu.

Žilinka zopakoval, že v prípade bolo vykonaných 62 výsluchov a prokuratúra požiadala o medzinárodnú právnu pomoc od Nemecka, Vietnamu aj Ruska.

„Podozrenia stále trvajú, ale nie je zatiaľ možné prijať iný záver, aký prezentoval aj generálny prokurátor,“ potvrdil aj Remeta. Vysvetlil, že Nemecko pobyt uneseného na Slovensku zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Ich vyšetrovanie totiž podľa Remetu nezaoberalo špeciálne priebehom únosu po opustení Nemecka.

Kým na Slovensku sa prípad zatiaľ veľmi nehýbe, v Nemecku bol na konci januára ukončený už druhý súdny proces s jedným z únoscov. Ten mal vietnamského podnikateľa žiadajúceho v Nemecku politický azyl viezť autom do Bratislavy.

Skonštatoval to nemecký Najvyšší súd v odsudzujúcom rozsudku nad únoscom, ktorý za napomáhania k pozbaveniu osobnej slobody a činnosť agenta tajnej služby dostal 5-ročný trest.

Kaliňák aj GP tvrdia rovnaké

Zo spolupráce na únose s vietnamskou delegáciou bol svojimi politickými oponentami obviňovaný vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Ten ešte vlani v novembri pre Pravdu uviedol, že na únose sa nikto zo Slovenska určite nepodieľal vedome a verí, že nebola zneužitá ani pohostinnosť Slovenska.

Rovnaký výsledok prinieslo aj preverovanie Generálnej prokuratúry. Tá v marci 2021 zverejnila závery svojho šetrenia. Konštatovala v nej, že nebola zistená žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala záver o vedomej participácii slovenských občanov na únose spočívajúcej v poskytnutí vládneho lietadla vietnamskej delegácii.

Prípad však stále riešiť aj Krajská prokuratúra v Bratislave. Zatiaľ bez výsledku. Navyše, aj Národná kriminálna agentúra začala vlani na konci novembra v prípade trestné stíhanie pre podozrenia z korupcie.

Žilinka odmietol, že by sa v kauze únosu nekonalo a ubezpečil, že vyšetrovanie prebieha a slovenské orgány činné v trestnom konaní pracujú. V pléne Národnej rady počas Hodiny otázok minulý štvrtok tiež zdôraznil, že ak sa zistí účasť slovenských štátnych orgánov na únose, bude vyvodená aj zodpovednosť.

Priebeh únosu

Na 5-rokov odsúdený Anh Tu L. (32) priviezol z Prahy do Berlína vozidlo použité pri zločine. V hlavnom meste Nemecka navyše špehoval budúcu obeť únosu. Ako príslušník bezpečnostných zložiek sa zapojil aj do únosu, tvrdí obžaloba. Následne ešte Anh Tu L. pomohol vyviesť uneseného Trinh Xuan Thanha zo Schengenského priestoru.

Aj Anh Tu L. potom ušiel do Vietnamu. Vlani sa však vrátil do Prahy, kde stále žila jeho matka. V Českej republike bol ale v apríli 2022 zatknutý a 8. júna vydaný do Nemecka. Tam mu bolo vznesené obvinenie z napomáhania k pozbaveniu osobnej slobody a činnosti agenta tajnej služby. Išlo tak už o druhý súdny proces v tomto prípade. V roku 2018 bol ďalší obžalovaný Vietnamec, ktorý v Prahe požičiaval autá použité na únos, odsúdený na tri roky a desať mesiacov väzenia.

Únos sa odohral 23. júla 2017 neďaleko Brandenburskej brány v centre Berlína. Vtedy 51-ročný Trinh Xuan Thanh sa v prechádzal v parku Tiergarten so svojou 28-ročnou milenkou. Krátko pred 11. hodinou pri nich na zastavil dodávka Volkswagen s českou poznávacou značkou. Niekoľko mužov vyskočilo z auta a násilne vtiahli dvojicu do auta. Políciu zalarmovali svedkovia. Vo Vietnamskom Hanoji bol neskôr v dvoch súdnych procesoch za údajné zlé hospodárenie a spreneveru odsúdený na dve doživotné tresty.

Podľa obžaloby boli obe unesené osoby premiestnené na vietnamskú ambasádu v Berlínskom Treptowe, odkiaľ podnikateľa obžalovaný Anh Tu L. previezol na aute cez Česko na Slovensko. Podľa nemeckej prokuratúry malo na vyvezenie uneseného muža zo schengenského priestoru poslúžiť stretnutie medzi vietnamským ministrom vnútra a jeho vtedajším slovenským náprotivkom Robertom Kaliňákom. Po stretnutí bolo vietnamskej delegácii podľa vyšetrovateľov prípadu poskytnuté slovenské vládne lietadlo na let do Moskvy. Nemecká justícia je presvedčená, že v lietadle sa vtedy nachádzal aj Trinh Xuan Thanh.